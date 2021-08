Kartona gultās seksa nav un ēdiens katrai gaumei - kā tad olimpieši dzīvoja Tokijā

Par dzīvi olimpiskajā ciematiņā sociālajā tīklā "Instagram" diezgan sīki pastāstījusi pludmales volejboliste Anastasija Kravčenoka.

Olimpiskajā ciematā esot daudzas jaunuzceltas augstceltnes, un sportisti dzīvojot mitekļos, kas pēcāk tiks pārdoti. “Mūsu apartamenti ir teju bez remonta, tukšas sienas, mēbeles istabās ir tikai pašas nepieciešamākās,” raksta Anastasija. “Mēs guļam kartona gultās. Kāpēc? Mans minējums – japāņi guļ uz saviem tatami, neko nezina par gultām, turklāt kartonu jau viegli pēc tam var pārstrādāt. Cik naivi… Es šo uzrakstīju, bet tikai pēc tam uzzināju, ka tās ir antiseksa gultas.”

Par pārtiku gan sportiste nesūdzas. “Ēdiens ir katrai gaumei – atsevišķas sadaļas ar japāņu, Āzijas, vegānu, veģetāriešu, pasaules ēdieniem. Domāju, ja mēs te paliktu līdz pašām beigām, ēdiens neapniktu.” Visu laiku, protams, esot jāvalkā maskas, tās drīkst novilkt tikai ēdienreizēs un treniņos. Sporta zālē esot viss nepieciešamais, taču, kad ieradīsies visi sportisti, vietas būšot par maz, uzskata Kravčenoka. Katru dienu sportisti satiek atlētus no citām valstīm, un esot interesanti lūkot citu tautu pārstāvju uzvedību, manieres un tērpus. “Šeit es īpaši jūtos kā daļa no Latvijas komandas, jo mēs satuvināmies, komunicējam, kopā lidojām, kopā ejam ēst. Sajūta, ka piederi savai valstij, dod man vēl vairāk motivācijas un vēlmi parādīt savu labāko sniegumu.”

Gultās – uzmanīgi!

Kravčenokai taisnība – olimpisko spēļu rīkotāji īpaši bija piedomājuši, lai Tokijā seksa nebūtu. Covid-19 pandēmijas ēnā notiekošās Tokijas olimpiskās spēles krietni atšķīrās no ierastajiem četrgades lielākajiem sporta svētkiem, ne vien tāpēc, ka līdz tiem bija jāgaida pieci gadi, bet arī dažādu ierobežojumu dēļ.

Izsargājoties no Covid-19, pieņemti drastiski lēmumi. Viens no tiem – olimpisko spēļu populārāko suvenīru – prezervatīvu – izsniegšanu sportistiem, vien pametot olimpisko ciematu. Iepriekšējos gados miljoniem šo suvenīru bija milzīga piekrišana. Turklāt liela daļa nemaz netika pārvesti mājās, bet to funkcionalitāte pārbaudīta turpat – olimpisko spēļu norises vietā. Šoreiz tas īsti nebūs iespējams, jo nebūs ne prezervatīvu, ne atļauts tikties ar citu valstu sportistiem, ne arī olimpiskā ciemata gultas spētu izturēt divu cilvēku seksuālās izpriecas. Olimpiskā ciemata gultas ir veidotas no īpaši izturīga un viegla kartona. Savukārt matrači ir no polietilēna materiāla. Tās spēj izturēt 200 kilogramu svaru, un tajās nav atļauts veikt straujas kustības. Daži olimpisko spēļu dalībnieki šādas gultas skaidro ar vēl vienu pamudinājumu nenodarboties ar seksu.

131 Foto Graudiņa un Kravčenoka Tokijā cīnās par olimpisko bronzu +127 Skatīties vairāk