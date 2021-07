Valour karantīna noritēja Āhenes sporta centrā, kas ir viena no lielākajām, skaistākajām un leģendārākajām sacensību vietām Eiropā.

Jau pirms karantīnas Valour bija jāveic dažādas analīzes un testi, karantīnā divas reizes dienā visiem zirgiem tika mērīta temperatūra, lai pārliecinātos, ka visi ir veseli un gatavi ceļam.

Speciālisti rūpīgi uzpasē zirga veselību

“Karantīnas laikā pie zirga varēja piekļūt tikai četri cilvēki. Vairākus mēnešus pirms izlidošanas bija jāiesniedz Valour bagāžas, barību un līdzi ņemamo medikamentu saraksts, kā arī attiecīgie muitas dokumenti. Kopējais Valour bagāžas svars lidojumam uz Tokiju bija 390 kilogramu,” pastāsta Jansone.

“Lielāko daļu laika karantīnā ar Valour pavadīja jātnieka palīgs Anita Žarinova – cilvēks, kurš zirgu pazīst vislabāk un katru viņa vēlēšanos var teju no acīm nolasīt,” viņa piebilda.

Jātnieks Kristaps Neretnieks vēl pirmajās karantīnas dienās paralēli startēja 2* sacensībās Vācijā, bet karantīnas beigās jau katru dienu pavadīja kopā ar zirgu.

22. jūlijā, divas dienas pirms izlidošanas uz Tokiju, pie Valour atlidoja viņa vetārsts Nauris Laizāns, lai novērtētu Valour veselību pirms ceļa, piedalītos lēkšanas treniņos un sagatavotu zirgu ceļam.

“Lidojums vai jebkura cita ilgstoša transportēšana zirgam ir stress, lai gan lielie sacensību zirgi pie transportēšanas ir pieraduši, satraukums var radīt saslimšanas. Visbiežāk tā ir transporta slimība, kas parasti izpaužas kā neliels drudzis, tomēr var būt arī nopietnākas saslimšanas. Lai atbalstītu zirga imūnsistēmu, pirms gara ceļa zirgiem parasti tiek ievadīti intravenozi šķīdumi, injicēti vitamīni un doti elektrolīti, kas būtībā ir sāļi, lai veicināto zirgu vēlmi dzert ūdeni ceļa laikā. Stresā zirgi bieži atsakās no ūdens, kas arī ir biežs cēlonis saslimšanām pēc ceļa,” atklāj Jansone.

Sagatavošanās laikā un karantīnas laikā Valour trenējās divas reizes dienā, pirmais treniņš – soļi vai iejādes darbs, otrais treniņš – iejādes darbs, lēkšana vai izturības treniņi – atkarībā no konkrētās dienas plāna, stāsta Neretnieka menedžere.

“Galvenais uzdevums Āhenē bija nepārforsēt treniņu darbu, nodrošināt zirgam sabalansētu slodzi, lēkšanas treniņos sajust viņa gatavību un formu, bet karantīnas beigās treniņu laukumā piektdienas vakarā izlēkt zem gaismām, tā kā Tokijā būs jāstartē vakarā, kad dienas gaismas vairs nebūs. Tiklīdz piektdienas treniņš bija beidzies, Kristaps devās uz bāzi Vācijā, lai no turienes uz Latviju vestu trīs zirgus, ar kuriem augusta beigās startēs Pasaules kausa posmā Rīgā. Zirgi startiem gatavosies kopā ar jātnieci Kristu Kliesmeti Kristapa stallī Limbažos,” turpina Jansone.

Valour izlidošanas dienā, sestdienā, vispirms ar reisu no Amsterdamas uz Tokiju devās jātnieka palīgs Anita Žarinova un vetārsts Nauris Laizāns, lai Tokijā paspētu nokārtot visas ielidošanas formalitātes un pārliecināties, ka stallī Valour ir gan siens un ūdens, gan mīksta skaidu gultiņa.

11.00 uz lidostu devās visa Valour bagāža, pirms lidojuma stallī Āhenē visu zirgu atbilstību dokumentiem pēc mikročipiem pārbaudīja organizatoru vetārsti.

Zirga rokas bagāžā lidojumā bija divi siena maisi, pa paciņām sadalīta barība katrai ēdienreizei lidojuma laikā, kā arī kārumi lidojumam – burkāni. Valour pirms lidojuma vēlreiz izstaigāja Āhenes teritoriju un kopā ar komandas menedžeri Ilzi Jansoni 19.00 devās uz Ljēžas lidostu Beļģijā, ceļš līdz lidostai – 54 kilometri.

Zirgiem savi stjuarti

Valour jau no Āhenes brauca kopā ar zirgu no Jordānijas, blakus “sēdēja” gan lidojumā, gan transportā no lidostas uz stadionu Tokijā.

Lidostā Valour paēda otrās vakariņas, un atpūtās, gaidot savu kārtu kāpt lidojuma konteinerā. Pirms iekāpšanas viņš ar interesi vēroja visu notiekošo un gribēja doties ceļā.

Kopā ar olimpiskajiem zirgiem uz Tokiju lidoja olimpiskie palīgi ar vislielāko pieredzi, kuri ir arī lidojuma apkalpe un lidojuma laikā rūpējas par visiem lidmašīnā esošajiem zirgiem – padzirda, baro, iedod pa kārumam. Kopumā zirgiem lidojums ir ļoti harmonisks un vieglāks, kā brauciens pa ceļu smagajā automašīnā, jo nav jābalansē un jāsasprindzinās katrā krustojumā vai līkumā.

Zirgu lidojums ilga 18 stundas, tam bija viena pietura Dubaijā. Valour Tokijā stallī sagaidīja viņa palīgs Anita Žarinova un vetārsts Nauris Laizāns.

“Izkāpjot no transporta stallī, Valour ar interesi skatījās apkārt un jutās labi. Vēlāk apskatē gan vetārsts konstatēja, ka zirgam ir nedaudz paaugstināta temperatūra, taču pēc gara ceļa tas ir normāli. Pēc ierašanās Tokijā Valour saņēma vitamīnu devu un šobrīd jau ir atguvies pēc ceļa,” mierina Jansone.

Kopumā no Ljēžas lidostas Beļģijā uz Tokiju devušies 247 zirgi ar sešām lidmašīnām, kopējais zirgu bagāžas svars visos lidojumos bija 60 tonnas.

Lidostā ir speciāli būvēts stallis un iekraušanas zona, kur vienlaicīgi zirgus ieved trīs konteineros. Parasti konteinerā lido divi vai trīs zirgi, šoreiz zirgi lidoja biznesa klasē - pa divi, lai garajā ceļā katram būtu vairāk vietas.

Kristaps Neretnieks uz Tokiju izlidoja pirmdien, 26. jūlijā un ieradīsies Tokijā, kad Valour jau būs atpūties pēc garā ceļa, atguvis spēkus un gatavs treniņiem.