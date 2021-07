Ostapenko un Sevastovai kāpums WTA rangā

Abas Latvijas vadošās tenisistes aizvadītajās divās nedēļās piedalījās sezonas trešajā "Grand Slam" turnīrā, Vimbldonas čempionātā, kur abas apstājās trešajā kārtā. Ostapenko sniegums Vimbldonā ļāva pacelties par četrām pozīcijām, bet Sevastovai - par divām.

Ostapenko labāko trīsdesmitniekā pēdējo reizi bija 2019.gada maijā.

2021.gada sezonas rangā Ostapenko ieņem 26.vietu, bet Sevastova ir 37.pozīcijā, abām atkāpjoties par vienu vietu atpakaļ. Abas Tokijas olimpisko spēļu dalībnieces šonedēļ nepiedalīsies nevienā no trim WTA turnīriem.

Tikmēr Diāna Marcinkēviča atguvusi 17 vietas (290.), Daniela Vismane atkāpusies par septiņām pozīcijām (383.), bet 130 vietu kāpums un jauns karjeras rekords ir Kamillai Bartonei (412.). Sabīne Rutlauka pakāpusies par 16 vietām (885.), Margarita Ignatjeva savu pozīciju nemaina (936.), bet savu pirmo ITF titulu izcīnījusī Darja Semeņistaja veikusi 213 vietu kāpumu (950.). Trīs vietas zaudējusi Patrīcija Špaka (1070.), par četrām atkāpusies Elza Tomase (1142.), kamēr rangā atgriezusies kādreizējā Latvijas pirmā rakete Līga Dekmeijere (1336.).

Vadošajā desmitniekā pēc Vimbldonas čempionāta notikušas vairākas izmaiņas. Līdere aizvien ir Londonā uzvarējusī Austrālijas pārstāve Ešlija Bārtija, viņai seko japāniete Naomi Osaka, bet uz trešo vietu no ceturtās pakāpusies baltkrieviete Arina Sabaļenka. Divu vietu kāpums un ceturtā pozīcija ir amerikānietei Sofijai Keninai, par tikpat pakāpusies arī kanādiete Bjanka Andresku, bet vienu pozīciju zaudējusi ukrainiete Jeļina Svitolļina. Pirmajā desmitniekā atgriezusies un septīto vietu ieņem čehiete Karolīna Plīškova, no devītās pozīcijas uz astoto vietu pakāpusies poliete Iga Švjonteka, bet no trešās vietas uz devīto atkāpusies rumāniete Simona Halepa. Pirmajā desmitniekā atgriezusies spāniete Garvinje Mugurusa.

Dubultspēļu rangā Ostapenko zaudējusi divas pozīcijas (22.), bet Sevastova savu vietu nemaina (204.). Marcinkēviča zaudējusi 28 pozīcijas (354), bet piecu vietu kritums ir Bartonei (729.) un Vismanei (732.). Par trim vietām pakāpusies Semeņistaja (813.), četras pozīcijas zaudējusi Ignatjeva (942.), Špakai trīs vietu kritums (1001.), bet Dekmeijerei trīs vietu kāpums (1040.). Debiju dubultspēļu rangā piedzīvojusi Rutlauka (1579.).