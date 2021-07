Mazurs skaidro U-19 izlases neizteiksmīgo spēli pret Senegālu

Jau ziņots, ka Latvijas U-19 basketbola izlase trešdien Latvijā notiekošā Pasaules kausa astotdaļfināla spēlē guva tikai 44 punktus un piekāpās vienaudžiem no Senegālas.

Latvija zaudēja Āfrikas kontinenta pārstāvjiem ar 44:57 (11:17, 9:7, 9:14, 15:19) un turpinājumā spēlēs par 9.-16.vietu.

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar desmit punktiem bija Vanags, kurš no spēles trāpīja četrus no 17 metieniem, tai skaitā divus no 12 tālmetieniem. Deviņi punkti tika Šulcam, astoņi - Kristianam Feierbergam, kurš trāpīja divus no desmit tālmetieniem, kā arī izcīnīja astoņas atlēkušās bumbas.

"Sāpīgs zaudējums. Ja bumbu nevar iemest grozā, grūti kaut ko komentēt," skarbs pēc zaudējuma astotdaļfinālā bija Mazurs. "Neizpildījām savu spēles plānu - nebija piespēļu uz āru, kā arī senegālieši labi piesedza groza apakšu. Nebija enerģijas un ātruma. Spēlējām lēnu, viņiem parocīgu basketbolu."

Mazurs norādīja, ka izcīnīt uzvaru liegušas daudzās kļūdas un arī brāķi metienos. Tāpat bijis grūti cīnīties pret komandu, kas ir fiziski spēcīgāka.

"Domāju, ka mums pietrūkst meistarības, lai noslēgtu uzbrukumu tā, kā mēs to plānojām. Tāpat nepieciešama ātra bumbas kustība, pareizi jānolasa bloki, pareizā laikā jāieraujas un arī jāatbrīvojas," dažas no niansēm, kas Latvijas izlases spēlētājiem būtu jāuzlabo, uzskaitīja treneris.

Līdzīgās domās bija arī izlases kapteinis Kristiāns Šulcs.

"Bijām gatavi agresīvam un atlētiskam basketbolam, bet neizdevās viņus nosegt un izcīnīt atlēkušās bumbas. Ļoti daudz centāmies stāties pretinieku ceļā, bet tāpat neizdevās apturēt viņus caurgājienus," vīlies par zaudējumu bija kapteinis Kristiāns Šulcs.

Piektdien Latvijas izlase Rīgā cīņu par 9.-16.vietu sāks pret Dienvidkoreju.

Latvijas U-19 izlase Pasaules kausā spēlē jau ceturto reizi. 1999.gadā izcīnīta devītā vieta, divus gadus vēlāk valstsvienība ierindojās pozīciju zemāk, savukārt 2019.gadā nācās samierināties ar 12.vietu. Pirms trim gadiem Eiropas kadetu čempionātā 2002.gadā dzimušo puišu izlase ieņēma astoto vietu.

Senegālas izlasei šī ir trešā dalības reize Pasaules U-19 kausā. Pirms diviem gadiem izlase cīnījās par 15.-16. vietu, bet 2013. gadā tika klasificēta 13.-16. vietā.

Spēles klātienē var apmeklēt tikai tie skatītāji, kuriem ir Latvijā atzīts sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts (attiecas uz visiem vecumiem). Biļetes var iegādāties mājaslapā Basket.lv.

Izslēgšanas turnīrs no piektdienas līdz svētdienai Rīgā norisināsies Olimpiskajā sporta centrā un "Arēnā Rīga".

Latvija Pasaules U-19 kausa sacensības uzņēma arī 2011.gadā, kad turnīrs norisinājās Rīgā, Valmierā un Liepājā.

2011.gadā Latvijā uzvarēja Lietuvas jaunie basketbolisti, bet par turnīra vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Jons Valančūns. Turnīrā piedalījās tādi pazīstami spēlētāji kā Dāvis Bertāns, Mateušs Ponitka, Rauls Netu, Kevins Pangoss, Dario Šaričs, Dags Makdermots, Tims Hārdevejs juniors, Džeremijs Lembs, Jānis Timma un citi.

Latvijas U-19 izlases sastāvs dalībai Pasaules kausā:

Krišs Helmanis ("Prat", Spānija), Dāvis Denafs ("Ogre"), Kristians Feierbergs (BJBS "Rīga"/DSN), Ričards Kļanskis ("Orlandina", Itālija), Rodijs Mačoha (Fuenlavradas "Urbas", Spānija), Rihards Parādnieks ("Ogre"), Toms Skuja (Santantoni "Ibiza Feeling", Spānija), Kristians Šulcs ("Ventspils"), Ričards Daniels Vanags ("Rīga"/"A. Kraukļa VEF BS"), Noa Viljamsons ("Latvijas Universitāte"), Valters Briedis ("Latvijas Universitāte"), Noels Enrijs Slivackis ("Rīga"/DSN - "VEF" basketbola akadēmija Valkā).