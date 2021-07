Eiropas čempionāta finālturnīra finālā pirmoreiz iekļūst Anglijas izlase

Anglija Vemblija stadionā ar 2:1 (1:1, 1:0) pieveica Dāniju.

Vārtus Anglijas labā guva Simons Kērs, raidot to savos vārtos, un Harijs Keins,

bet Dānijai - Mikels Damsgords.

Pirmajā puslaikā vārtu gūšanas momentu nebija daudz. Turklāt izšķirošajos brīžos labāk spēlēja aizsargi nekā uzbrucēji. Tāpēc nedaudz negaidīts bija dāņu vārtu guvums. Tas radās pēc Lūka Šova pārkāpuma vairākus metrus ārpus Anglijas soda laukumā. Brīvsitienu ar lielisku sitienu zem vārtu pārliktņa realizēja Damsgords. Vārtsargs Džordans Pikfords aizsniedzās līdz bumbai, bet atvairīt nespēja - 1:0.

Tie bija angļu pirmie zaudētie vārti šajā čempionātā.

Nepilnas minūtes "sprādziena" laikā angļi atspēlējās. Pirmajā epizodē pēc Harija Keina piespēles dāņu soda laukumā Rahīma Sterlinga sitienu atvairīja vārtsargs Kaspers Šmeihels.

Tomēr jau nākamajā minūtē pēc vēl vienas Keina piespēles no laukuma dziļuma no soda laukuma labās puses piespēli pa zemi paralēli vārtiem raidīja Bukajo Saka, tēmēdams to vārtu priekšā ieskrejošajam Sterlingam, taču piespēli pārtrauca dāņu kapteiņa Simona Kēra mēģinājums kritienā neļaut bumbai nokļūt pie Sterlinga, pēc kura bumba iespurdza vārtu tīklā - 1:1.

55.minūtē Šmeihels lēcienā ar roku atvairīja Herija Magvaira raidījumu ar galvu vārtu kreisajā stūrī, Šmeihelam pretendējot uz skaistāk atvairītās bumbas balvu čempionātā.

Pēc Keina kontakta ar aizsargu 74.minūtē tiesnesis pievērsās videoatkārtojumam, kas liecināja, ka 11 metru soda sitiens uz Šmeihela vārtiem nav jāpiespriež.

Angļi līdz pēdējai no sešām kompensācijas minūtēm centās gūt vārtus, taču dāņi precīzi aizstāvējās, novēršot bīstamus sitienus pa vārtiem.

Pagarinājumā turpinājās Anglijas spiediens, 94.minūtē no soda laukuma pa dāņu vārtiem sita Keins, bet Šmeihels bumbu atvairīja.

Desmit minūtes vēlāk angļi tomēr izvirzījās vadībā. Pēc Joakima Mēles un Sterlinga niecīgas sadursmes tiesnesis vērsās pie VAR sistēmas, kas konstatēja, ka pārkāpums tomēr bija.

Keina raidīto 11 metru soda sitienu vārtu labajā apakšējā stūrī Šmeihels atvairīja, taču bumba nokļuva tieši pa kājai Keinam, kurš apsteidza Kēru un ar atkārtotu sitienu raidīja to gandrīz tukšos vārtos - 2:1.

Ar šiem vārtiem Keins visu laiku rezultatīvāko angļu sarakstā Eiropas čempionātu finālturnīros noķēra pirmajā vietā esošo Alanu Šīreru. Abiem tagad ir pa septiņiem vārtiem.

Jau mača kompensācijas laika pirmajā minūtē Šmeihels vēlreiz glāba komandu no vārtu zaudējuma, atvairot Sterlinga raidījumu.

Anglija finālā tiksies ar Itāliju, kas otrdien pamatlaikā spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar Spāniju, bet "pendelēs" bija pārāka ar 4:2.

Anglija uzvarēja D grupā, kur neielaida nevienus vārtus, ar 1:0 pārspējot Horvātiju un Čehiju un spēlējot 0:0 ar Skotiju. Astotdaļfinālā ar 2:0 izdevās uzvarēt spēcīgo Vāciju, bet pusfinālā Ukraina sagrauta ar 4:0.

Zīmīgi, ka Anglijas izlase starptautisko turnīru izslēgšanas spēlēs vismaz trīs vārtus uzvarētā mačā pēdējo reizi iesita 2002.gadā pret Dāniju. Toreiz dāņi zaudēja ar 0-3.

Anglijas izlase līdz trešdienai bija vienīgā komanda šajā finālturnīrā, kas vēl nebija ielaidusi vārtus. Komandai īpaši bija jāuzmanās mača pēdējās 15 minūtēs, jo dāņi pēdējās deviņās starptautiskajās spēlēs pašā galotnē guvuši sešus vārtus.

Dānija čempionāta pirmajā spēlē zaudēja produktīvo pussargu Kristiānu Ēriksenu, kurš pēc saļimšanas laukumā tika atdzīvināts un tagad jau mājās turpina rehabilitāciju. Dānija B apakšgrupā zaudēja Somija (0:1) un Beļģijai (1:2), bet noslēgumā ar 4:1 sagrāva Krieviju, izcīnot otro vietu grupā. Astotdaļfinālā dāņi ar 4:0 pārliecinoši uzvarēja Velsu, bet ceturtdaļfinālā ar 2:1 negaidīti uzvarēja Čehiju.

Anglija desmit reizes piedalījusies finālturnīros, 1968.gadā tiekot līdz bronzai, bet 1996.gadā iekļūstot pusfinālā. Dānijai šīs ir devītās meistarsacīkstes un līdz šim veiksmīgākās tās bija 1992.gadā, kad negaidīti izdevās triumfēt finālturnīrā. Toreiz dāņi finālturnīrā iekļuva tikai pēc Dienvidslāvijas diskvalifikācijas.

Dānija Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā nav spēlējusi kopš 2004.gada, kad Čehijas izlasei Portugālē zaudēts ar 0-3.

Angļi šajā finālturnīrā līdz šim bija guvuši astoņus vārtus, kas ir dalīti piektais labākais sniegums meistarsacīkstēs. Dānija ar 11 "goliem" šajā rādītājā ieņēma trešo vietu.

Trīs vārtus Anglijas valstsvienības labā bija guvis Rahīms Sterlings un Harijs Keins, kamēr Dānijas izlasē rezultatīvākais ar tikpat daudziem precīziem raidījumiem bija Kaspers Dolbergs.

Savā starpā komandas kopumā bija tikušās 23 reizes, no kurām 13 gadījumos uzvaru svinējuši angļi. Pēdējās divas tikšanās reizes bija pērn UEFA Nāciju līgā, pirmajam mačam noslēdzoties ar bezvārtu neizšķirtu, bet otrajā pārāki ar 1:0 bija Dānijas futbolisti. Vēl iepriekš divās pārbaudes spēlēs uzvarēja Anglijas izlase.

Eiropas čempionāta fināls Vemblija stadionā paredzēts svētdien.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies Eiropas 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas bija sadalītas sešās apakšgrupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificējās divas labākās izlases, kā arī tajā iekļuva četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.

Dānijas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Kaspers Šmeihels (Lesteras "City", Anglija), Frederiks Rennovs (Gelzenkirhenes "Schalke 04", Vācija), Jonass Lesls (Herningas un Ikastas "Midtjylland");

aizsargi: Simons Kērs ("AC Milan", Itālija), Andreass Kristensens (Londonas "Chelsea", Anglija), Janniks Vestergords ("Southampton", Anglija), Joakims Mēle (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Jenss Strigers Larsens ("Udinese", Itālija), Joakims Andersens (Londonas "Fulham", Anglija), Nikolajs Boilesens ("Kobenhavn");

pussargi: Kristians Ēriksens (Milānas "Inter", Itālija), Tomass Dileinijs (Dortmundes "Borussia", Vācija), Pjērs Emīls Hojbjergs (Totenhemas "Hotspur", Anglija), Kristians Nergords, Matiass Jensens (abi - "Brentford", Anglija), Anderss Kristiansens ("Malmo", Zviedrija), Dāniels Vass ("Valencia", Spānija), Roberts Skovs ("Hoffenheim", Vācija);

uzbrucēji: Martins Brētvaits ("Barcelona", Spānija), Jusufs Poulsens ("Leipzig", Vācija), Jonass Vinds ("Kobenhavn"), ("Nice", Francija), Andreass Korneliuss ("Parma", Itālija), Andreass Skovs Olsens ("Bologna", Itālija), Mikels Damsgords ("Sampdoria", Itālija).

Anglijas futbola izlases sastāvs dalībai Eiropas čempionāta finālturnīrā:

vārtsargi: Džordans Pikfords (Liverpūles "Everton"), Dīns Hendersons (Mančestras "United"), Sems Džonstons (Vestbromvičas "Albion");

aizsargi: Lūks Šovs, Herijs Magvairs (abi - Mančestras "United"), Bens Čilvels, Rīss Džeimss (abi - Londonas "Chelsea"), Džons Stounss, Kails Volkers (abi - Mančestras "City"), Tairons Mingss (Birmingemas "Aston Villa"), Konors Koadijs (Vulverhemptonas "Wanderers"), Kīrans Tripjērs (Madrides "Atletico", Spānija), Trents Aleksandrs-Arnolds ("Liverpool"), (Braitonas un Havas "Albion", Anglija);

pussargi: Deklans Raiss (Vesthemas "United"), Džordans Jendersons ("Liverpool"), Kelvins Filipss (Līdsas "United"), Meisons Maunts (Londonas "Chelsea"), Džūds Bellingems (Dortmundes "Borussia", Vācija);

uzbrucēji: Fils Fodens, Rahīms Sterlings (abi - Mančestras "City"), Džeks Grīlišs (Birmingemas "Aston Villa"), Harijs Keins (Totenhemas "Hotspur"), Markuss Rešfords (Mančestras "United"), Džeidons Sančo ((Dortmundes "Borussia", Vācija), Dominiks Kalverts-Lūins (Liverpūles "Everton"), Bukajo Saka (Londonas "Arsenal").