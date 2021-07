NBA drafta iespējamais pirmais numurs un citas uzlēcošās zvaigznes - pasaules basketbola talanti pulcējas Latvijā

Pasaules čempionāts junioriem U-19 vecuma grupā ir vienas no retajām jauniešu sacensībām, kuras FIBA izdevies sarīkot pandēmijas laikā. Dalībnieku sastāvs tika noteikts pēc rangu tabulām, tādēļ šajā turnīrā neredzēsim 2002. gadā dzimušo puišu Eiropas čempionus U-16 vecuma grupā Horvātiju, bet kā turnīra saimnieki pasaules basketbola forumā piedalīsies Latvijas izlase.

Bez Bagatska, ar savainotu Helmani

Pārlūkojot dažādu basketbola skautu veidotos jauno basketbolistu rangus, latviešus starp labākajiem neizdosies atrast. Šajā komandā nav tādu spožu talantu kādi pirms pāris gadiem bija Artūrs Žagars vai Artūrs Kurucs. Tomēr basketbola aprindās zināmi uzvardi netrūkst un varbūt kādam tieši šis turnīrs kļūs par izrāvienu lielajā basketbolā. Ar lielu interesi tika gaidīta Spānijas “Valencia” sistēmā esošā Freda Bagatska atrādīšanās Latvijas līdzjutējiem. Pozīcija laukumā tā pati, kurā savulaik spēlēja tēvs Ainārs Bagatskis, arī metiena izjūta un roku darbība esot gēnos ielikta. Diemžēl Bagatskis juniors pēdējā nedēļā guva kājas savainojumu un lielai daļai basketbola līdzjutēju joprojām paliks kā “lielais nezināmais”.

Sarp Latvijas izlases iespējamajiem līderiem tiek locīts arī 2,11 metrus garā Kriša Helmaņa uzvārds, kurš basketbola zinības apgūst Badalonas “Joventut” sistēmā. Vairāk gan dublieru komandā, taču aizvadītajā sezonā uz īsu brīdi tika laukumā arī vienā ULEB Eiropas kausa izcīņas spēlē. Tiesa, arī Helmanis vienā no pārbaudes spēlēm guva savainojumu un pēdējā laikā trenējās atvieglotā režīmā. Labā ziņa, ka tomēr varēs spēlēt.

Spānijas basketbola sistēmā, pārstāvot Madrides “Fuenlabrada”, trenējas arī uzbrucējs Rodijs Mačoha un saspēles vadītājs Toms Skuja. Pirmajam jau izdevies debitēt Spānijas ACB līgā, otrā rokās bez lielām maiņas iespējām būs Latvijas izases spēles organizācija.

Ārpus Latvijas ikdienā trenējas arī uzbrucēji Kristians Feierbergs (Čehijā) un Ričards Kļanskis (Itālijā), pašmāju basketbolā sevi jau pieteikuši Ričards Daniels Vanags, Noels Viljamsons, Kristians Šulcs.

Ja atgriežamies vēsturē jeb 2018. gada Eiropas kadetu čempionātā, tad liels pamats optimismam nav. Toreiz no astoņām spēlēm uzvarēt izdevās tikai divās. Viena no tām bija tik svarīgajā astotdaļfinālā, kas kopvērtējumā ļāva ieņemt astoto vietu. Individuāli starp labākjiem bija Skuja, Mačoha un Kārlis Daga-Krūmiņš, kurš pēc savainojuma šoreiz nebija gatavs palīdzēt komandai.

Šai Latvijas izlasei vēl pietrūkst fiziska brieduma, kas pret agresīvu pretspēli var radīt lielas problēmas. Trenerim Nikolajam Mazuram nāksies likt lietā taktiskas viltības, lai viņa vārdiem runājot, katram pretiniekam izdodot palīst zem ādas. Šī turnīra sportiskajam iznākumam gan būs tikai mirkļa nozīme. Latvijas basketbolam svarīgāk, lai vismaz daži šī gada gājuma spēlētāji nākotnē būtu arī stabili valstsvienības spēlētāji.

Drafta iespējamais pirmais numurs Rīgā

Pēc gadiem desmit būs interesanti pavērot un salīdzināt, kādi spēlētāji šajās dienās spēlējuši Latvijā un kā izvērtušās viņu karjeras. Pagaidām spožāko karjeru sola amerikāņu aizsargam Četam Holmgrenam, kurš šovasar bija Amerikas augstskolu medītākais spēlētājs un tagad nokļuvis Gonzagā. Tiek paredzēts, ka 2022. gada NBA draftā viņu izvēlēsies kā pirmo numuru un tas viņu automātiski iecels potenciālo NBA zvaigžņu kārtā.

Kaut kas ļoti augsts NBA draftā ar pretenzijām pat uz pirmā numura izvēli tiek prognozēts arī uzbrucēja Patrika Baldvina sakarā. Visticamāk, līdz NBA apcirkņiem izlauzīsies vēl kāds no šīs ASV izlases.

Amerikāņi visas spēles aizvadīs Rīgā un ir turnīra galvenie favorīti. Līdzjutējiem ar esošu Covid sertifikātu ir iespēja nākt klātienē novērtēt talantus, kuriem varēsim sekot līdzi arī pēc šī turnīra beigām.

Bez Eiropas spožākās zvaigznes

Eiropas basketbola apcirkņos starp 2002. gadā dzimušajiem puišiem ārpus konkurences ir Madrides “Real” un Spāniju pārstāvošais Usmans Garuba. Viņš jau 14 gadu vecumā kļuva par Eiropas kadetu čempionāta vērtīgāko spēlētāju, dominēja arī pirms trīs gadiem, kad finālā Spānija ar 70:71 zaudēja horvātiem. Junioru basketbols vairs nav viņa plānos – pašlaik Garuba ar Spānijas izlasi gatavojas Tokijas olimpiskajām spēlēm un augstai izvēlei NBA draftā.

Tomēr arī bez Garubas vēl ir gana daudz spēlētāji, kuriem ir vērts pievērst uzmanību. Piemēram, 2,16 metrus garais Senegāles izlases centrs Ibou Badži, kurš tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem sava vecuma talantiem. Pašlaik basketbola zinības apgūst “Barcelona” komandā un tuvākajā laikā viņam noteikti būs arvien lielākas iespējas Šarūna Jasikeviča trenētajā komandā.

Daudzas labas atsauksmes dzirdētas par 2003. gadā dzimušo serbu Nikolu Joviču, kuru basketbola skauti salīdzina ar Lebronu Džeimsu jaunībā. Labu karjeru profesionālajā basketbolā paredz arī serbu centram Mihailo Musikičam. Pret serbiem jau turnīra pirmajā posmā iespēja uzspēlēt būs arī Latvijas izlasei, pirms trīs gadiem viņu mājās Novisadā iznāca 60:85.

Pa topošais zvaigznītei var samelēt arī kaimiņu Lietuvas sastāvā. Arizonas universitāti pārstāvošais Viļņas “Rytas” audzēknis Ažuols Tubelis tiek uzskatīts par sava vecuma vienu no labākajiem Eiropas spēka uzbrucējiem, kamēr saspēles vadītājs Augusts Marčuļonis esot pārmantojis lielu daļu tēva Šarūna talanta.

Tā ir tikai daļa no talantiem, kurus ar īpašu aci vēros arī basketbola skauti. Pateicotes LBS izdarībai 2002. gadā dzimušjiem puišiem nodrosināt vēl kādu turnīru bez trīs gadus vecā kadetu čempionāta, Latvijas līdzjutējiem ir iespēja to vērot klātienē vai vismaz pie TV ekrāniem (visas Latvijas izlases spēles, izņemot pirmo, tiks translētas TV6 programmā) vai vismaz FIBA “Youtube” kanālā.

Latvijas izlase pirmo posmu un astotdaļfinālu spēlēs Daugavpilī – 3. jūlijā pret Puertoriko, 4. jūlijā pret Irānu, 6. jūlijā pret Serbiju un 7. jūlijā astotdaļfinālā pret kādu no A grupas (Lietuva, Kanāda, Senegāla, Japāna) komandām. Tālāk sekos vai nu cīņa par medaļām, vai mierinājuma turnīrs par 9.-16. vietu.