Anglijas futbolisti pēc uzvaras pār Vāciju iekļūst EČ ceturtdaļfinālā

Anglija savās mājās Vemblija stadionā ar 2:0 (0:0) pārspēja Vāciju.

Vārtus guva Rahīms Sterlings un Harijs Keins.

Pirmais puslaiks pagāja piesardzīgā cīņā, apzinoties, ka visu var izšķirt vieni gūtie vārti.

16.minūtē labs sitiens no soda laukuma stūra padevās Rahīmam Sterlingam, taču Vācijas vārtsargs Manuels Neiers bija vietā, atvairot sitienu.

35.minūtē jau labā sitiena pozīcijā nokļuva Vācijas uzbrucējs Timo Verners, taču viņa tieši pa zemi tieši pa vidu vārtiem sisto bumbu atvairīja Džordans Pikfords.

Jau puslaika kompensācijas laikā pēc Rahīma Sterlinga sologājiena bumba soda laukumā atlēca pie Keina, taču acīgāks bija Vācijas aizsargs Matss Hummels, bumbu raidot prom no vārtiem.

49.minūtē no soda laukuma līnijas no gaisa tieši pa vidu vārtiem zem pārliktņa sita Kajs Hāvercs, taču vietā bija Pikfords, atvairot sitienu.

56.minūtē medicīniskā palīdzība tika sniegta Keinam, taču viņš spēja turpināt maču.

Lai arī labākas iespējas gūt vārtus līdz šim bija Vācijai, 75.minūtē vadībā izvirzījās Anglija. Pēc aizsarga Lūka Šova piespēles pa zemi no laukuma kreisās puses pirmais pie bumbas vārtu priekšā tika Sterlings, pa zemi raidot bumbu vārtu labajā pusē - 1:0.

Ņemot vērā, ka Anglija bija vinnējusi visas 12 spēles, kurās Sterlings izcēlies ar vārtu guvumu, viesu izredzes šķita niecīgas par spīti tam, ka Vācija Eiropas čempionātu ceturtdaļfinālā vēl nekad nebija zaudējusi.

Tieši Sterlinga piespēle Hāvercam 81.minūtē varēja novest pie rezultāta izlīdzināšanas. Tomēr ar piespēli pret Pikfordu izvirzītais Tomass Millers, jūtot, ka aizsargi viņam tuvojas, sita pa zemi vārtu kreisajā stūrī. Vārtsargs vairs nebija glābējs, taču bumba lidoja nedaudz garām vārtiem.

86.minūtē rezultāts kļuva 2:0. Pārķēruši bumbu laukuma vidū, angļi devās uzbrukumā, un pēc Džeka Grīliša piespēles no kreisās soda laukuma puses bumbu ar galvu vārtu labajā pusē pēc atsitiena no zemes no vārtsarga laukuma robežas raidīja Keins - 2:0.

Anglija ceturtdaļfinālā 3.jūlijā Romā tiksies ar mača Ukraina - Zviedrija uzvarētāju.

Vācijas futbolisti izcīnīja otro vietu F grupā, kur ar 0:1 zaudēja Francijai, ar 4:2 pārspēja Portugāli un cīnījās 2:2 ar Ungāriju.

Tikmēr Anglija uzvarēja D grupā, kur neielaida nevienus vārtus, ar 1:0 pārspējot Horvātiju un Čehiju un spēlējot 0:0 ar Skotiju.

Rahīms Sterlings Anglijas izlasē bija guvis abus vārtus, kamēr Vācijai divus vārtus bija iesitis Kajs Hāvercs.

Abas komandas savā starpā bija tikušās 32 reizes, katrai uzvarot pa 13 reizēm, taču Anglijai bija labāka iesisto un ielaisto vārtu attiecība - 51:42.

Eiropas čempionāta ietvaros pretinieces bija tikušās divreiz. 1996.gada pusfinālā Vācija pēc neizšķirta 1:1 uzvarēja pēcspēles sitienos - 6:5, bet 2000.gadā grupas cīņā ar 1:0 pārāka bija Anglija, vienīgos vārtus gūstot Alanam Šīreram.

Vācijai šis ir jau 14.finālturnīrs. Vairāk nav nevienai citai valstij. Trīsreiz Vācija ir uzvarējusi - 1972., 1980. un 1996.gadā. Vēl pa trim reizēm iekļūts finālā un pusfinālā.

Anglija desmit reizes piedalījusies finālturnīros, 1968.gadā tiekot līdz bronzai, bet 1996.gadā iekļūstot pusfinālā.

Otrā otrdienas duelī tiksies E grupas uzvarētāja Zviedrija un C grupā trešo vietu ieņēmusī Ukraina, kas kā pēdējā, rēķinot visu trešo vietu ieguvēju sniegumu, iekļuva astotdaļfinālā. Spēle Glāzgovā sāksies, kad Latvijā būs plkst.22. Maču tiešraidē pārraidīs kanāls TV6.

Jau tagad zināmi trīs ceturtdaļfināla pāri, kuros 2.jūlijā Minhenē tiksies Beļģija un Itālija, bet Sanktpēterburgā - Šveice un Spānija, kamēr 3.jūlijā Baku būs Čehijas un Dānijas izlašu pretstāve.

Ceturtdaļfināli notiks 2. un 3.jūlijā, pusfināli - 6. un 7.jūlijā, bet finālcīņa gaidāma 11.jūlijā.

2021.gada Eiropas čempionāta finālturnīrs līdz 11.jūlijam norisināsies Eiropas 11 pilsētās. Kontinenta spēcīgākā komanda tiks noskaidrota Vemblija stadionā Londonā. Atjaunotais Vemblija stadions izlašu turnīru titula maču uzņems pirmo reizi vēsturē, bet tā priekštecī savulaik tika izspēlēts 1966.gada Pasaules kausa fināls un 1996.gada Eiropas čempionāta fināls.

Pirms pieciem gadiem par Eiropas čempioni tika kronēta Portugāle, kas Parīzē notikušajā finālmačā ar rezultātu 1:0 pagarinājumā pārspēja Franciju.

Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 komandas sadalītas sešās grupās pa četrām katrā. Izslēgšanas turnīra pirmajai kārtai jeb astotdaļfinālam automātiski kvalificēsies divas labākās izlases, kā arī tajā iekļūs četras labākās trešo vietu ieguvējas.

Šajā Eiropas čempionātā kopumā tiks aizvadīta 51 spēle. Kad turnīrā piedalījās vēl 16 izlases, bija jānospēlē 31 mačs.

Vācijas futbola izlases sastāvs Eiropas čempionāta finālturnīram:

vārtsargi: Manuels Neiers (Minhenes "Bayern"), Kevins Traps (Frankfurtes "Eintracht"), Bernds Leno (Londonas "Arsenal", Anglija);

aizsargi: Antonio Rīdigers (Londonas "Chelsea", Anglija), Matss Hummelss, Emre Dzans (abi - Dortmundes "Borussia"), Matīass Ginters (Menhengladbahas "Borussia"), Niklass Zīle (Minhenes "Bayern"), Lukass Klostermans, Marcels Halstenbergs (abi - "Leipzig"), Robins Gosenss (Bergāmo "Atalanta", Itālija), Robins Kohs (Līdsas "United", Anglija), Kristians Ginters ("Freiburg");

pussargi: Jošua Kimmihs, Seržs Njabrī, Leons Gorecka, Līrojs Sanē, Džamals Musiala (visi - Minhenes "Bayern"), Ilkajs Gindoans (Mančestras "City", Anglija), Toni Kross (Madrides "Real", Spānija), Jonass Hofmans, Floriāns Neihauss (abi - Menhengladbahas "Borussia");

uzbrucēji: Tomass Milers (Minhenes "Bayern"), Kajs Hāvercs, Timo Verners (abi - Londonas "Chelsea", Anglija), Kevins Follands ("Monaco", Francija).

Anglijas futbola izlases sastāvs dalībai Eiropas čempionāta finālturnīrā:

vārtsargi: Džordans Pikfords (Liverpūles "Everton"), Dīns Hendersons (Mančestras "United"), Sems Džonstons (Vestbromvičas "Albion");

aizsargi: Lūks Šovs, Herijs Magvairs (abi - Mančestras "United"), Bens Čilvels, Rīss Džeimss (abi - Londonas "Chelsea"), Džons Stounss, Kails Volkers (abi - Mančestras "City"), Tairons Mingss (Birmingemas "Aston Villa"), Konors Koadijs (Vulverhemptonas "Wanderers"), Kīrans Tripjērs (Madrides "Atletico", Spānija), Trents Aleksandrs-Arnolds ("Liverpool"), (Braitonas un Havas "Albion", Anglija);

pussargi: Deklans Raiss (Vesthemas "United"), Džordans Jendersons ("Liverpool"), Kelvins Filipss (Līdsas "United"), Meisons Maunts (Londonas "Chelsea"), Džūds Bellingems (Dortmundes "Borussia", Vācija);

uzbrucēji: Fils Fodens, Rahīms Sterlings (abi - Mančestras "City"), Džeks Grīlišs (Birmingemas "Aston Villa"), Harijs Keins (Totenhemas "Hotspur"), Markuss Rešfords (Mančestras "United"), Džeidons Sančo ((Dortmundes "Borussia", Vācija), Dominiks Kalverts-Lūins (Liverpūles "Everton"), Bukajo Saka (Londonas "Arsenal").