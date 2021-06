Vieni svinēs Jāņus, citiem pēdējā olimpiskā iespēja: tuvākajās dienās būs zināms Latvijas komandas sastāvs Tokijai

Švecovs bija starp tiem pēdējiem astoņiem sportistiem, kuri olimpiādei kvalificējās pēc starptautiskās federācijas ranga. Latvijas modernās pieccīņas federācijas prezidents Jānis Liepiņš jau iepriekš lēsa, ka Švecovam vajadzētu kvalificēties pēc ranga un pirms Līgo dienas rītā tika saņemts arī oficiāls apstiprinājums.

26 gadus vecais rīdzinieks par reālu olimpisko kandidātu kļuva pēc pavasarī izcīnītās uzvaras Pasaules kausa izcīņas pirmajā posmā. Šo un vēl divu citu sacensību rezultāti tika vērtēti olimpiskā ranga noteikšanā. “Prieks, ka modernā pieccīņa atkal būs pārstāvēta olimpiskajās spēlēs. Darīsim, ko varēsim, lai Pāvels līdz olimpiādei sasniegtu iespējami labāko formu. Pavasarī tā bija lieliska, to apstiprina arī uzvara Pasaules kausa izcīņas posmā. Pēc tam tika pārslimots Covid-19, un tas noteikti ir atstājis iespaidu,” sarunā ar Jauns.lv sacīja Liepiņš.

Švecovs 2012. un 2013. gadā izcīnīja attiecīgi bronzas un sudraba medaļas Eiropas čempionātā junioriem, bet šajā pavasarī izcīnītā uzvara Budapeštā bija pirmais lielais panākums pieaugušo konkurencē. Pirms mēneša Pasaules kausa izcīņas finālā Švecovs izcīnīja 31. vietu, bet pasaules čempionātā Kairā pirms nedēļas palika 75. vietā. Šobrīd pasaules ranga tabulā viņš atrodams 29. pozīcijā.

Latvijas olimpiskajā komanda pašlaik ir 29 sportisti. BMX braucēji Vineta Pētersone un Helvijs Babris, šosejas riteņbraucēji Toms Skujiņš un Krists Neilands; pludmales volejbolisti Mārtiņš Pļaviņš, Edgars Točs, Anastasija Kravčenoka un Tīna Graudiņa; 3x3 basketbolisti Kārlis Pauls Lasmanis, Nauris Miezis, Agnis Čavars un Edgars Krūmiņš; tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova; karatists Kalvis Kalniņš; jātnieks Kristaps Neretnieks; airētājs Roberts Akmens; šāvēja Agate Rašmane, svarcēlāji Artūrs Plēsnieks un Ritvars Suharevs; cīņas sporta pārstāve Anastasija Grigorjeva; peldētāji Ieva Maļuka un Daniils Bobrovs, vieglatlēti Gatis Čakšs, Arnis Rumbenieks, Ruslans Smolonskis, Laura Igaune un Līna Mūze. Tieši starp vieglatlētiem iespējams Latvijas komandas lielākais papildinājums.

Miļkevičs cer uz desmit

Vieglatlētikā olimpiskā kvalifikācija noslēgsies 29. jūnijā, bet vienas no svarīgākajām sacensībām reitinga punktu noteikšanā ir nacionālie čempionāti. Latvijas čempionāts šajā nedēļas nogalē notiks Jelgavā, un tieši tur vairākiem sportistiem būs pēdējā iespēja ielēkt Tokijas olimpiskajā vilcienā. Vairākiem – pavisam reāla.

Ja olimpiskā kvalifikācija beigtos šodien, tad no vieglatlētu saimes komandu papildinātu škēpmetēja Madara Palameika (24. vieta rangā/olimpiādei kvalificējas 32 sportistes) un 800 metru skrējēja Līga Velvere (44./48). Pirms pāris nedēļām virs 56 sportistu svītras bija arī 200 metru skrējēja Gunta Vaičule, taču tagad atkāpusies uz 59. pozīciju un viņai viss izšķirsies Latvijas čempionātā. Turpat netālu aiz svītras ir arī Sindija Bukša. Viņa nedēļas nogalē Eiropas komandu čempionātā Bulgārijas pilsētā Stara Zagorā skrējienu nepabeidza savainojuma dēļ un skrejceļu atstāja ar medicīniskā personāla palīdzību. Viņai Tokijas olimpiskais sapnis ir izsapņots.

Škēpmešanā olimpiādē piedalīsies pa 32 sportistiem vīriešu un sieviešu konkurencē. Ļoti tuvu šai robežai ar 34. vietu rangā ir Rolands Štrobinders un Anete Kociņa, arī viņiem viens labs metiens nedēļas nogalē var atvērt olimpiskās durvis.

“Tā sanāk, ka Latvijas čempionāts būs svarīgākās atlases sacensības. Sezona tikai sākusies, un visi vēl nav īsti ieskrējušies, tomēr šīs ir brīdis, kad olimpisko spēļu kandidātiem sportiskajai formai jātuvojas optimālai. Tas ir priekšnoteikums, lai valsts čempionātā sagaidītu labus rezultātus. Es ceru, ka uz Tokiju brauks vismaz desmit vieglatlēti. Ceru, ka tās būs gan skrējējas Velvere un Vaičule, gan šķēpmetēji Štrobinders un Kociņa. Ar to šķēpu ir tā, ka vienu dienu tas lido, citu nelido. Visu var izšķirt viens veiksmīgs metiens, kā tas iznāca Gatim Čakšam. Tie ir reālākie kandidāti, tomēr ar to sarakstu nevajag slēgt. Latvijas čempionāts ļoti svarīgs būs trīssoļlēcējai Rūtai Katei Lasmanei, kuras labākais rezultāts nav tālu no olimpiskās kvalifikācijas normas (14,32 metri). Ir vēl divi trīs sportisti, kuri pie veiksmīga starta vai labvēlīgas apstākļu sakritības var izpildīt kvalifikāciju,” situāciju sarunā ar Jauns.lv skaidro Latvijas vieglatlētikas savienības ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs.

Samoilovam un Šmēdiņam jāuzvar Kontinentālo kausu

Pludmales volejbolistiem Aleksandram Samoilovam un Jānim Šmēdiņam nu jau otrā vasara ir kā skrējiens pakaļ aizejošam vilcienam jeb olimpiskā ranga punktiem. Noķert neizdevās - mūsējie palika tūdaļ aiz olimpiešu svītras. Tomēr ir vēl viena pēdējā iespēja kvalificēties piecgades galvenajam sporta notikumam caur Kontinentālo kausu, kura finālturnīrs no 23. līdz 26. jūnijam notiks Nīderlandes pilsētā Hāgā. Lai aizbrauktu uz Tokiju, Latvijai jākļūst par šī turnīra uzvarētājiem. Sportiskā izteiksmē viss ir vienkārši – Hāgā jāuzvar visās astoņās spēlēs bez kļūdas iespējas. Samoilovs ir pārliecināts, ka, rādot savu labāko sniegumu, tas ir iespējams un visi konkurenti ir uzvarami. Tiesa, latvieši nav vienīgie pēdējās Tokijas biļetes pretendenti, un tieši svarīgākajos brīžos Samoilovam un Šmēdiņam pēdējā laikā nav izdevies izcīnīt tik vajadzīgo uzvaru. Hāgas turnīram mūsējie gatavojas ļoti nopietni, pagājušajā nedēļā tika aizvadīta treniņnometne Jūrmalā un tika nolemts nepiedalīties “Saulkrastu kokteilī”, kas bija arī Latvijas čempionāta pirmais posms. Viss fokuss ir uz Hāgas turnīru, viss saplānots pa minūtēm. Par galvenajiem konkurentiem tiek sauktas Nīderlandes, Austrijas un Vācijas komandas. Pēc izlozes ir skaidrs, ka ar holandiešiem iespēja satikties ir ne ātrāk par pusfinālu, ar pārējiem diviem favorītiem - tikai finālā.