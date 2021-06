Latvijas sportistiem iegādāsies starta formas Tokijas olimpiskajām spēlēm

LOK atklāja, ka līdz ar noslēgto līgumu ar uzņēmumu "OCTF", kas pārstāv sporta zīmolu "4F", ir ietaupīti 123 000 eiro no valsts budžetā paredzētajiem līdzekļiem sporta ekipējuma nodrošināšanai, ko tagad LOK var izmantot sporta veidu federāciju un sportistu atbalstīšanai.

Kā norādīja LOK, pagaidām vēl nav zināms, cik tieši starta formas varētu izmaksāt, jo katram sporta veidam starta formas ir ar savu specifiku. Arī sporta formu piegādātāji varēs būt dažādi, jo sporta formas izvēlēsies attiecīgās federācijas, bet LOK tās apmaksās.

Šogad Tokijas olimpiskajās spēlēs Latvijas olimpieši un paralimpieši pirmo reizi būs tērpti vienotās formās, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēdē stāstīja LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks.

Šogad Latvijas sportistus tērps "OCTF", kas pārstāv sporta zīmolu "4F", kurš ar LOK noslēdzis dāvinājuma līgumu. Sportistu jaunās formas prezentēs 5.jūlijā, vienlaikus informējot par pilnu delegāciju un par Latvijas līdzjutēju iespējām sekot līdzi sacensībām Tokijā.

Patlaban Latvijas delegāciju veido 21 sportists no deviņiem sporta veidiem, taču 1.jūlijā būs zināms par Latvijas sportistu dalību Tokijā karatē, pieccīņā un svarcelšanā, jo būs noslēgušās šo sporta veidu kvalifikācijas. Līdz ar to viss Latvijas komandas un delegācijas skaitliskais sastāvs būs zināms jūlija sākumā.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Kopš 1948.gada vasaras olimpiskās spēles notikušas ik pēc četriem gadiem. Lai gan olimpiskās spēles pieredzēja boikotus, teroraktus un protestus, tās ne reizi netika pārceltas, taču šoreiz koronavīrusa straujā izplatība pasaulē liedza sportistiem pērnvasar pulcēties Tokijā.

Pasaules vēsturē līdz šim atceltas tikai trīs olimpiskās spēles un visos gadījumos tas notika kara dēļ.