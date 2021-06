Lejnieks uzdevis LOV vadītājai noskaidrot Ikaunieces gatavību startiem Tokijā

LOK vadītājs Lejnieks nācis klajā ar šādu ziņu, ņemot vērā Ikaunieces ilgo rehabilitācijas procesu pēc gūtajām traumām un operācijas.

Latvijas Olimpiskās komandas vadītājs K.Lejnieks ir uzdevis LOV vadītājai L.Cīrulei noskaidrot Latvijas vadošās vieglatlētes @ikauniece92 gatavību startiem @Tokyo2020, ņemot vērā sportistes ilgo rehabilitācijas procesu pēc gūtajām traumām un operācijas. @VieglatletikaLV pic.twitter.com/ennKdVGuZT — LOK (@Olimpiade_lv) June 14, 2021

Ikauniecei pērn decembrī tika veikta ceļgala skrimšļa operācija.

Vēlāk sportiste uzsāka rehabilitācijas procesu, par ko tolaik pastāstīja arī sīkāk. "Tikko nokāpu no kruķiem," februārī stāstīja Ikauniece, kura ar kruķiem bija spiesta pārvietoties pēdējās astoņas nedēļas. "Jāmācās staigāt no jauna. Šobrīd to daru ar fizioterapeita plānu, stiprinot muskulatūru."

Zināms, ka Ikauniecei pēdējās sacensības aizvadīja 2019.gadā, piedaloties Eiropas čempionātā telpās Glāzgovā. Tur viņa finišēja 5. vietā.

Ikauniece ir viena no Latvijas lielākajām cerībām gaidāmajās Tokijas olimpiskajās spēlēs. Riodežaneiro olimpiskajās spēlēs, spītējot veselības likstām, Laura spēja izcīnīt augsto ceturto vietu septiņcīņas sacensībās, sasniedzot Latvijas sportistu labāko rezultātu četrgades nozīmīgākajās sacensībās.