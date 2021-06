Ingebrigtsens Dimanta līgā labo Eiropas rekordu 5000 metru skrējienā

Sacensības šajā distancē piesaistīja īpaši lielu uzmanību, jo uz starta stājās vairāku pasaules rekordu īpašnieks Džošua Čeptegei.

Ugandietis bija vadībā pēc vairākiem starpfinišiem, tomēr pirms pēdējā apļa izstājās no cīņas par uzvaru. Skrējiena vadībā izvirzījās Mohammeds Ahmeds no Kanādas un Hagoss Gebrhivets no Etiopijas, taču šis duets galīgi nerēķinājās ar 20 gadus veco Ingebrigtsenu, kurš aiztraucās garām, finišēdams pēc 12 minūtēm un 48,45 sekundēm.

Ingebrigtsens pirmo reizi karjerā šajā distancē izskrēja ārpus 13 minūtēm.

Gebrhivets zaudēja 0,17 sekundes, bet Ahmeds atpalika 1,27 sekundes. Ceturtajā vietā finišējušais Spānijas skrējējs Mohameds Katirs ar 12 minūtēm un 50,79 sekundēm laboja nacionālo rekordu. Čeptegei uzvarētājam zaudēja gandrīz sešas sekundes un samierinājās ar sesto vietu.

Nedēļas laikā pasaules rekordu 10 000 metros labojusī un vēlāk zaudējusi nīderlandiete Sifana Hasana 1500 metros uzvarēja ar laiku trīs minūtes un 53,63 sekundes. Pasaules rekords bija 3,56 sekunžu attālumā.

Viņai līdz pēdējai taisnei konkurenci sastādījusī Faita Kipjegona bija 0,28 sekundes lēnāka, labojot Kenijas rekordu. Trešo vietu ieņēma Lielbritānijas skrējēja Laura Muira, kura finišēja pēc trīs minūtēm un 55,59 sekundēm.

Tikmēr stadiona rekordu 200 metru sprintā sievietēm laboja Lielbritānijas sportiste Dina Ešera-Smita, kura finišēja pēc 22,06 sekundēm. Amerikānietes Merionas Džounsas 1999.gadā sasniegto rekordu viņa laboja par 0,13 sekundēm.

Otrās vietas ieguvēja Marī Žozē Talū no Kotdivuāras finišēja 22,58 sekundēs, bet vēl divas sekundes simtdaļas atpalika Šveices sprintere Mudžinga Kambundži.

Dimanta līgas 12.sezonā paredzētas 14 sacensības. Florencē norisinājās trešais šīs sezonas posms.