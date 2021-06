Tokijas olimpiskajās spēlēs bēgļu komanda būs 29 cilvēku sastāvā

SOK paziņoja, ka sportisti no 13 valstu olimpiskajām komitejām no 23.jūlija līdz 8.augustam spēlēs sacentīsies 12 sporta veidos. Viņi to darīs zem olimpiskā karoga un atklāšanas ceremonijā maršēs otrajā vietā aiz Grieķijas.

"Viņi šovasar sūtīs spēcīgu solidaritātes un cerības vēstījumu pasaulei, tādējādi radot papildu izpratni par vairāk nekā 80 miljoniem pārvietoto cilvēku visā pasaulē," teikts SOK paziņojumā.

Sportisti tika izvēlēti pēc viņu sportiskajiem sasniegumiem un viņu bēgļa statusu, ko apstiprina Apvienoto Nāciju Organizācijas Bēgļu aģentūra (UNHCR), ziņo SOK.

Bijusī pasaules rekordiste maratonā kenijiete Tegla Lorupe tāpat kā Riodežaneiro būs komandas vadītāja. Komandā būs arī 20 treneri un funkcionāri.

Seši no desmit bēgļu komandas dalībniekiem 2016.gadā atkal būs komandas sastāvā. Tā ir peldētāja Jusra Mardini (Sīrija), džudists Popols Misenga (Kongo Demokrātiskā Republika) un skrējēji no Dienvidsudānas - Andželina Nadai Lohalita, Džeimss Niangs Čiendžieks, Paulo Amotuns Lokoro un Roza Natike Likonjena.

Desmit no sportistiem ir bēgļi no Sīrijas, un citi ir bēgļi no tādām valstīm kā Dienvidsudāna, Eritreja, Irāna, Irāka un Afganistāna.

SOK paziņoja, ka komanda pulcēsies 12. jūlijā Dohā un lidos uz Japānu divas dienas vēlāk. Japānā sportistus uzņems Vandeda universitāte, lai sportisti varētu vairāk patrenēties pirms pārcelšanās uz olimpisko ciematu.

SOK paziņoja, ka tā turpinās finansēt sportistus arī pēc spēlēm.