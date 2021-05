Kazakevičs skaidro, kādi futbolisti ir viņa un izlases treneru redzeslokā

4. jūnijā Latvijas izlase "Daugavas" stadionā plkst.19 Baltijas kausa pirmajā spēlē spēkosies ar Lietuvu. Trīs dienas vēlāk izbraukumā paredzēta pārbaudes spēle ar Vāciju, bet 10.jūnijā Igaunijā plānota otrā Baltijas kausa spēle ar mājiniekiem.



Salīdzinājumā ar iepriekšējo nometni martā, šoreiz Latvijas izlases rīcībā no ārzemēs spēlējošajiem nebūs vārtsarga Pāvela Šteinbora, pussargu Kristera Tobera un Daniela Ontužāna.



"Šteinbors un Tobers nav izsaukti veselības problēmu dēļ. Par dažiem futbolistiem vēl būs jāpārliecinās. Nav izsaukts arī Ontužāns, ņemot vērā to, ka viņam beidzies līgums. Šobrīd viņam paredzētas vairākas pārbaudes, paverot iespējas noslēgt jaunu līgumu. Mārtiņš Ķigurs jau kādu laiku ir traumēts un nometnē nevarēs piedalīties," pars sastāva aprisēm stāstīja Kazakevičs.



Pirmo reizi uz izlasi izsaukti "Valmieras" vārtsargs Rihards Matrevics, "Daugavpils" pussargs Raivis Ķiršs un RFS pussargs Renārs Varslavāns.



"Šiem trīs puišiem sekojam līdzi jau kādu laiku. Tas ir solis uz priekšu, lai varētu iepazīties ar šiem spēlētājiem un saprast, cik viņi varētu būtu noderīgi tuvākajā nākotnē," par potenciālajiem debitantiem stāstīja Kazakevičs.



Izlases stūrmanis arī skaidroja, ka Toberam šobrīd ir svarīgi izdziedēt savainojumu un laicīgi sākt treniņnometni savā klubā, lai pēc tam viņš būtu pilnībā gatavs palīdzēt 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas spēlēs septembrī. Bažas esot arī par kandidātu sarakstā iekļautajiem Jāni Ikaunieku un Vladislavu Gutkovski, kuru gatavību spēlēt vērtēs izlases ārsti.



Varslavāna izsaukšanu Kazakevičs pamatoja ar to, ka treneru kolektīvam ir svarīga augstāka konkurence uzbrūkošo pussargu pozīcijās.



"Renāra izsaukums uz izlasi daļēji saistīts arī ar Ķigura traumu. U-21 izlasē šajā logā nav oficiālo spēļu, tāpēc izmantojam šo nometni, lai pārbaudītu nacionālās valstsvienības tuvāko kandidātu loku," teica Kazakevičs.



Valstsvienības galvenais treneris gan atteicās nosaukt spēlētājus, kuri palika aiz strīpas, taču no neizsauktajiem 6-7 bija tādi, kuriem treneru korpuss aktīvi sekojis līdzi.



"Tāpat ir pāris jaunie spēlētāji, kuri tuvākā gada laikā varētu parādīties nacionālās izlases rindās. Šobrīd mūsu redzeslokā ir katrs Latvijas spēlētājs, kuram ir regulāra spēļu prakse gan virslīgā, gan citu valstu čempionātos," atzīmēja Kazakevičs.



Sastāva rotācija tuvākajās trīs spēlēs būs atkarīga no tā, kāds būs futbolistu fiziskais un funkcionālais stāvoklis, tāpat arī spēlētāju sniegums treniņnometnes laikā.



"Vērtēsim faktoru, ka daudziem sezonas beigās ir bijis daudz spēļu. Atšķirībā no citām nometnēm, mums būs piecas treniņu dienas, tajā skaitā savstarpējā spēlē. Būs daudz objektīvāka informācija, nekā citās nometnēs. Katrā mačā orientēsimies uz maksimālo rezultātu un dosim iespēju spēlētājiem, kuri apliecinājuši sevi ne tikai šajā treniņnometnē," atzīmēja Kazakevičs.



Viņš arī minēja, ka ārzemēs un virslīgā spēlējošo futbolistu statuss savos klubos ir dažāds.



"Daudziem ir labas sezonas klubos, piemēram, Igoram Tarasovam, Toberam, Gutkovskim, Eduardam Emsim. Gribētu, lai Aleksejs Saveļjevs un Ontužāns nonāktu gan komandās, gan konkurētspējīgos čempionātos, kur viņi varētu spēlēt. Diemžēl šobrīd situācija nav tāda, ka mums būtu daudz futbolistu, kuri ir starp līderiem savos klubos. Latvijas komandās tendence varētu būt labāka. Nepriecē tas, ka daži spēlētāji savās komandās zaudē konkurenci cīņā par vietu pamatsastāvā," secināja Kazakevičs.



Nākamās oficiālās spēles Latvijas izlasei būs septembra sākumā, kad turpināsies 2022.gada Pasaules kausa kvalifikācijas cikls.



"Pēc šīs nometnes būs diezgan plaša informācijas bāze, ko vajadzēs izanalizēt. Būs būtiski saprast, kā strādās mūsu taktiskās idejas un kādas izmaiņas notikušas spēlētāju karjerās. Ja spēlētāji mainīs klubus, būs nozīmīga komunikācija ar viņiem un, ja apstākļi atļaus, arī apciemošana. Svarīga arī spēlētāju attīstība virslīgā. Mums ir ļoti būtiski redzēt spēlētājus, kas nav tik acīmredzamas kandidatūras un spēlēšanu izlasē. Bez šaubām, vērosim arī komandu startu Eirokausos, kur spēlētāji uzkrāj starptautisko spēļu pieredzei. Turpināsim analizēt arī pretiniekus, jo septembrī divi būs tādi, ar kuriem vēl nebūsim spēlējuši šajā ciklā," vasaras plānus ieskicēja Kazakevičs.



Latvijas izlase ir patreizējā Baltijas kausa čempione un valstsvienībai titulu nosargāt ir tikpat svarīgi, cik pārbaudīt komandas tuvākās rezerves.



"Katra pozitīvā spēle, pozitīvais rezultāts palīdz realizēt mūsu iestrādes. To nevar atdalīt no spēles rezultāta. Mums ir būtiski uzvarēt Baltijas kausā. Tur tiksies trīs līdzvērtīgas komandas, kas katra grib izcīnīt kausu. Mūsu uzdevums ir katrā mačā spēlēt uz maksimālo rezultātu, tajā pašā laikā neaizmirstot, to kā mēs šo rezultātu panākam," uzsvēra Kazakevičs.



Marta sabraukumā izlasei bija epizodes, kurās futbolistiem vajadzēja spēlēt ar drošāk bumbu situācijā, kad komanda nonāca zem pretinieku spiediena. Tāpat izlasei jāuzlabo spēle aizsardzības standartsituācijas.



"Pietrūka laika, lai pirms spēlēm pietiekami sagatavotos. Nesanāca februārī plānotā treniņnometne un ar divām dienām bija par maz, lai visu atristinātu. Tāpat jāuzlabo spēles modelis, pie kā strādāsim šajās piecās dienās, lai kvalitatīvāk sagatavotos septembra mačiem un nepieļautu kļūdas, kas mums iepriekšējā sabraukumā maksāja vārtus," skaidroja Kazakevičs.



Komanda pulcēsies vienkopus 30. maijā Latvijā, kur intensīvā režīmā gatavosies saspringtajam trīs spēļu nogrieznim nedēļas laikā.



Latvijas vīriešu futbola izlases kandidātu saraksts jūnijā gaidāmajām spēlēm:



Vārtsargi: Roberts Ozols ("Riga"), Krišjānis Zviedris ("Liepāja"), Rihards Matrevics ("Valmiera");



Aizsargi: Vitālijs Maksimenko (Ļubļanas "Olimpija", Slovēnija), Kaspars Dubra ("Oleksandrija", Ukraina), Roberts Savaļnieks, Elvis Stuglis, Vladislavs Sorokins (visi - RFS), Igors Tarasovs (Ahnas "Ethnikos", Kipra), Mārcis Ošs ("Lugano", Šveice), Raivis Andris Jurkovskis ("Dundalk", Īrija), Antonijs Černomordijs, ("Riga"), Krišs Kārkliņš ("Liepāja");



Pussargi: Artūrs Zjuzins, Renārs Varslavāns (abi - RFS), Jānis Ikaunieks (Kuopio "Palloseura", Somija), Vladimirs Kamešs, Vladislavs Fjodorovs (abi - "Riga"), Andrejs Cigaņiks (Luhanskas "Zorja", Ukraina), Eduards Emsis (Erevānas "Noah", Armēnija), Alvis Jaunzems ("Valmiera"), Aleksejs Saveļjevs ("Mantova", Itālija), Raivis Ķiršs ("Daugavpils");



Uzbrucēji: Dāvis Ikaunieks ("Liepāja"), Vladislavs Gutkovskis (Čenstohovas "Rakow", Polija), Roberts Uldriķis ("Sion", Šveice), Raimonds Krollis ("Valmiera").

Citi šobrīd lasa FOTO: ieskaties pašmāju slavenību īpašumos - mājas par miljoniem un miera ostas laukos Putina pils apkārtnes reliģiskā mistērija: pagājušā gadsimta beigās Gelendžikai paredzēja pārdabisku ietekmi Miljonāru Zuzānu pāris, dalot naudu un mantu, cer palikt par draugiem