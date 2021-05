Kivleniekam trešais labākais atvairīto metienu procents pēc pasaules čempionāta pirmajām divām spēlēm

Jau ziņots, ka Latvija piektdien pasaules čempionāta ievadā ar 2:0 pārspēja Kanādu, uzvarot to pirmoreiz pasaules čempionātos, bet sestdien pēcspēles metienos ar 2:3 piekāpās Kazahstānai.

Abos mačos Latvijas izlases vārtos stāvēja Kivlenieks, kurš ir atvairījis 97,1% metienu, tikdams galā ar 67 no 69 metieniem.

Viņš piekāpjas vienīgi šveicietim Reto Berram, kurš savā "sausajā" spēlē pret Dāniju bija spiests atvairīt tikai četrus metienus, fiksējot simtprocentīgu atvairīto metienu rādītāju.

Otrais ir Baltkrievijas izlases naturalizētais vārtsargs Denijs Teilors, kurš divās spēlēs ticis galā ar 57 no 58 metieniem un sakrājis atvairīto metienu procentu 98,28.

Toties Latvijai ar 95,71% ir labākais rādītājs divās spēlēs atvairītajos metienos, Kivleniekam, ieskaitot pēcspēles metienus, ielaižot 67 no 70 metieniem. Otrā ir Kazahstāna ar 95,38% atvairītu metienu.

Šveice ar divām ielaistām ripām ir čempionāta līdere šajā rādītājā, bet Latvija kopā ar vēl četrām vienībām dala otro vietu.

Latvijas izlasē rezultatīvākais ar divām rezultatīvām piespēlēm ir Ronalds Ķēniņš, dalot 23.vietu rezultatīvāko spēlētāju sarakstā, bet pirmajā vietā ar 5 (2+3) punktiem ir divi Vācijas izlases spēlētāji - Marsels Nēbelss un Lukass Reihels.

Ar 14 gūtajiem vārtiem Vācija ir līdere šajā rādītājā, otro vietu ar 11 vārtiem ieņemot Krievijas Olimpiskās komitejas (OKR) komandai. Latvija ar četriem gūtajiem vārtiem ieņem dalītu desmito vietu.

Savukārt labāko "bombardieru" sarakstā ar trim vārtiem vadībā ir OKR vienības uzbrucējs Antons Burdasovs un Niklass Jensens, kuram vienīgajam pa spēkam Rīgā ir bijis "hat-trick" mačā pret Zviedriju.

Roberts Bukarts un Kaspars Daugaviņš ar četrām soda minūtēm dala septīto vietu turnīra nedisciplinētāko spēlētāju sarakstā. Pa 25 minūtēm ir nopelnījis Baltkrievijas spēlētājs Ņikita Komarovs un Vācijas hokejists Jonass Millers.

Latvija sacensību "rupjāko" komandu sarakstā ar 16 soda minūtēm dala sesto vietu kopā ar Lielbritāniju un Slovākiju. Līdere ar 45 minūtēm ir Baltkrievija, bet korektākā čempionāta komanda līdz šim ir bijusi Dānija ar diviem mazajiem sodiem jeb četrām soda minūtēm.

Rodrigo Ābols ar uzvarētiem 24 no 44 iemetieniem jeb 54,55% ir labākais Latvijas rindās un ieņem dalītu 27.vietu, kamēr līderis ir Tubīass Lindstrems no Norvēģijas ar desmit uzvarētiem iemetieniem no 13 jeb 76,92%.

Latvija reti met pa vārtiem, taču ar 12,9% ir piektajā vietā metienu efektivitātē, pirmo vietu ieņemot Vācijai ar 17,95% precīzu metienu.

Mazāk par Latviju (31 metiens) pa pretinieku vārtiem metusi vien Dānija (26) un Lielbritānija (25).

Vairākumā Latvija iemetusi vienus vārtus sešos mēģinājumos jeb realizējusi 16,7% iespēju, kopā ar Baltkrieviju dalot 12.vietu. Pirmā šajā rādītājā ir Šveice ar 50%, realizējot pusi no astoņām pretinieku dotajām iespējām.

Savukārt mazākumā Latvija ieņem ceturto vietu, vienīgo reizi astoņos pretinieku mēģinājumos kapitulējot spēlē pret Kazahstānu un novēršot 87,5% pretinieku mēģinājumu iemest "golu" vairākumā. Ar 100% vadībā ir Dānija, Kazahstāna un ASV, kuras spēlējušas disciplinēti, dāņiem nopelnot vienu noraidījumu, bet abām pārējām izlasēm - pa trim.

Latvijas pirmdienas pretiniece Itālija ir ielaidusi trīs vārtus septiņos mazākumos un ieņem priekšpēdējo vietu ar 57,14%. Pēdējā ir Latvijas pretiniece priekšpēdējā grupas spēlē Somija, kurai ir trīs zaudēti vārti septiņos mazākumos jeb nosargāti vārti 33,33% gadījumu.

Turnīrā startējošās 16 komandas sadalītas divās grupās, pa astoņām vienībām katrā, kas katrai izlasei apakšgrupas sacensībās garantē septiņas spēles. Pēc viena apļa grupu spēlēm katras apakšgrupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet turnīra vājākās komandas šogad nepametīs elites divīziju.

2021.gada pasaules čempionātu šogad bija jāuzņem Minskai un Rīgai, tomēr 18.janvārī IIHF Padomes sēdē Minskai tika atņemtas 2021.gada pasaules čempionāta rīkotāju tiesības. Februārī IIHF Padome nobalsoja par Rīgas apstiprināšanu par vienīgo 2021.gada pasaules hokeja čempionāta rīkotāju.