Bez zvaigznēm, bet ar Latvijas cerībām – Rīgā sākas pasaules čempionāts hokejā

Šodien tiks pavērts priekškars Renē Fāzela kārtējam kabatas turnīram, ko ar tik lielu skubu metās glābt Latvijas valdība un pašmāju hokeja galvenie darboņi ar Aigaru Kalvīti un Viesturu Koziolu priekšgalā. Sākotnēji bija paredzēts, ka pirmie iemetieni tiks izdarīti Minskā un Rīgā, bet medaļas uzvarētāji kaklā kārs sābru pusē. Pēcvēlēšanu notikumi Baltkrievijā šim turnīram piešķīra politisku nokrāsu un beigu beigās Fāzels tomēr piekāpās turnīra sponsoru (galvenokārt “Škoda”) priekšā un Baltkrievijai (lasi Lukašenko režīmam) rīkotāju tiesības tika atņemtas. Tiesa, IIHF prezidents arī šajās dienās velk sērīgu meldiņu, ka daudz labāk būtu bijis spēlēt arī Minskā. Mazliet paspaidījuši un izspaidījuši dažus papildu miljonus eiro no valdības un saņēmuši finansiālās garantijas no IIHF, pie pilna čempionāta organizēšanas tika Latvijas Hokeja federācija.

Latvijā pasaules čempionāts notiks otro reizi. Pirmajā reizē 2006. gadā tolaik dārgās biļetes bija milzīgs deficīts, arēna sanēja no neprātīgas taurīšu pūšanas (tās līdzjutējiem dalīja pat bez maksas) un toreizējais federācijas prezidents Kirovs Lipmans jau pirms turnīra sākuma skaitīja iespējamo peļņu. Šoreiz viss būs citādāk, jo nerimstošās vīrusa pandēmijas turnīrs tiks sākts bez skatītajiem un cerētie miljoni par biļešu un suvenīru tirgošanu rīkotāju kasē neieripos. Pat ja ar populistiskiem un politiskiem lēmumiem turnīra laikā izdosies tribīnēs dabūt nelielu skatītāju skaitu, tas nebūs tas, uz ko LHF cerēja, tiekot pie turnīra rīkošanas.

Bez spožām NHL zvaigznēm

Arī citus gadus nevienam nebija šaubu, ka pasaules labākie hokejisti pavasarī viņpus Atlantijas okeānam cīnās par Stenlija kausu. Tā tas ir arī šogad, taču šoreiz arī sezonu jau pabeigušās NHL zvaigznes nav atrodamas nevienas komandas sastāvos. Ar hokeja svētdienas līdzjutējiem nepazīstamiem spēlētājiem atbraukušas Kanādas un ASV izlases. Somijas un Zviedrijas izlases nemaz īsti nemeklēja iespējas būtiskam pastiprinājumam no saviem plašajiem NHL resursiem un sūta cīņā daudzus debitantus, arī krieviem un čehiem sastāvi ir tālu no vēlamā. Ja iepriekšējā pasaules čempionātā pirms diviem gadiem NHL pieraksts bija 107 spēlētājiem, tad Rīgā tādi ir tikai 61.

Pašreizējā situācija pasaulē, ierobežotās ceļošanas iespējas un turnīra norise burbulī šo pasaules čempionātu nekādi nepadarīja par interesantu notikumu. Nav noslēpums, ka daudzi spēlētāji uz pasaules čempionātu pēc sezonas beigām brauca kā vietu, kur uzspēlēt hokeju un labi pavadīt laiku ar saviem draugiem. Ja hokejs šogad ir palicis, tad pārējās izklaides var vērot vien pa viesnīcas logu. Kā izsaukuma zīme šim stāstam ir Lielbritānijas izlases galvenā trenera Pīta Rasela lēmums vien nedēļu pirms turnīra sākuma nedoties uz Rīgu, lai laiku pavadītu kopā ar savu meitu un ģimeni. Tik vienkārši! Ja ierastajām hokeja lielvalstīm vēl ir kādas sportiskās ambīcijas, tad ierastās lejasgala komandas uz Rīgu atbraukušas uzspēlēt savam priekam, jo no elites divīzijas šogad izkrist nemaz nevar.

Latvijai ir vecākā komanda

Hokeja apskatnieku aprindās netiek slēpts, ka šis būs viens no vājākajiem pasaules čempionātiem un šādā reizē laba iespēja uzlēkt augstāk pa vidusstrīpu parādās arī kādai citai komandai. Pagaidām visas 16 valstsvienības ir uz vienas starta strīpas un savas cerības ir arī Latvijas izlases nometnē. Grūti paredzēt, kādu efektu vai defektu atstās lielais debitantu skaits vairāku ierasto favorītu sastāvos. Pirms diviem gadiem Somijas izlase ar tikai diviem NHL spēlētājiem sastāvā kļuva par pasaules čempioniem, un nevar izslēgt, ka šī recepte kādā komandā var nostrādāt arī tagad. Jauni, talantīgi un izsalkuši spēlētāji gribēs ne tikai uzvarēt šo turnīru, bet arī nokļūt tuvāk nākamā gada olimpiskajiem sastāviem.

Latvijas izlasē ir tikai viens pasaules čempionātu debitants, bet ar vidējo vecumu 28,9 gadi mums ir vecākā komanda starp visiem 16 dalībniekiem. 14 jeb tieši puse no burbulī esošajiem 28 spēlētājiem ir trīsdesmitgadnieki. Kādam šis varētu būt pēdējais čempionāts vai vismaz viena no pēdējām iespējām sasniegt ar izlasi ko vairāk. Divās pārbaudes spēlēs pret Šveices izlasi mūsējie jūtami zaudēja ātrumā, visās četrās pārbaudes spēlēs bija problēmas ar vārtu gūšanas momentu izveidi. Gatavošanās posma specifika vai tomēr likumsakarība – to uzzināsim tikai pasaules čempionāta laikā.

Kāds runās par brieduma gadiem, cits par nodzītiem zirgiem. Diez vai par pateicīgu var nosaukt mūsu spēļu kalendāru. Divas reizes būs jāspēlē divas dienas pēc kārtas, un abas reizes otrā spēle iekrīt pret tiešajiem konkurentiem pēc spēkošanās ar kādu no favorītiem. Māka sadalīt spēkus visa turnīra garumā un paņemt punktus svarīgākajās spēlēs būs viens no priekšnoteikumiem, lai vispār cerētu uz veiksmīgu iznākumu. Diez vai būs liela jēga no skaistas cīņas pret Kanādu, ja rīt zaudēsim kazahiem.

Hārtlija pēdējā iespēja?

Hārtlija piecu gadu līgums ar Latvijas Hokeja federāciju beigsies 2022. gadā. Visticamāk, kā pēdējā pietura ir iecerēta Pekinas olimpiāde, uz kuru mūsējiem vēl jātiek. Ļoti iespējams, ka Hārtlijam šis ir pēdējais pasaules čempionāts ar Latvijas izlasi un tātad arī pēdējā iespēja sasniegt ko vairāk par priekšgājējiem. Lai kā līdzjutēji jūsmo par Hārtliju kā treneri, sportā visu izšķir rezultāts. Kanādieša rēķinā ir viens ceturtdaļfināls trīs piegājienos un pagaidām viņš ir sasniedzis tieši tikpat daudz, cik Haralds Vasiļjevs, Kurre Lindstrēms un Oļegs Znaroks. Arī viņi ar Latvijas izlasi aizkļuva līdz izslēgšanas spēļu kārtai un tur zaudēja jau pirmajā spēlē. Hārtlijam ir iespēja kļūt par pirmo, kurš to paveicis divreiz.

“Ja būsim tuvu medaļai, tas šokētu pasaules hokeja sabiedrību, taču tāds ir mūsu mērķis. Vispirms jāiekļūst ceturtdaļfinālā, un tad tā jau ir tikai viena spēle. Ar smagu darbu, lielisku sniegumu un kripatu veiksmes mēs varētu tikt arī pusfinālā. Saprotu, ka esam pastarīši un mūs tur neviens negaida, bet tāds ir mans mērķis," tā Hartlijs izteicās tūdaļ pēc ierašanās Rīgā. Kopš tā laika viņš laiku sarunām ar Latvijas medijiem nav atradis.

Runāt var visu ko. Kā mēs pasmaidām par kazahu naturalizētā kanādieša Dārena Dica izteikumiem, ka viņi atbraukuši cīnīties par zeltu, tā citur pasmaida par latviešu sapņiem par medaļām. Reāla pamatojuma tam īsti nav. IIHF ranga tabulā Latvijas izlase ir 10. vietā un, atšķirībā no citām izlasēm, 23 gadu laikā ir izcēlusies ar lielu stabilitāti - ne tā izkritusi no A grupas, ne kādu reizi piedalījusies cīņā par medaļām.

Par to, ka aiz slēgtajām treniņu durvīm viss nav rozēm kaisīts, liecina Hārtlija aiziešana no treniņa trīs dienas pirms spēlēs ar kanādiešiem. Pirms trīs gadiem LHF valdes loceklis Valentīns Bļugers slavēja Hārtliju par iesākto paaudžu maiņu, bet Jānis Matulis rakstīja, ka

NCAA, spēcīgāko augstskolu čempionātā, mums ir vismaz pieci izlasei noderīgi kadri – Jānis Jaks, Kārlis Čukste, Filips Buncis, Eduards Tralmaks un Haralds Egle. Pārskatot pašreizējo Latvijas izlases sastāvu, nākas secināt, ka tāda īsta paaudžu maiņa nav notikusi, arī no Matuļa pieminētajiem studentiem šogad izlases kreklā laukumā kāps tikai Jaks. Šķiet, ka to īsto paaudžu maiņu piedzīvosim jau pēc Hārtlija un pašreizējo izlases līderu malā paiešanas.

Bukmeikeri uzskata, ka Latvija netiks ceturtdaļfinālā

Visticamāk, Latvijas izlase cīnīsies par vietu ceturtdaļfinālā. Visticamāk, tajā tiks mūsu grupas trīs favorīti Kanāda, ASV un Somija. Kam tiks pēdējā ceturtā ceļazīme uz izslēgšanas spēlēm, pašlaik paredzēt grūti – Vācija, Latvija, arī Kazahstāna un Norvēģija ir gatava to pievākt sev. Bukmeikeri par favorītiem uz ceturto vietu B grupā uzskata vāciešus, mūsējiem vajadzētu palikt piektajiem. Ja kāds uzskata citādāk, ir laba iespēja nopelnīt.

Par visa turnīra galvenajiem favorītiem bukmeikeri uzskata tradicionālas vērtības Kanādu un Krieviju, kura valsts dopinga pārkāpumu dēļ sacensību arēnā gan nevarēs izmantot savu karogu un tiks saukta par Krievijas olimpisko komandu. Lai gan ikdienā un ārpus sacensību arēnas, pat IIHF oficiālajā mājaslapā, tā joprojām ir palikusi kā Krievija. Arī galvaspilsētas ielās starp dalībvalstu karogiem plīvo Krievijas karogi. Ļoti solīdu komandu, kura bukmeikeru vērtējumā ir turpat blakus Kanādai, uz Rīgu atvedusi Čehija. Maliet zemāk tiek kotētas Zviedrijas un Somijas izredzes, taču talantu un sastāva dziļuma abām ziemeļvalstīm nekad nav trūcis. Pastarīšu lomā Itālija. Noteikti būs pārsteigumi. Tādēļ sports ir interesants un savu pārsteigumu no Latvijas izlases gaidīsim arī mēs.