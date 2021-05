Latvijas peldētājas Eiropas čempionātā iespaidīgi labo valsts rekordu 4x100 metru stafetē

50 metru brīvajā stilā Gabriela Ņikitina savā peldējumā ar rezultātu 25,88 sekundes ieņēma ceturto vietu.

Kopējā ieskaitē viņai 40.rezultāts, bet pusfinālā iekļuva 16 peldētājas. Lai iekļūtu pusfinālā, Latvijas peldētājai pietrūka 0,66 sekundes.

Priekšsacīkstēs šajā distancē vislabāko rezultātu uzrādīja olimpiskā čempione nīderlandiete Ranomi Kromovidžojo, kura finišēja ar laiku 24,24 sekundes.

50 metru brīvā stila priekšsacīkstēs kopumā startēja 62 sportistes.

Uz pusi garākā distancē tauriņstilā vairāku Latvijas rekordu īpašniece Ieva Maļuka savā peldējumā ar rezultātu viena minūte un 1,90 sekundes dalītā astotajā vietā. Kopējā ieskaitē viņai 44.vieta starp 54 peldētājām.

Pusfinālā iekļuva 16 ātrākās peldētājas. Maļukai līdz pusfinālam pietrūka nedaudz vairāk par divām sekundēm.

Ātrākā priekšsacīkstēs bija Luīze Hansone no Zviedrijas - 57,06 sekundes.

Vīru konkurencē 50 metru distancē uz muguras Ģirts Feldbergs izcīnīja otro vietu, finišējot pēc 26,27 sekundēm. Kopvērtējumā tas bija 42. labākais rezultāts starp 54 peldētājiem.

Līdz 16.vietai, kas dotu tiesības startēt pusfinālā, Latvijas sportistam pietrūka nepilna sekunde.

Peldējumā uz muguras priekšsacīkstēs ātrākais bija krievs Kliments Kolesņikovs, viņam distanci veicot 24,23 sekundēs.

Visbeidzot 4x100 metru brīvā stila sieviešu stafetes komanda ar Maļuku, Ņikitinu, Arinu Baikovu un Arinu Sisojevu sastāvā priekšsacīkstēs ierindojās sestajā vietā. Viņas distanci nopeldēja trīs minūtēs un 49,99 sekundēs.

Kopvērtējumā viņām starp 16 komandām 14.vieta.

Latvijas Peldēšanas federācija (LPF) informē, ka dāmu sasniegtais rezultāts ir jauns valsts rekords. Viņas par četrām sekundēm apsteidza pirms trīs gadiem Baltijas valstu čempionātā sasniegto rezultātu.

Distanci visātrāk veica Nīderlandes izlase, kas finišēja pēc trim minūtēm un 38,20 sekundēm.

Finālā iekļuva astoņas izlases. Astotajā vietā esošā Ungārija Latviju apsteidza par teju piecām sekundēm.

Latviju Eiropas čempionātā Ungārijā pārstāvēs seši sportisti - Arina Baikova, Arina Sisojeva, Ieva Maļuka, Gabriela Ņikitina, Daniils Bobrovs un Ģirts Feldbergs.

Eiropas čempionāts ūdens sporta veidos, kurā piedalās sportisti no 51 valsts, sākās jau šīs nedēļas sākumā, taču peldēšanas sacensības norisināsies no 17. līdz 23.maijam. Latvijā dzīvojošie sportisti uz Budapeštu devās jau piektdien, savukārt dienu vēlāk delegācijai no Kazaņas pievienojās arī Arina Baikova.