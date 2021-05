Tādu bildi drīkstētu redzēt tikai tavs vīrietis: olimpisko čempioni asi kritizē par attēlu internetā

Pazīstamā krievu sportiste no kāda lietotāja vārdā “menkin227” saņēma jautājumu gūzmu par visai atklāto attēlu: “Kāpēc tas? Kas tas ir? Kā tavs puisis uz to skatās? Kāpēc?”

Karolīna nespēja neatbildēt šim komentētājam: “Cilvēki ir dažādi. Man paveicies, jo mans puisis ir adekvāts. Atšķirībā no tādiem kā jūs,” noskaitusies bija 26 gadus vecā vingrotāja.

Ar to gan abu sarakste ne tuvu nebija galā. “Kur parādās mana būšana neadekvātam? Tāpēc, ka pajautāju kāpēc? Adekvātuma ir visai šaurs jēdziens. Kāds drīkst arī bez peldkostīma un tas būtu adekvāti. Vienkārši, manuprāt, ļoti intīms foto. Atvainojiet, ja aizvainoju. Jūs esat ļoti jauka.”

“Menkins227” uzradās komentāru sadaļā uzradās arī kāds aizstāvis “vazgen5089”, kurš arī uzskata, ka Sevastjanova saviem sekotājiem ir parādījusi vairāk nekā vajadzētu: "Cilvēkiem tur nav nekādas sapratnes. Nav nekādas morāles. Lūk, ķermenis – skaties uz to. Nu, patīk puisim, ka jebkurš var paskatīties uz, kas būtu tikai viņam ir jāredz."

Karolīna nevēlējās apstāties šajā diskusijā un jautāju par komentētāju draudzenēm: “Un jūsu meitene uz pludmali iet kādās drēbēs?”

"Karolīna, es saprotu, ka jums ir skaists ķermenis, jūs esat jauna un skaista... Man nav ko atbildēt. Man ir citi morāles principi un uzskati. Es jūs nenosodu. Tas, ko jūs (un ne tikai jūs) rādāt, to vajadzētu redzēt tikai jūsu vīrietim, nevis mani vai citiem... Es tikai norādu uz izpratnes un morāles principu atšķirību. Jūsu to aļauj to izrādīt, mani ir pretrunā ar to," nobeidz “vazgen5089.

Karolīna Sevastjanova ir Londonas olimpisko spēļu čempione mākslas vingrošanā komandu sacensībās. Tajā pašā gadā viņa kļuva arī par divkārtēju Eiropas čempioni, triumfējot gan komandas sacensībās, gan 5 bumbu disciplīnā.