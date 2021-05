Svinības vai asaru jūra – vai Kitija Laksa šovasar spēlēs WNBA?

“Viņa cīņās par vietu komandā. Ir dažas brīvas pozīcijas. Ierodoties nometnē viņa zināja, cik svarīga tā būs, lai apliecinātu, kāpēc tieši viņai jābūt komandā,” tā Sietlas “Storm” treneris Dens Hjūzs par Kitiju Laksu teica aprīļa beigās. Arī pati Kitija sarunā ar Latvijas Televīziju atzina, ka visas spēlētājas ir vienādās pozīcijās un visas trenējas cik vien labi var, lai pretendētu uz vietu sastāvā. Aiz pieklājīgiem izteikumiem treniņos tā bija un joprojām ir cīņa, kurā draugu nav. Cīņa, kurā 20 ambiciozas basketbolistes cīnās par 12 vietām pasaules spēcīgākajā līgā un astoņas no tām paliks aiz borta. Dažām šī ceturtdiena būs kā svinama diena, citām rūgtumu vajadzēs gremdēt asarās.

Kopš treniņnometnes sākuma Sietlas “Storm” ir aizvadījusi divas pārbaudes spēles, pēc kurām ir grūti spriest par Hjūza nodomiem un attiecīgi Laksas vietu komandas trenera ranga tabulā. Abu spēļu sākuma sastāvā Hjūzs laida pārbaudītas vērtības, pēc tam apmēram līdzīgas iesējas dodot visām spēlētājām. Nav noslēpums, ka latvietes galvenais ierocis ir viņas tālmetiens un pirmajā spēlē viņa to apliecināja vislabāk starp visām “Storm” spēlētājām, trāpot trīs no četriem metieniem. Tovakar Sietlas komanda iemeta tikai astoņus tālmetienus. Otrajā spēlē pret to pašu “Mercury (103:93) Kitija trāpīja vienu no trīs tālmetieniem, kamēr veiksmīgākā bija Heilija Gorecki (3/4).

Ļoti iespējams, ka tieši starp vienaudzēm un WNBA vēl nespēlējušajām Laksu un Gorecki varētu tikt sadalīta viena vieta komandas pieteikumā. Abas ir labas snaiperes, abas Sietla ir izvēlējusies jauno spēlētāju draftā. Laksai par labu runā gan augstāka vieta draftā (11. pret 31.), gan pārliecinošaks sniegums Eiropas klubu basketbolā aizvadītājā sezonā.

Pēc pirmdienas spēles “Storm” pateica paldies par darbu aizsardzēm Britānijai Braunai un Peitonei Viljamsai, tādējādi saīsinot komandas sastāvu līdz 18 spēlētājām. Pēc otrdienas treniņa brīvbiļete tika izsniegta Natālijai Kucovski un veterānei Tamerai Jangai. Ceturtdien būs jāgriež vēlreiz, jo komandas pieteikumā drīkstēs palikt tikai 12 spēlētājas. Hjūzs izteicies, ka tā ir ļoti grūta un emocionāli sarežģīta diena. Sietlā tiek būvēta faktiski jauna komanda, jo no pērnā čempionu sastāva palikušas tikai septiņas spēlētājs, bet nometnē bija 13 jaunpienācējas.

“Seattle Times” apskatnieki lēš, ka uz pēdējo vietu komandas pamatsastāvā ir piecas kandidātes, starp kurām ir arī Laksa. Pārējās – jau pieminētā Gorecki, Ndea Džonsa, Kiana Viljamsa un Austrālijas izlases spēlētāja Stefānija Talbota.

Ja raugāmies pēdējās pārbaudes spēles protokolā, tad mazāk par desmit minūtēm laukumā bija ne tikai jau atbrīvotās spēlētājas, bet arī 21 gadu vecā uzbrucēja Džonsa. Viņas laiks spēlēt šajā līgā varētu būt pēc dažiem gadiem, taču par pārējo spēlētāju pozīcijām ir gluži kā zīlēt kafijas biezumos.

Aprīļa nogalē Laksai veltīts raksts tika publicēts “Seattle Times” izdevumā. Komandai pietuvināti žurnālisti lēsa, ka Laksa varētu aizvietot līdzjutēju mīluli Semiju Vitkombu, kura iepriekšējās četras sezonas bija tā spēlētāja, kas nāk no rezervistu soliņa un ar saviem tālmetieniem dzen izmisumā pretinieču aizsardzību. “Tas ir ļoti precīzs salīdzinājums,” par Laksas iespējamo vietu sastāvā toreiz sacīja Hjūzs.

Šie daži vārdi ļauj noprast, ka Laksa sākotnēji bija paredzēta Hjūza iedomātajā divpadsmitniekā. Turklāt Hjūzs ne vienu vien reizi ir slavējis Laksas metiena tehniku un spēles stilu. Interesanti, ka treneris Laksu esot pamanījis nevis NCAA čempionātā, bet gan Latvijas izlasē. Lai kā tur arī nebūtu, pirms gada “Storm” nedaudz pārsteidzoši izvēlējās latvieti drafta pirmajā kārtā. Tā ir laba zīme, jo maz ticams, ka Sietlā nedos iespēju savu pagājušā gada drafta pirmās kārtas izvēlei.

Par labu Laksai runā arī trenera vairākkārt izteiktā sajūsma par latvietes uzbrukuma meistarību, pārvietošanos laukumā bez bumbas un viņas metienu tūdaļ pēc piespēles saņemšanas. Treneris Laksu salīdzinājis pat ar Minesotas “Lynx” izcilo aizsardzi Kailu Makbraidu. Tiesa, vēl viens būtisks aspekts, lai iekļūtu Hjūza komandā, ir māka apgūt šī trenera aizsardzības sistēmu.

Ja Laksai izdosies izcīnīt vietu “Storm”sastāvā, tad viņas debija WNBA iespējama jau sestdien, kad Everetas “Eņģeļu spārnu” arēnā Sietlas komanda uzņems Lasvegasas “Aces”. Šo spēli klātienē varēs apmeklēt līdz diviem tūkstošiem līdzjutēju.

Saistītās ziņas Basketboliste Kitija Laksa par sapņiem, ikdienu un stilu: "Lai lidotu, spārnus nevajag" Laksa: "Par WNBA draftu neiespringstu, taču domās tas ir" Basketboliste Laksa nepaliks NCAA un uzsāks profesionāles karjeru

Latvijas basketbolu WNBA čempionātā līdz šim pārstēvējušas divas basketbolistes. Zane Teilāne 2006. gadā aizvadīja 12 spēles Vašingtonas “Mystics” sastāvā (vidēji 1,6 punkti), bet 2012. gadā bija divas spēles Fīniksas “Mercury” rindās. Anete Jēkabsone-Žogota 2009. un 2010. gadā pārstāvēja Konektikutas “Sun”, bet 2014. gadā Fīniksas “Mercury” sastāvā kļuva par WNBA čempioni. Izslēgšanas spēlēs viņas loma bija pavisam maza (četrās spēlēs laukumā bija tikai 12 minūtes), bet visā karjerā kopā Anete aizvadīja 78 spēles un guva vidēji 6,2 punktus.