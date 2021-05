Tortorella neturpinās vadīt "Blue Jackets" komandu

Kā pavēstījis komandas ģenerālmenedžeris Jarmo Kekeleinens, abas puses vienojušās ka pēc 2020./2021.gada nepagarinās līgumu.

Jau ziņots, ka "Blue Jackets" sestdien sezonas pēdējā spēlē ar rezultātu 5:4 pagarinājumā pārspēja Detroitas "Red Wings". Kolumbusas vienība sezonu noslēdza pēdējā vietā Centrālajā divīzijā un nekvalificējās Stenlija kausa izcīņai.

Tortorellas vadītā komanda 56 spēlēs izcīnīja vien 18 uzvaras, iekrājot 42,9% no maksimāli iespējamajiem punktiem.

"Tas ir briesmīgs rezultāts. Neesmu drošs, vai izcīnījām divas uzvaras pēc kārtas, bet zinu, ka trīs uzvaras pēc kārtas tiešām nebija," pēc sezonas pēdējās spēles teica Tortorella.

Viņš "Blue Jackets" vadīja pēdējās sešas sezonas, četrās no tām iekļūstot Stenlija kausa izcīņā, bet tikai vienā no šīm sezonām izdevās sasniegt "play-off" otro kārtu. "Blue Jackets" ar Tortorellu pie stūres uzvarēja 227 no 447 spēlēm.

Amerikāņu treneris Tortorella NHL galvenā trenera amatā debitēja 1999./2000.gada sezonā, kad kā aizvietotājs četrās spēlēs vadīja Ņujorkas "Rangers" komandu. Turpmākās septiņas sezonas viņš strādāja Tampabejas "Lighnting" komandā, ar kuru 2004.gadā uzvarēja Stenlija kausa izcīņā.

Savukārt nākamās piecas sezonas viņš bija pie "Rangers" stūres, bet pirms darba Kolumbusā 2013./2014.gada sezonā vadīja Vankūveras "Canucks". Kā asistents viņš strādājis Bufalo "Sabres" un Fīniksas "Coyotes" komandās.

Spēlētāja karjeras laikā bijušais uzbrucējs Tortorella spēlēja Nacionālajā koledžu sporta asociācijā (NCAA) un Atlantijas piekrastes hokeja līgā (ACHL).