Nokļūšana finālā sirdij tuvāka par dažu titulu – LBL finālu sāk desmitgades niknākie pretinieki

Latvijas čempionu titulu aizstāvošajai “VEF Rīga” šī būs 11. finālsērija pēc kārtas, kamēr Ventspilī sezonas izšķirošās spēles piestās jau 20. reizi. Lai gan pirms gada pavisam reāla bija iespēja, ka Ventspilī profesionālas komandas vairs nebūs.

2019. gada nogalē ASV iglobālajā Magņitska sankciju sarakstā iekļāva Aivaru Lembergu, kura viens no amatiem bija arī basketbola kluba “Ventspils” prezidents. Kopš tā brīža Ventspils basketbolā sākās jauni laiki, tomēr par spīti dažādām politiskajām peripetijām komandu vismaz LBL līmenī izdevās saglābt. Ne tikai saglābt, bet izveidot kolektīvu, kas no sezonas sākuma pieteica ambīcijas uz medaļām, regulārajā sezonā izcīnīja otro vietu un pusfināla sērijā ar 3-1 pārspēja pērnās sezonas sudraba medaļniekus BK “Ogre”.

“Ja atskatāmies gadu atpakaļ, tad maijā mēs nezinājām, vai komanda vispār būs. Tā bija ļoti neparasta situācija, kādā mēs vēl nebijām nonākuši. Tādēļ šī nokļūšana finālā man sirdij ir tuvāka nekā viens otrs izcīnītais čempionu tituls,” BK “Ventspils” ģenerālmenedžeris Ralfs Pleinics ar gandarījumu atskatās uz vēl nepabeigto sezonu.

Viņš Ventspils basketbola dārziņā rok, stāda un audzē kopš 1995. gada, un tikai vienā no BK “Ventspils” fināliem ir bijis neitrālā pusē, tolaik LBL direktora amatā. Ventspils komanda par Latvijas čempioniem kronēta desmit reizes un kopumā klubs izcīnījis 24 medaļas, kamēr vefiņa kolekcijā ir septiņi zelti un kopsummā 11 medaļu komplekti.

“Katram laika posmam ir savs stāsts, taču neatņemama sastāvdaļa visiem Ventspils divdesmit fināliem ir tā, ka vienmēr pretiniekos bijusi Rīgas komanda. Īpašākais laikam paliek pirmais tituls 2000. gadā. Pirms tam vairākas sezonas nekādi nevarējām pārspēt Valda Valtera veidotās komandas un tas pirmais zelts nāca ilgi un grūti,” atceras Pleinics.

Šis būs jauns stāsts Rīgas un Ventspils basketbola attiecību vēsturē. LBL finālā “VEF Rīga” un BK “Ventspils” tikušies astoņas reizes un seškārt par čempioniem kronēta Rīgas komanda. Arī šogad vefiņš ir izteikts favorīts un līdzjutēju vidū diezgan vienprātīgi tiek paredzēta pārliecinoša “VEF Rīga” uzvara. Tāds iznākums būtu tikai likumsakarīgs, jo vienojošais faktors abām komandām ir tikai Covid-19 dēļ pabojāts treniņu process sezonas otrajā pusē. Citādi “VEF Rīga” ir lielāks budžets, meistarīgāki leģionāri un sastāva komplektācija atbilstoši ar skatu uz FIBA Čempionu līgu. Gan tur, gan nesenajā Latvijas Igaunijas līgas finālā vefiņam neizdevās sasniegt visu iecerēto, tādēļ ambīciju pierādīt un uzvarēt netrūks. Arī piecas šosezon aizvadītās spēles lielu intrigu it kā nesola - 96:93, 97:84, 99:87, 82:75 un 103:59 rīdzinieku labā.

“Jāsaka milzīgs paldies čaļiem, kuri piekrita mūsu šīs sezonas ceļojumam. Līguma parakstīšana ar Ventspili katram bija risks, jo neskaidrību bija daudz. Paldies viņiem, ka esam tikuši tik tālu. Fināls mums jau ir kā mazā uzvara. Tas varbūt skan mazliet dīvaini, bet mums nav ko zaudēt. Varam tikai iegūt. Pirmo reizi, kopš esmu ar komandu finālā, nav nekāda stresa. Neviens nepārmetīs, ja spēlētāji laukumā sitīsies un tomēr zaudēs. Ventspilī šogad ir viens no labākajiem kolektīviem pēdējos gados. Tie, kas pēc atsevišķiem komandas zaudējumiem apkārt runājuši par motivāciju un dažādiem klimatiem, ieskaitot mikroklimatu, nezina par to neko. Tas ir tālu no patiesības. Es redzēju, kā šī komanda dzīvo, cik tā ir saliedēta un tagad esam tur, kur esam pelnījuši būt,” Pleinics norāda, ka Ventspils komanda var šo sēriju aizvadīt bez liela atbildības sloga.

Arī sērijās iznākums diez vai kaut kā ietekmēs abu komandu nākotnes vīziju. Vienīgais papildus bonuss čempioniem ir garantēta vieta nākamās sezonas FIBA Čempionu līgā.

“Pašlaik ir daudz lielāka drošības sajūta nekā bija pirms gada. Mēs tajā bedrē esam bijuši un esam ieguvuši pieredzi, kā no lejas izkāpt. Zinām, ka, lai kādas problēmas būtu, tiksim galā. Latvijas basketbolā klubu rocība vispār ir maz atkarīga no rezultāta. Daudz vairāk izšķir ekonomiskā situācija un klubu spējas ieinteresēt atbalstītājus. Kamēr ir vāja ekonomika un daudzi biznesi cīnās ar saviem izdevumiem, aktuāli būs arī politiski lēmumi,” Pleinics liek noprast, ka šīs sezonas sportiskais iznākums neietekmēs kluba nākotni un profesionāls basketbola klubs Ventpilī būs arī rudenī.

Regulārās sezonas laikā ventspilnieki turējās otrajā vietā, taču sezonas otrajā pusē pār spēlētāju un treneru galvām ik pa brīdim gāzās kritikas vētra. Bija zaudējums pret LU studentiem, tika izsēts 20 punktu pārsvars pret Valmieru, divas reizes pavisam bezcerīgi zaudēts citiem fināla tīkotājiem Ogrei, Latvijas un Igaunijas līgas finālturnīrs beidzās ar pamatīgu izgāšanos pirmajā vakarā pret Raplas komandu. Bija brīdis, kad Pleinics norādīja, ka komandas vieta turnīra tabulā ir labāka par sniegumu laukumā.

Ģenerālmenedžeris norāda, ka daudzām neveiksmēm ir skaidrojums, bet tās pārvarēt palīdzējis komandas raksturs: “Kopš rudens dzīvojām ar mērķi par medaļām. Pēc dažiem zaudējumiem piezagās šaubas, bet tam bija izskaidrojums. Pamatīgi iegrieza Covid-19 saslimšanas. Gandrīz sešas nedēļas komanda nevarēja pilnvērtīgi trenēties un arī tagad atsevišķi spēlētāji ir patālu no tās spēles, kādu rādīja rudens pusē. Veicām lielu darbu ārpus laukuma un kolektīvs savācās, pēc neveiksmīgas pirmās spēles prata uzvarēt pusfināla sēriju pret Ogri. Katrs kaut ko iedeva, lai komanda izcīnītu šo uzvaru. Mūsu situācija pirms sezonas bija tāda, ka sastāvu vairāk vai mazāk komplektējām nevis pēc meistarības, bet spēlētāju raksturiem.”

LBL fināls ar čempiona noskaidrošanu četrās spēlēs nebūtu nekāds jaunums. Pēdējo reizi tas notika pirms četriem gadiem un arī toreiz par zeltu cīnījās “VEF Rīga” un BK “Ventspils”. Gadsimta sākumā bija sešas sezonas, kad nopietnu pretinieku nebija Ventspilij – tolaik seši pēc kārtas fināli tika uzvarēti ar kopēju bilanci 24-1.

Latvijas čempionāta fināla spēles paredzētas 8., 11., 14., 17., vajadzības gadījumā arī 19., 21., un 23. maijā. Olimpiskais sports centrs nodots hokejistu vajadzībām, tādēļ “VEF Rīga” mājas spēles aizvadīs “Daugavas” sporta namā. Pirmo reizi valsts čempioni tiks noskaidroti bez skatītājiem tribīnēs.