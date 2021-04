Ščerbatihs komentējis Latvijas svarcēlāju izredzes kvalificēties Tokijas olimpiskajām spēlēm

30.aprīlis svarcelšanā ir pēdējā diena, kad var iegūt punktus pasaules rangā, lai ar tā palīdzību kvalificētos Tokijas spēlēm.

"Šobrīd mēs oficiāli nevaram pateikt, cik mūsu sportistu brauks uz Tokijas spēlēm, taču neoficiāli aprēķini liecina, ka Latvijai var būt divi dalībnieki - Artūrs Plēsnieks svara kategorijā līdz 109 kilogramiem un Ritvars Suharevs svara kategorijā līdz 81 kilogramam," par Latvijas svarcēlāju izredzēm startēt Tokijas olimpiskajās spēlēs saka Ščerbatihs.

Šobrīd Starptautiskās Svarcelšanas federācijas (IWF) tīmekļa vietnē publicētajā Tokijas spēļu kvalifikācijas rangā gan Plēsnieks, gan Suharevs ieņem desmito vietu.

LSF prezidents skaidro, ka oficiālais sportistu saraksts IWF tīmekļa vietnē ir gaidāms līdz maija beigām.

Kvalificēšanās olimpiskajām spēlēm svarcelšanā tradicionāli ir bijis sarežģīts process, un, beidzoties kvalifikācijas termiņam, uzreiz nav iespējams pateikt, kuri sportisti ir nodrošinājuši vietu spēlēs.

Katrā no septiņām svara kategorijām gan vīriešiem, gan sievietēm piedalīsies 14 atlēti, kopā - 196 svarcēlāji. Astoņi no viņiem kvalificēsies ar pasaules ranga palīdzību. Vēl piecas vietas katrā svara kategorijā no pasaules ranga tiks piecu kontinentu - Āfrikas, Amerikas, Āzijas, Eiropas un Okeānijas pārstāvjiem, bet pēdējā vieta tiks mājiniekiem vai speciāli uzaicinātiem sportistiem.

Turklāt ir valstis, kuras ir sodītas par plašu dopinga lietošanu un spēlēs drīkstēs piedalīties vien ar vienu vai diviem sportistiem, bet vēl piecas valstis nedrīkstēs Tokijā piedalīties vispār.

Tokijas olimpiskās spēles notiks no 23. jūlija līdz 8. augustam.