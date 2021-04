Portāls: Merzļikins, visticamāk, nespēlēs pasaules čempionātā Rīgā

Iepriekš sarunās ar Latvijas medijiem Latvijas Hokeja federācijas (LHF) ģenerālsekretārs Viesturs Koziols atklāja, ka no ASV līdz pasaules čempionāta sākumam dzimtenē gaidāmi pieci hokejisti, no kuriem divi ir Nacionālās hokeja līgas (NHL) pārstāvji. No NHL tiek gaidīti Sanhosē "Sharks" uzbrucējs Rūdolfs Balcers, kā arī Kolumbusas "Blue Jackets" vārtsargs Elvis Merzļikins.

Sarunā ar "sportacentrs.com" Merzļikins atklāja, ka dažādu iemeslu dēļ apsver iespēju nedoties uz Latviju.

"Joprojām sāp plecs, un sieva ir stāvoklī," būtiskākos iemeslus, kāpēc pasaules čempionāts mājās varētu iet secen, uzskaita Merzļikins. "[Ja es brauktu uz Rīgu], viņa šeit būtu viena pati. Tiešām vēlos doties uz pasaules čempionātu, bet galvenais ir ģimene un veselība."

Merzļikins norādīja, ka Covid-19 dēļ savu mammu nav redzējis teju gadu, bet, satiekot brāli, kurš viņu apciemojis īsu laiku, hokejists izplūdis asarās.

Vārtsargs norādīja, ka jau runājis ar LHF ģenerālsekretāru Koziolu, bet gala lēmums vēl nav pieņemts. Tāpat Merzļikins neslēpa, ka pasaules čempionāta temats starp viņu un sievu izraisījis ne vienu vien strīdu.

"Vīrusa dēļ viņas mamma nevar braukt uz ASV. Ja mamma varētu atbraukt, 100% dotos uz Latviju, taču savu sievu šeit vienu neatstāšu. Domāju, ka uz čempionātu nebraukšu, bet neteikšu to par visiem 100%. Vienkārši esmu godīgs un prasu piedošanu Latvijas faniem," pauda Merzļikins, neslēpjot, ka šis lēmums viņam liek justies draņķīgi.

Vārtsargs norādīja, ka starpsezonā vēlas savest kārtībā savainoto plecu, lai pavisam noteikti varētu piedalīties nākamajās meistarsacīkstēs.

Jauns.lv jau vēstīja, ka Latvijas hokeja izlases vārtsargs Elvis Merzļikins ar sievu Aleksandru padalījās ar priecīgu vēsti, ka abi kļūs par vecākiem savam pirmdzimtajam.

Kā jau daudzviet ierasts, jaunie vecāki vienlaikus uzzina gaidāmā mazuļa dzimumu, turklāt tas notiek, nevis ārsta kabinetā, bet gan ar īpašiem dūmiem, kas ir zilā vai rozā krāsā atkarībā no bērniņa dzimuma. Elvim un Aleksandrai dūmi bija zili.

Merzļikins šosezon 23 NHL spēlēs vidēji ielaidis 2,93 ripas un kopumā atvairījis 91,1% metienu. Vārtsargs komandai palīdzējis izcīnīt sešas uzvaras, vienu no mačiem aizvadot "sausā".

"Blue Jackets" šosezon ar 39 punktiem 49 spēlēs Centrālajā divīzijā ieņem pēdējo jeb astoto pozīciju un būtībā jau ir zaudējusi cerības iekļūt izslēgšanas spēlēs.

Ierasti NHL regulārajā čempionātā komandas katra aizvada pa 82 mačiem, taču šajā sezonā līdz 16.maijam vienības katra izspēlēs 56 dueļus.