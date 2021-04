Latvijas Olimpiskā komiteja svin 99. dzimšanas dienu un sāk Olimpisko mēnesi

Šogad Olimpiskā mēneša aktivitātēs dalību pieteikuši 148 000 dalībnieki no 102 pašvaldībām. Olimpiskā mēneša sauklis un tēmturis sociālajos tīklos jau tradicionāli ir "Mēs esam #SPORTIŅĀ".

LOK prezidents Žoržs Tikmers skaidro, ka olimpisko mēnesi turpmāk organizēs pavasarī, godinot LOK dibināšanas dienu un sportojot svaigā gaisā. "Motivēsim un iedvesmosim ikvienu no vairāk nekā 148 000 dalībniekiem nostiprināt savu veselību Covid-19 apstākļos ikdienā, vienlaikus kopīgi izzinot jaunas iespējas aktīvai atpūtai brīvā dabā," uzsver Tikmers.

Latvijas Olimpiskajai komitejai šodien 99.dibināšanas gadadiena! LOK tika nodibināta 1922. gada 23. aprīlī, formulējot galveno LOK uzdevumu: "Pārraudzīt Latvijas sportistu gatavošanos Olimpiskajām spēlēm un deliģēt Latvijas komandu Olimpiskajās spēlēs." #KopāStiprāki pic.twitter.com/YMbHm4cacZ — LOK (@Olimpiade_lv) April 23, 2021

Šogad Olimpiskā mēneša tradicionālajām aktivitātēm, proti vingrošanai, online treniņiem, sociālo tīklu izaicinājumiem pievienojas 11 olimpisko pārgājienu maršruti, kas ir izstrādāti kopā ar LOK ilggadējo partneri akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži".

Šos pārgājienu maršrutus veidoja olimpieši kopā ar labākajiem Latvijas valsts mežu ekspertiem, aicinot novērtēt sportiskās aktivitātes dabā. Katrā takā ir no desmit līdz 30 mežu izzinoši un sportiski uzdevumi. Trīs no šīm takām iesaka olimpiešu ģimenes - taku Vijciemā iesaka pludmales volejbolista Mārtiņa Pļaviņa ģimene, Kalsnavā viesoties aicina cīkstones Anastasijas Grigorjevas ģimene, savukārt Tērvetes taku iepazīt mudina distanču slēpotājas Patrīcijas Eidukas ģimene.

Visa informācija pieejama: www.lvm.lv/pargajieni.

Šogad katrs Olimpiskā mēneša dalībnieks var izrādīt savu atbalstu Latvijas olimpiskajai komandai "Tokija 2020", piedaloties kopējā soļu izaicinājumā "Mēs esam #SPORTIŅĀ", reģistrējot savas jebkuras aktivitātes soļus platformā "distantrace.com", un palīdzot kopīgi noiet 11 176 kilometrus, kas veido ceļu no Rīgas līdz Tokijai.

Olimpiskā mēneša laikā turpinās arī raidījuma "Olimpiskais detektīvs" otrā sezona, kas četrās raidījumu sērijās turpinās iepazīstināt un aicinās pamēģināt četrus sporta veidus - paukošanu, beisbolu, vieglatlētiku un kalnu riteņbraukšanu.

Olimpiskais mēnesis noslēgsies 21. maijā ar Olimpisko dienu un kopējo vingrojumu, kas tiešraidē tiks atspoguļota radio "SWH", šoreiz viesojoties pie vingrotājiem Ādažos. Vingrojumu kompleksu autori būs veselības sporta speciāliste, fitnesa trenere Monta Lībeka un izaugsmes, motivācijas un fiziskās sagatavotības treneris Dinārs Zāģers.

Olimpisko mēnesi 2021 un Olimpisko dienu 2021 atbalsta Latvijas Olimpiskās komitejas institucionālie partneri: AS ”Latvijas valsts meži” un SOK Olimpiskā Solidaritāte; LOK Zelta partneri - mazumtirdzniecības tīkls “Rimi Latvia” un AS “LNK Industries”; pasākuma partneris – AS “Swedbank”; LOK informatīvie partneri - SIA Izdevniecība “Rīgas Viļņi”, AS ”Radio SWH” un "TV3 Group".