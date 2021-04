Kubans atrod Porziņģa un Dončiča attiecībām līdzību ar Novicki un Teriju

Marks Kubans salīdzinājumu veica Dalasas radiostacijas KRLD-FM jeb "105,3 The Fan" ēterā.

"Sākumā Novickis un Terijs nebija labākie draugi, bet pieaugot viņi viens otram iepatikās un kļuva par lieliem draugiem, un tā vienkārši ir daļa no procesa, kad esat saņēmuši jaunus bērnus, kuri pieaug," teica Kubans.

"Tā bija mūžība, kamēr Novickis un Terijs kaut ko sāka darīt kopā ārpus laukuma. Ilgs laiks. Es domāju, Porziņģis un Dončičs sadzīvo labi. Viņi vienkārši ir dažādi cilvēki. Viņiem patīk darīt dažādas lietas," piebilda kluba īpašnieks.

Vācu basketbolists Novickis "Mavericks" spēlēja no 1998. līdz 2019.gadam, kamēr Terijs, kurš NBA spēlēja no 1999. līdz 2018.gadam, Dalasas vienībā aizvadīja laiku no 2004. līdz 2012.gadam.

Abi kopā 2011.gadā kļuva par NBA čempioniem, par finālsērijas vērtīgāko spēlētāju tiekot atzītam Novickim.

Ceturtdien "Mavericks" savā laukumā tiksies ar čempioni Losandželosas "Lakers".

"Mavericks" ar 31 uzvaru 57 spēlēs Rietumu konferencē ieņem septīto vietu.

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk, nekā ierasts.