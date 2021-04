Jēkabpils "Lūšu" volejbolisti izcīna Baltijas līgas bronzas medaļas

Cīņā par trešo vietu "Lūši" ar rezultātu 3-0 (25:21, 25:22, 25:23) pārspēja Tartu "Bigbank" volejbolistus.

Jēkabpiliešiem rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Kristaps Šmits, bet 13 punktus, piecus no tiem blokā, guva Kristers Dardzāns.

Pretiniekiem 15 punktus guva Alekss Sāremā.

Vēlāk finālā tiksies Tallinas "Selver" un "Saaremaa" komandas.

Piektdien pusfinālos "Lūši" ar 1-3 piekāpās turnīra saimniecei "Saaremaa" komandai, bet Tartu "Bigbank", 0-3 zaudēja Tallinas "Selver".

Vietu pusfinālā jēkabpilieši nodrošināja pēc divām uzvarām ceturtdaļfinālā pār "RTU Robežsardze"/"Jūrmala" komandu.

Šosezon "Credit24" Meistarlīgas sacensības uzsāka desmit komandas - piecas no Igaunijas, četras no Latvijas un divas no Lietuvas.

Divas Latvijas komandas - "Biolars"/"Jelgava" un "Daugavpils Universitāte"/"Ezerzeme" - šosezon Meistarlīgā Covid-19 ierobežojumu dēļ dalību līgā beidza sezonas vidū.

Pērn marta beigās turnīra rīkotāji Covid-19 izplatības dēļ pieņēma lēmumu neizspēlēt "Final four" turnīru, kā rezultātā čempioni netika kronēti.