Ietekmīgs Japānas politiķis pieļauj Olimpiādes atcelšanu pandēmijas dēļ

Valdošās Liberāldemokrātiskās partijas pārstāvis Tosiro Nikai norādīja, ka olimpiskās spēles jāatceļ bez vilcināšanās, ja epidemioloģiskā situācija būs pārāk smaga.

Tokijas olimpiskās spēles koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārceltas par gadu un to norise plānota no 23.jūlija līdz 8.augustam. Savukārt paralimpiskās spēles šovasar iecerētas no 24.augusta līdz 5.septembrim.

Olimpisko spēļu organizatori un amatpersonas apgalvo, ka ir droši rīkot šīs spēles, taču Nikai paziņoja, ka visas iespējas joprojām ir atvērtas.

"Mums jāpieņem lēmums, atkarībā no situācijas tajā brīdī," sacīja Nikai, kurš ir otrs ietekmīgākais politiķis valdošajā partijā. Viņš uzsvēra, ka spēles ir jāatceļ, ja tās vairs nav iespējamas

"Ja vīruss izplatīsies Olimpiādes dēļ, tad es nezinu, kam Olimpiāde ir domāta," viņš piebilda.

Taču Nikai sacīja, ka saredz iespēju olimpiskajām spēlēm notikt, un Japānai ir svarīgi veicināt šo spēļu gaidīšanu.

"Mēs noteikti vēlamies panākumus. Lai tas notiktu, jāatrisina vairākas problēmas. Ir svarīgi tās atrisināt vienu pēc otras," sacīja politiķis.

Kāda anonīma Liberāldemokrātiskās partijas amatpersona nekavējoties noraidīja Nikai izteikumus, uzsverot, ka olimpiskās spēles notiks.

Savukārt Tokijas gubernatore Juriko Koike izteikusies, ka uztver Nikai izteikumus kā pamudināju visiem spēkiem ierobežot vīrusa izplatību.