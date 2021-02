"Dinamo" trešajā periodā atspēlē divu vārtu deficītu un izcīna punktu Ufā

"Dinamo" viesos ar 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:0, 0:1) "bullīšos" piekāpās Ufas "Salavat Julajev" un piedzīvoja jau sesto neveiksmi pēc kārtas.

Rīgas komandas labā vārtus guva Jānis Švanenbergs, Gļebs Zirjanovs, Miks Indrašis un Deniss Paršins.

Abi klubi spēli iesāka apņēmīgi un abos laukuma galos apmainījās ar dažiem bīstamiem metieniem, taču pēc desmit spēlētām minūtēm rezultāts aizvien bija bezvārtu neizšķirts. Pirmie vārti spēlē tika gūti 12.minūtē, bet par to mājiniekiem lielā mērā jāpateicas "Dinamo" komandai. Viesi nespēja izraidīt ripu no savas zonas, bet to spēlētāju burzmā pirmais ieguva Pāvels Koledovs. Jānis Voris nemaz nemanīja metiena brīdi.

Ufas komanda pārsvaru dubultoja 16.minūtē. Mājinieku uzbrucēji pa trijiem ar piespēlēm "sarāva gabalos" "Dinamo" aizsardzību, bet no tuvas distances 2:0 panāca Rodions Amirovs. Arī atlikušajā laikā "Salavat Julajev" turpināja aktīvi uzbrukt, bet Voris savos vārtos ripas vairs neielaida.

Pirmajā periodā rīdzinieki pretinieku vārtsargu traucēja tikai vienu reizi, kamēr par Vora vārtiem tika izdarīti 11 metieni.

Otro trešdaļu "Dinamo" iesāka aktīvāk, bet jau pēc piecām spēlētām minūtēm Gunārs Skvorcovs pārkāpa noteikumus. Mājinieki savu iespēju neizmantoja, bet 12.minūtē četru vīru sastāvā jau nonāca "Salavat Julajev". Rīdzinieki vairākuma izspēli centās sākt pie laukuma apmales, bet kļūdījās, kā rezultātā vienatnē pret Vori izslidoja Pjotrs Hohrjakovs, kurš panāca 3:1.

Pusotru minūti vēlāk Genādijs Stoļarovs izkārtoja vārtu guvumu Švanenbergam, kurš ripu vārtos raidīja ar vienu pieskārienu. Tikmēr pusminūti līdz otrā perioda beigām Ufas vienības aizsarga kļūdu izmantoja Nikolajs Jeļisejevs. Uzbrucējs aktīvā spēle piespieda aizsargu zaudēt ripu, kas brīdi vēlāk nonāca pie Zirjanova, kurš prasmīgi "izrēķinājās" ar vārtsargu.

Trešā perioda ievadā divu vārtu pārsvaru atjaunoja Tēmu Hartikainens. Uzbrucējs 4:2 panāca jau trešās trešdaļas 18.sekundē. Tuvojoties perioda vidusdaļai, rīdzinieki nerealizēja skaitlisko vairākumu, tomēr turpināja izrādīt sīvu pretestību Ufas komandai. Sešas minūtes līdz spēles beigām metienu pa vārtiem izdarīja Roberts Mamčičs, bet ripa atlēca vārtu priekšā, uz neilgu brīdi izraisot haosu pie mājinieku vārtiem.

Divas minūtes vēlāk Zirjanovs no zilās līnijas izdarīja metienu pa vārtiem, bet ripas lidojuma virzienu mainīja Indrašis, pietuvinot savu komandu līdz viena "gola" deficītam. Pēteris Skudra divas minūtes līdz spēles beigām paņēma pusminūtes pārtraukumu, bet pēc tā rīdzinieki laukumā devās sešu vīru sastāvā. Vārtsargs Daniils Tarasovs par vārtu izgrūšanu saņēma divu minūšu sodu, bet "Dinamo" pacietīgi izspēlēja vairākumu, to ar rezultatīvu metienu noslēdzot Paršinam.

Papildlaikā vārtus neviena no komandām neiemeta, bet uzvaru nesošo "bullīti" realizēja Markus Granlunds. Piektajā metienu sērijā Indrašim bija iespēja panākt izlīdzinājumu, bet viņa mestā ripa atdūrās pret vārtu stabu.

Iepriekšējā izbraukuma sērijā, kurā "dinamieši" aizvadīja piecas spēles, divus punktus papildlaikā izdevās izcīnīt pret Kazaņas "Ak Bars". Pēc tam mājās tika piedzīvoti divi minimāli zaudējumi pret Boba Hārtlija vadīto Omskas "Avangard" (1:2) un Čerepovecas "Severstaļ" (2:3), taču otrdien neizdevās noturēt divu vārtu pārsvaru pret Maskavas CSKA, kas papildlaikā uzvarēja ar 4:3.

Rīdzinieki pirms ceturtdienas mača bija zaudējuši pēdējās piecās spēlēs, kamēr "Salavat Julajev" panākumu svinējusi pēdējo trīs dueļos.

Pēc zaudējuma ar 1:2 papildlaikā pret Čeļabinksas "Traktor" Ufas vienība nākamajās trīs spēlēs divreiz uzvarēja Habarovskas "Amur" (2:1 un 3:2), kā arī Nursultanas "Baris", kas papildlaikā piekāpās ar rezultātu 2:3.

Līdz šim šosezon abas komandas savā starpā vēl nebija tikušās, bet pagājušajā sezonā aizvadīti divi dueļi, kuros uzvarēja Ufas klubs. KHL čempionātā abas komandas savā starpā tikušās 23 reizes, no kurām tikai trīs gadījumos uzvarējuši rīdzinieki. Pēdējais panākums izcīnīts 2016.gada septembrī, kad "Dinamo" "bullīšos" uzvarēja ar 3:2.

Rīgas klubs ar 25 punktiem 52 spēlēs ieņem pēdējo vietu līgā, kamēr "Salavat Julajev" ar 71 punktiem 54 mačos Austrumu konferencē ierindojas ceturtajā pozīcijā. Ufas vienība jau ir garantējusi dalību izslēgšanas spēlēs.

Joprojām rīdziniekiem jādodas laukumā bez savainotā vārtsarga Staņislava Gaļimova, kā arī uzbrucēja Daņilas Larionova un kapteiņa Laura Dārziņa.

Mājinieku rindās savainoto spēlētāju sarakstā iekļauts Danils Baškirovs un Mihails Vorobjovs.

Pēc mača ar "Salavat Julajev" "Dinamo" svētdien mājās tiksies ar Maskavas "Spartak", bet pēc tam priekšā vēl viens izbraukuma duelis ar "Avangard".

"Dinamo" iepriekšējā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu Rietumu grupā un visā līgā, sesto gadu pēc kārtas nekvalificējoties Gagarina kausa izcīņai.