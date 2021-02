Rīkotāji apgalvo, ka sacensību norise pagaidām vēl nav apdraudēta. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Vairāk nekā 500 "Australian Open" dalībnieku spiesti vēlreiz doties karantīnā

No 500 līdz 600 "Australian Open" tenisā spēlētājiem, amatpersonām un atbalsta personāla dalībniekiem būs jādodas pašizolācijā pēc viena no darbiniekiem pozitīvām koronavīrusa analīzēm vienā no pasākuma "burbuļa" viesnīcām, trešdien ziņo britu raidorganizācija BBC.