“VEF Rīga” tēriņi pārsniegs gaidāmo prēmiju

FIBA Čempionu līgas kopējas balvu fonds ir 3,5 miljoni eiro, no kuriem miljons tiks turnīra uzvarētājiem. Rīdzinieki par piedalīšanos pamatturnīrā nopelnīja 50 000 eiro, bet par otrās kārtas sasniegšanu saņems vēl 20 000.

“Ja raugāmies no finansālā aspekta, tad vēl trīs izbraukuma spēles un tikpat mājas maču sarīkošana noteikti izmaksās vairāk nekā prēmija par šīs kārtas sasniegšanu. Arī par pirmo izslēgšanas spēļu kārtu nav paredzēti lieli bonusi, tādēļ par iziešanu uz nullēm var sākt domāt tikai tad, ja izdotos iekļūt četru labāko komandu skaitā,” sarunā ar Jauns.lv turnīra finansiālo priekškaru pavēra “VEF Rīga” prezidents Gatis Jahovičs.

Drīzumā paredzēta kluba valdes sēde un tajā tikšot spriests, vai sezonas turpinājumam nepieciešami arī kādi sastāva papildinājumi. “Pirmkārt, mums pašiem jāsaprot, vai varam to atļauties finansiāli. Otrkārt, vai to vispār vajag un kādas ir treneru vēlmes,” prezidents norāda, ka komanda līdz šim spēlējusi skatāmu basketbolu un pirmos mērķus sasniegusi ar esošo sastāvu.

FIBA Čempionu līgas otrā posma pirmās spēles paredzētas 2. un 3. martā, bet grupu izloze notiks 2. februārī. “VEF Rīga” pretinieki būs divas komandas no citu grupu pirmo vietu ieguvējiem (Tenerifes “Iberostar” no Spānijas, Bursas “Tofas” no Turcijas, Holonas “Hapoel” no Izraēlas, Saragosas “Basket” no Spānijas, Bambergas “Brose Basket” no Vācijas, Burgosas “Miraflores” no Spānijas un Ankaras “Turk Telekom” no Turcijas), kā arī viena no otro vietu ieguvējām (Sasāri „Dinamo Banco di Sardegna” no Itālijas, “ERA Nymburk” no Čehijas, Atēnu “AEK” no Grieķijas, “Nizhniy Novgorod” no Krievijas , Izmiras “Pinar Karsiyaka” no Turcijas, “Igokea” no Bosnijas un Hercegovinas un “New Basket Brindisi” no Itālijas).

Pēc turnīra pirmā posma vairāki “VEF Rīga” spēlētāji ir augstās pozīcijās arī individuālajos statistikas rādītājos. Maikls Kaizers ar vidēji 8,5 izcīnītām bumbām ir otrs labākais cīnītājs zem groziem un ar sešās spēlēs 11 bloķētiem metieniem labākais visā turnīrā. Turpat labāko bloķētāju sarakstā ar astoņiem blokiem sesto vietu ieņem Aleksandrs Madsens. Par decembra labāko spēlētāju atzītais Kails Olmens ir piektais labākais piespēlētājs (vidēji 6,5 spēlē) un 17. vietā starp rezultatīvākajiem spēlētājiem (vidēji 16,8 punkti), kā arī otrajā vietā kļūdu skaitā (vidēji 4,0). Kristers Zoriks ar 56 procentu precizitāti (18/32) ir 15. vietā trīspunktu metienu trāpījumos.

FIBA Čempionu līgas pirmo kārtu neizdevās pārvarēt citām latviešu pārstāvētajām komandām. Polijas klubs Ļubļinas “Start” D grupā zaudēja visas sešas spēles, kurās Mārtiņš Laksa vidēji laukumā bija 29 minūtes un guva 13,5 punktus.

C grupā pie divām uzvarām tika Minskas “Tsmoki” ar Edmundu Valeiko treneru korpusā, tomēr Baltkrievijas čempioni palika pēdējie. Toms Leimanis piedalījās visās spēlēs, vidēji laukumā pavadīja 14 minūtes un guva 4,7 punktus. Klāvs Čavars līdz kājas savainojumam aizvadīja četras spēles, kurās vidēji 17 minūtēs guva 6,3 punktus.