"Dinamo" divreiz izvirzās vadībā, bet piedzīvo zaudējumu; Majone izvicina dūres

"Dinamo" viesos ar 2:5 (1:0, 0:1, 1:4) piekāpās Maskavas "Dinamo", mājiniekiem pārtraucot divu zaudēto spēļu sēriju.

Vārtus Latvijas komandā guva Džeisī Lipons un Deniss Paršins.

Pirmajā periodā biežāk ripu kontrolēja mājinieki, kuri laiku no laika arī spēja iespiest pretiniekus savā aizsardzības zonā uz ilgāku laiku. Perioda 12.minūtē Metjū Majone piespēlēja Jānim Švanenbergam, kuram no tuvas distances ripu atlika raidīt tukšos vārtos, taču uzbrucējs netrāpīja pa ripu. Lai arī iniciatīva piederēja mājiniekiem, vadības grožus pirmie ieguva rīdzinieki. Lipons pēc Mika Indraša piespēles no laukuma otras puses ripu ar spēcīgu metienu raidīja vārtu tīklā.

Otrās trešdaļas vidū Metjū Majone izvicināja dūres ar Oskaru Linberju. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Otrā perioda ievadā Rīgas vienība neizmantoja skaitlisko vairākumu, bet astotajā minūtē Majone izvicināja dūres ar Oskaru Linberju, abiem nopelnot piecu minūšu sodu. Trešdaļai tuvojoties beigām, viesi neizturēja "Dinamo" spiedienu, kā rezultātā Dmitrijs Jaškins labajā laukuma sānā pamanīja Vadimu Šipačovu, kurš nemaz neapstādināja ripu, raidot to garām Ivanam Naļimovam. Pēc diviem periodiem rezultāts bija neizšķirts 1:1.

Noslēdzošās 20 minūtēs iesākās Rīgas komandas zīmē, jo piektajā minūtē 2:1 panāca Paršins. Vadību izdevās noturēt vien 36 sekundes, jo pēc Šipačova piespēles izlīdzinājumu panāca Andrejs Mironovs. Sestās minūtes beigās par spēli ar augsti paceltu nūju noraidījumu saņēma Mārtiņš Dzierkals, bet brīdi vēlāk skaitlisko vairākumu realizēja Šipačovs.

Jau nepilnas divas minūtes vēlāk "uz karstām oglēm" 4:2 no vārtu priekšas panāca Vjačeslavs Kuļomins. Vārtu birums ar to neapsīka, jo 13.minūtē Majone pārkāpa noteikumus, kad pretinieks jau bija vienatnē pret vārtsargu, kā rezultātā uz Naļimova vārtiem tika nozīmēts "bullītis". Ivans Muranovs izgājienu pret Naļimovu nolēma veikt lielā ātrumā, kas arī nesa augļus - 5:2.

Līdz spēles beigām Rīgas "Dinamo" nespēja atgūt trīs vārtu deficītu, lai arī mājinieki vēl nopelnīja divus skaitliskos mazākumus. Rīdzinieki sestdien piedzīvoja otro neveiksmi pēc kārtas.

Šī Latvijas komandai bija piektā izbraukuma spēle šogad, bet 27.janvārī mājās jau paredzēts mačs ar Latvijas hokeja izlases galvenā trenera Boba Hārtlija vadīto Omskas "Avangard".

Šogad "Dinamo" aiz muguras jau ir četras mājas spēles, no kurām uzvara izcīnīta tikai pirmajā. Savukārt piecu spēļu izbraukums sākts ar diviem zaudējumiem 2:3 pret Čerepovecas "Severstaļ" un Ņižņekamskas "Ņeftehimik". Piecu zaudēto spēļu sēriju otrdien izdevās apraut pret KHL līdervienību Kazaņas "Ak Bars", kas papildlaikā uzveikta ar 5:4, taču pēc tam sekoja zaudējums (3:5) pret Magņitagorskas "Metallurg".

Maskavas komanda šo gadu iesāka ar negaidītu zaudējumu pret Rīgas klubu (4:5), bet pēc tam arī zaudēja "Ak Bars" (1:2). Nākamajos trīs mačos "Dinamo" svinēja uzvaru, taču pēdējās divās cīņās atzīts Novosibirskas "Sibirj" (3:4 "bullīšos") un Nursultanas "Baris" (0:2) pārākums.

Rīgas klubs ar 23 punktiem 48 spēlēs ieņem pēdējo vietu visā līgā un arī Rietumu konferencē. Zaudējums pret "Metallurg" komandai liedzis pat teorētiskas iespējas sasniegt "play-off". Tikmēr Maskavas komanda ar 63 punktu 49 mačos Rietumu konferencē ierindojas ceturtajā pozīcijā.

Šosezon abas komandas pirms sestdienas dueļa savā starpā bija tikušās divas reizes, klubiem uzvaras dalot uz pusēm. Teorētiski starp abām vienībām notikušas trīs spēles, bet septembra izskaņā plānotais mačs tika atcelts, jo Rīgas komandā vairākiem hokejistiem noteica saslimšanu ar Covid-19. Vēlāk KHL lēma Rīgas vienībai piešķirt tehnisko zaudējumu.

Pagājušajā sezonā abi klubi aizvadīja četras savstarpējas spēles, visās uzvaru svinot Maskavas "Dinamo". Kopumā KHL čempionātā abas komandas tikušās 47 reizes, no kurām 21 gadījumā uzvarējusi Rīgas vienība.

"Dinamo" galvenais treneris Pēteris Skudra izbraukumā līdzi ņēma trīs vārtsargus, deviņus aizsargus un 17 uzbrucējus.

Rīdzinieku rindās traumas dēļ aizvien nav vārtsargi Jānis Voris un Staņislavs Gaļimovs, taču uzbrucēji Jānis Švanenbergs un Nikolajs Jeļisejevs "Dinamo" pievienojās jau izbraukumā. Tāpat traumas dēļ izbraukumā kopā ar komandu nedevās aizsargs Džordans Marejs, bet Jānis Jaks devies uz Ziemeļameriku.

Sastāvā nebija arī uzbrucēja Dāvida Levina, kurš pievienojies "Optibet" hokeja līgas (OHL) komandai "Zemgale"/LLU. Aizsargs Miks Tumanovs un uzbrucēji Kārlis Bucenieks, Deniss Fjodorovs, Gustavs Millers, Rūdolfs Polcs, Patriks Zabusovs palikuši Rīgā, lai palīdzētu Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandai "Rīga".

"Dinamo" iepriekšējā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu Rietumu grupā un visā līgā, sesto gadu pēc kārtas nekvalificējoties Gagarina kausa izcīņai.

Rīgas "Dinamo" sastāvs piecām izbraukuma spēlēm:

vārtsargi - Ivans Naļimovs, Bruno Brūveris, Ēriks Vītols;

aizsargi - Metjū Majone, Roberts Mamčičs, Ernests Ošenieks, Rīss Skārlets, Kristaps Sotnieks, Kristaps Zīle, Tonijs Sunds, Gunārs Skvorcovs, Ņikita Mateiko;

uzbrucēji - Daniels Bērziņš, Rihards Bukarts, Roberts Bukarts, Lauris Dārziņš, Mārtiņš Dzierkals, Jevgeņijs Gračovs, Emīls Ģēģeris, Miks Indrašis, Džeisī Lipons, Deniss Paršins, Genādijs Stoļarovs, Daņila Larionovs, Gļebs Zirjanovs, Andris Džeriņš, Gļebs Prohorenkovs.