"Dinamo" ar zaudējumu Magņitogorskā vairs nevar iekļūt KHL šīs sezonas izslēgšanas spēlēs

"Dinamo" piekāpās Magņitogorskas "Metallurg" ar 3:5 (0:3, 0:0, 3:2).

Vārtus "Dinamo" labā guva Miks Indrašis, Rihards Bukarts un Genadijs Stoļarovs.

Jau ceturtās minūtes nogalē rīdzinieki bija iedzinējos ar 0:2. 55.sekundē ar precīzu metienu izcēlās Beks Teilors, izejot viens pret vienu ar rīdzinieku vārtsargu Ivanu Naļimovu bet Riharda Bukarta noraidījumu ceturtās minūtes beigās vārtu guvumā ar metienu no kreisā iemetiena apļa pārvērta kluba leģenda Sergejs Mozjakins.

Sestajā minūtē par sitienu galvas rajonā 2+10 soda minūtes nopelnīja Mārtiņš Dzierkals.

17.minūtē pēc Nikolaja Prohorkina metiena no tuva attāluma ripa iespurdza vārtos, taču tas tika konstatēts vien pēc video atkārtojuma noskatīšanās.

Bija vārtu gūšanas momenti arī rīdziniekiem, taču tie palika neizmantoti. Vispirms gan 22.minūtē pa viesu vārtu stabu trāpīja Andrejs Nestrašils, taču pēc tam divreiz to pašu atkārtoja Rihards Bukarts.

27.minūtē Bukarts ar kājsargiem nobloķēja ripu un izskrēja viens pret mājinieku vārtsargu Vasiliju Košečkinu, apspēlēja viņu, taču trāpīja pa vārtu stabu. Otrreiz ripa pēc Bukarta metiena stabiņu norībināja 33.minūtē, kad rīdzinieki bija iespieduši "Metallurg" hokejistus viņu zonā.

Mazākumā 34.minūtē pa vārtu apmali, kļūdoties Naļimovam, trāpīja Nestrašils, bet vārti periodā gūti netika.

43.minūtē pirmos vārtus guva arī rīdzinieki, pēc Džeisija Lipona un Laura Dārziņa piespēlēm ar metienu pustukšā vārtu stūrī izceļoties Indrašim.

Pēc nepilnām trim minūtēm mājiniekiem triju ripu pārsvaru atjaunoja Nikolajs Kuļomins, palabojot metienu no zilās līnijas.

Jau 47.minūtes izskaņā vairākumā no Lipona piespēles savus vārtus viesiem tomēr iemeta Rihards Bukarts, kurš no labās puses iemeta no ļoti šaura leņķa, ripu augšējā stūrī trāpot starp vārtsarga plecu un vārtu stabiņu - 2:4.

Līdz vienu vārtu deficītam rīdzinieki pietuvojās pēc tam, kad 56.minūtē Indrašis "izkapāja" ripu vārtu priekšā un piespēlēja Stoļarovam, kuram atlika vien ripu ieraidīt vārtos, kaut gan arī viņam plecos jau karājās mājinieku aizsargs - 3:4.

Panākt izlīdzinājumu, nomainot vārtsargu ar sesto laukuma spēlētāju neizdevās, un Mozjakins pieliks punktu cīņai ar metienu tukšos vārtos - 5:3.

Pēc šīs cīņas rīdzinieki atlikušajās 13 spēlēs var sakrāt 26 punktus, ar ko ir par maz, lai apsteigtu Rietumu grupas astotajā vietā esošo Maskavas "Spartak", kam ir 50 punkti.

Rīgas klubs ar 23 punktiem 47 spēlēs ieņem pēdējo vietu līgā, kamēr Magņitogorskas komanda ar 63 punktiem 48 mačos Austrumu grupā ierindojas trešajā pozīcijā.

Šogad "Dinamo" aiz muguras jau ir četras mājas spēles, no kurām uzvara izcīnīta tikai pirmajā. Savukārt izbraukums sākts ar diviem zaudējumiem 2:3 pret Čerepovecas "Severstaļ" un Ņižņekamskas "Ņeftehimik". Piecu zaudēto spēļu sēriju otrdien izdevās apraut pret KHL līdervienību Kazaņas "Ak Bars", kas papildlaikā uzveikta ar 5:4.

"Metallurg" šogad bija aizvadījusi sešus mačus, zaudējumu piedzīvojot tikai vienā spēlē pret Omskas "Avangard" (2:4). Pēcāk vienība trīs mačos uzvarēja Minskas "Dinamo" (4:2), Ufas "Salavat Julajev" (3:2) un Jaroslavļas "Lokomotiv".

Šosezon abām komandām līdz šim vienīgā tikšanās reize bija plānota 19.oktobrī, bet "Dinamo" rindās tobrīd vairāki hokejisti bija saslimuši ar Covid-19, kā rezultātā mačs nenotika. Vēlāk KHL lēma "Metallurg" piešķirt uzvaru.

Pagājušajā sezonā abas vienības aizvadīja divas savstarpējas spēles, abās uzvaru svinot Krievijas klubam.

Kopumā KHL čempionātā abas komandas savā starpā pirms ceturtdienas spēles bija tikušās 24 reizes, no kurām tikai astoņos gadījumos uzvarējusi "Dinamo". Pēdējo panākumu pret "Metallurg" komandu "dinamieši" svinēja 2018.gada septembrī, kad viesos bija pārāki ar 2:1.

Zīmīga šī sezona ir "Metallurg" uzbrucējam Sergejam Mozjakinam, kurš spēlē ar "Lokomotiv" nopelnīja rezultatīvu piespēli. Tā viņam bija jau 501.rezultatīvā piespēle KHL karjerā, ieskaitot arī izslēgšanas spēlēs iespēto.

Pēdējo izbraukuma spēli šajā tūrē "Dinamo" sestdien aizvadīs ar Maskavas "Dinamo".

"Dinamo" galvenais treneris Pēteris Skudra izbraukumā līdzi paņēmis trīs vārtsargus, deviņus aizsargus un 17 uzbrucējus.

Rīdzinieku rindās traumas dēļ aizvien nav vārtsargi Jānis Voris un Staņislavs Gaļimovs, taču uzbrucēji Jānis Švanenbergs un Nikolajs Jeļisejevs "Dinamo" pievienojās jau izbraukumā. Tāpat traumas dēļ izbraukumā kopā ar komandu nav devies aizsargs Džordans Marejs, bet Jānis Jaks devies uz Ziemeļameriku.

Sastāvā nav arī uzbrucēja Dāvida Levina, kurš pievienojies "Optibet" hokeja līgas (OHL) komandai "Zemgale"/LLU. Aizsargs Miks Tumanovs un uzbrucēji Kārlis Bucenieks, Deniss Fjodorovs, Gustavs Millers, Rūdolfs Polcs, Patriks Zabusovs palikuši Rīgā, lai palīdzētu Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandai "Rīga".

"Dinamo" iepriekšējā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu Rietumu grupā un visā līgā, sesto gadu pēc kārtas nekvalificējoties Gagarina kausa izcīņai.

Rīgas "Dinamo" sastāvs piecām izbraukuma spēlēm:

vārtsargi - Ivans Naļimovs, Bruno Brūveris, Ēriks Vītols;

aizsargi - Metjū Majone, Roberts Mamčičs, Ernests Ošenieks, Rīss Skārlets, Kristaps Sotnieks, Kristaps Zīle, Tonijs Sunds, Gunārs Skvorcovs, Ņikita Mateiko;

uzbrucēji - Daniels Bērziņš, Rihards Bukarts, Roberts Bukarts, Lauris Dārziņš, Mārtiņš Dzierkals, Jevgeņijs Gračovs, Emīls Ģēģeris, Miks Indrašis, Džeisī Lipons, Deniss Paršins, Genādijs Stoļarovs, Daņila Larionovs, Gļebs Zirjanovs, Andris Džeriņš, Gļebs Prohorenkovs.