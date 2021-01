Hipoalerģiski materiāli un termoizolācija – zināmas Latvijas olimpiešu parādes tērpu prasības un maksimālās izmaksas

LOK ar šī iepirkumua publicēšanu uzrunājusi vietējos apģērbu dizainerus un ražotājus. Galīgais kandidātu loks tiks apzināts līdz 1. martam, bet pēc tam īpaša komisija lems par uzvarētāju.

LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks sarunā ar Jauns.lv atklāja, ka par iespējamo iepirkuma dalībnieku skaitu pagaidām nav nojausmas: “Nezinām, cik daudz Latvijā ir šādu potenciālo dizianeru un ražotāju. Konkurss ir visiem atvērts un demokrātisks. Iepirkuma noteikumi ir pietiekami liberāli, un dalībniekiem nav jābūt iepriekšējai konkrētai šāda veida pieredzei. Ceru, ka saņemsim daudz interesantu piedāvājumu. Tā ir lieliska iespēja vietējiem modes māksliniekiem un ražotājiem izteikt savas idejas un parādīt iniciatīvu, lai nonāktu uz pasaules lielākā sporta foruma galvenās skatuves.”

Latvijas olimpiskās komandas apģērbus un aksesuārus iepriekš darināja Polijas kompānija "4F", ar kuru 2016. gadā tika noslēgts līgums uz četriem gadiem. Tiesa, Latvijas olimpiskās un paralimpiskās komandas līdz šim allaž startēja ar atšķirīgas identitātes tērpiem un tikai tagad izdevies vienoties par kopīga vizuālā tēla radīšanu.

Aizvadītajā vasarā pašreizējais LOK prezidents Žoržs Tikmers atklāja, ka Covid-19 pandēmijas krīzes dēļ sadarbība pārtraukta ar četriem sadarbības partneriem, kuru pienesums bija mērāms ar 680 000 eiro. Pārtūkusi arī sadarbība ar “4F”.

LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks ieskicējis būtiskāko olimpiešu un paralimpiešu parādes tērpu iepirkumā. (Foto: Rojs Maizītis)

“Svarīgākais, ka mums ir izdevies panākt konceptuālu vienošanos par vienotu formas tērpu izveidi. It kā vienkārša lieta, par kuru līdz šim nebija izdevies vienoties. Nevaru atbildēt par iemesliem, jo iepriekš nebiju Latvijas Olimpiskajā komitejā. Tagad esam kooperējušies un šo sadarbību redzam arī nākamajās olimpiskajās spēlēs. Pekinas ziemas olimpiāde ir tepat aiz stūra un arī tur mūsu olimpiešu komandas ceram redzēt vienādos tērpos,” atklāj Lejnieks.

Piedāvāto modeļu izvēle notiks demokrātiski, un tas būs vairāku cilvēku viedoklis, jo ļoti iespējams, ka iesaistītajiem lēmējiem gaume un redzējums būs atšķirīgs.

17 Foto Iepazīstina ar Latvijas hokeja valstvienības dalībai Soču Olimpiskajās spēlēs īpaši izveidotām spēļu formām +13 Skatīties vairāk

Iepirkumā noteikts, ka no kopējā 159 parādes tērpu komplektiem 130 paredzēti Tokijas vasaras olimpisko spēļu dalībniekiem, 29 - paralimpisko spēļu dalībniekiem. Kopējā summa nedrīkst pārsniegt 41 999 eiro pirms nodokļu nomaksas, proti, vienas parādes formas tērpa izmaksas nedrīkstēs pārsniegt 264 eiro pirms nodokļu nomaksas. Latvijas olimpiskās komandas tērpu izgatavošanu apmaksās no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta.

“Māksliniekiem te ir vieta brīvai improvizācijai. Protams, jābūt solīdiem, diez vai atklāšanas parādē vajadzētu iet šortiņos kā jodelētājiem. Būtiskākā vēlme, lai parādes tērpi asociējas ar Latvijas un mūsu pamatvērtībām, ar mūsu trīs zvaigznēm. Māksliniekiem būs jādomā tādā virzienā,” Lejnieks norāda vēlamo virzienu.

14 Foto Latvijas Olimpiešu tērpi vasaras olimpiskajām spēlēm Londonā +10 Skatīties vairāk

Iepirkuma tehnisko specifikāciju aprakstā teikts, ka parādes tērpam jābūt elegantam augstākās kvalitātes reprezentācijas tērpam, kas ir saskaņots ar parādes tērpa sieviešu modeli un ir paredzēts dalībai Olimpiādes spēļu atklāšanas un noslēguma ceremonijās, ka arī citos oficiālos pasākumos telpās un ārpus telpām, apkārtējās vides temperatūrai sasniedzot līdz +30C.

Kā būtiskākās iezīmes vīriešu tērpam minētas, ka tas sastāv vismaz no žaketes vai tās analoga un pilna garuma biksēm vai to analoga, nodrošinot komplektu. Tērpa komplekta sastāvā jāiekļauj arī tādi pieskaņoti elementi kā krekls, kaklasaite, josta, apavi un zeķes; kā pieskaņoti elementi var tikt iekļauti lietusmētelis, lakats vai šalle un cepure. Savukārt sieviešu parādes tērps var sastāvēt no kleitas, biksēm vai svārkiem un žaketes vai tās analoga, komplektā iekļaujot somu un apavus, bet kā pieskaņotus elementus blūzi, lakatu vai šalli, zeķes vai zeķubikses, lietusmēteli, cepuri un citus aksesuārus.

Potenciālajiem ražotājiem jāņem vērā, ka tērpu ražošanā būs jāizmanto mūsdienīgi apģērbu materiāli. Tiem jābūt hipoalerģiskiem, ar termoregulāciju, ērti kopjamiem un, ieteicams, dabīga materiāla un bez burzīšanās pazīmēm.

Tuvāko trīs nedēļu laikā būs zināms arī uzvarētājs sporta tērpu piegādei. Šajā konkursā pieteicās trīs pasaules sporta apģērbu tirgū nozīmīgi ārzemju spēlētāji, kurus Lejnieks līdz uzvarētāja paziņošanai vēl nevēlējās atklāt. Būtiska loma izvēlē bijusi sportistiem – vairāki no gadāmās olimpiādes dalībniekiem mēneša garumā tos izmēģināja ikdienā. Sporta tērpu dizains tiks atrādīts jau tuvākajā laikā un parādes formu veidotājiem būs iespēja meklēt kopīgas līnijas. “Būs lieliski, ja izdosies sameklēt kopsaucēju starp sporta un parādes formām, tomēr tas nebūs būtiskākais uzstādījums,” atklāj Lejnieks.