Porziņģis rezultatīvākais "Mavericks" spēlē pret Toronto "Raptors"

"Mavericks" viesos Floridas štata Tampas pilsētā ar rezultātu 93:116 (18:22, 29:25, 25:34, 21:35) zaudēja Toronto "Raptors".

Porziņģis šajā mačā laukumā pavadīja 31 minūti un 53 sekundes, kuru laikā realizēja sešus no deviņiem divpunktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un piecus no septiņiem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli, bloķēja divus metienus, pieļāva vienu kļūdu un divas reizes pārkāpa noteikumus. "Mavericks" ar Porziņģi laukumā iemeta par deviņiem punktiem mazāk nekā ielaida.

"Mavericks" komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Porziņģis, kurš arī izcīnīja deviņas bumbas zem groziem un veica vienu rezultatīvu piespēli.

"Raptors" vienībā 23 punktus guva Kails Lourijs, kurš arī izcīnīja deviņas bumbas zem groziem un veica septiņas rezultatīvas piespēles.

"Mavericks" ar sešām uzvarām 13 spēlēs ieņem 10.vietu Rietumu konferencē.