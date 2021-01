Šmita un Strēlnieka duelī "Barcelona" uzvar CSKA un saasina cīņu par līderpozīciju Eirolīgā

Barselonas basketbolisti Eirolīgas vadošo komandu duelī viesos ar rezultātu 88:75 (20:25, 22:16, 22:15, 24:19) pārspēja Strēlnieka pārstāvēto līgas līdervienību Maskavas CSKA.

Šmits šajā mačā laukumā pavadīja 19 minūtes un 47 sekundes, kuru laikā realizēja savu vienīgo divpunktu metienus un abus divus "sodiņus", bet netrāpīja grozā vienu tālmetienu. Tāpat viņš izcīnīja četras atlēkušās bumbas, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja vienu metienu, divreiz pārkāpa noteikumus un iekrāja piecus efektivitātes koeficienta punktus.

Tikmēr Strēlnieks spēlēja 16 minūtes un 50 sekundes, grozā raidot vienu no trim divpunktu metieniem un abus divus soda metienus, bet netrāpot divus "trejačus". Viņa kontā arī četras rezultatīvas piespēles, divi izprovocēti noteikumu pārkāpumi un seši efektivitātes koeficienta punkti.

Uzvarētājiem 25 punktus guva Korijs Higinss, 19 punktus pievienoja Alekss Abriness, bet 13 punkti, sešas atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles bija Nikam Kalatesam.

CSKA rindās 18 punktus guva Maiks Džeimss, 15 punkti bija Nikolam Milutinovam, bet pa desmit guva Tornike Šengelija un Derans Hilards, kuri izcīnīja attiecīgi septiņas un deviņas bumbas zem groziem.

Pirmajā puslaikā maskavieši iekrāja 12 punktu pārsvaru, taču ļoti ātri to izlaida no rokām, pārtraukumā ar punkta pārsvaru dodoties viesiem (42:41). Barselonas komandas rindās līdera lomu uzņēmās Abriness, kurš pirmajās 20 minūtēs realizēja četrus no pieciem tālmetieniem.

Tikmēr Strēlnieks un Šmits bez gūtajiem četriem punktiem puslaika beigās atzīmējās ar skaistām epizodēm. Strēlnieks meistarīgi piespēlēja Džoela Bolomboja precīzajā metienā, bet Šmits pēc Kalatesa piespēles atmuguriski trieca bumbu grozā no augšas.

CSKA otrā puslaika sākumā atguva vadību, bet mirkli vēlāk "Barcelona" atgriezās priekšā un vadības grožus neatdeva līdz pat finālsvilpei. Abiem latviešu spēlētājiem otrajā puslaikā neizdevās papildināt savu punktu ražu.

CSKA ar 15 uzvarām 20 spēlēs saglabā līderpozīciju, bet otrajā vietā ar 14 panākumiem seko "Barcelona".

Tikmēr Rihards Lomažs palika ārpus pieteikuma, kamēr viņa pārstāvētā Francijas komanda Vilērbānas ASVEL izbraukumā ar 69:63 (17:17, 17:16, 17:9, 18:21) uzvarēja Pirejas "Olympiakos".

ASVEL rindās ar 19 punktiem rezultatīvākais bija Geršons Jabusele, bet mājiniekiem 13 punktus guva Ārons Herisons.

Lionas vienība 19 spēlēs svinējusi sešas uzvaras un ieņem 17.vietu, apsteidzot vien Maskavas apgabala "Himki" komandu.

Citviet Madrides "Real" pretinieku laukumā ar 81:76 (23:15, 16:19, 12:16, 21:22, 9:4) pagarinājumā apspēlēja Minhenes "Bayern".

Madridiešus līdz uzvarai aizveda Valters Tavaress, kurš guva 26 punktus, izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas un ar 29 efektivitātes koeficienta punktiem dalīja kārtas vērtīgākā spēlētāja godu ar Jabuseli. Mājiniekiem 18 punktus guva Džeilens Reinoldss un 14 punktus pievienoja Veids Boldvins.

Citā spēlē rezultatīvu uzvaru svinēja Stambulas "Fenerbahce Beko", kas mājās ar rezultātu 100:74 (31:12, 17:22, 26:21, 26:19) pieveica Atēnu "Panathinaikos Opap".

Stambulas komandā ar 18 punktiem rezultatīvākais bija Marko Guduričs, bet pa 15 punktiem guva Lorenso Brauns un Edgars Ulanovs. Pretiniekiem ar 13 punktiem atzīmējās Ārons Vaits.

Tāpat uzvaru svinēja Sanktpēterburgas "Zeņit", kas mājās ar rezultātu 77:65 (17:14, 19:22, 20:13, 21:16) guva virsroku pār Kauņas "Žalgiris".

Savu kādreizējo komandu ar 15 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm sarūgtināja lietuvietis Artūrs Gudaitis, bet 15 punktus un sešas bumbas zem groziem pievienoja Mateušs Ponitka. Viesiem 12 punktus guva Tomass Velkaps.

Kārtas noslēdzošajā spēlē "Valencia" savā laukumā ar rezultātu 91:71 (27:15, 22:27, 19:15, 23:14) uzvarēja Belgradas "Crvena zvezda mts".

Valensijas komandā ar 16 punktiem atzīmējās Luī Laberī, bet 14 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Nikola Kaliniča rēķinā. Ciemiņiem 21 punktu guva Džonijs O'Braients.

Jau ziņots, ka Dairis Bertāns ceturtdien palika bez punktiem, bet Jānis Timma nespēlēja, kamēr viņu pārstāvētā Maskavas apgabala "Himki" viesos ar rezultātu 60:99 kapitulēja Stambulas "Anadolu Efes" komandai, Eirolīgā ciešot 12.zaudējumu pēc kārtas. Piektdien no Krievijas kluba galvenā trenera amata tika atbrīvots Rims Kurtinaitis.

Tāpat neveiksmi cieta Vitorijas "TD Systems Baskonia", kas ar Artūru Kurucu rezervē izbraukumā ar rezultātu 82:91 piekāpās Telavivas "Maccabi Playtika". Vēl ceturtdien Milānas "AX Armani Exchange Olimpia" izbraukumā ar rezultātu 84:70 guva virsroku pār Berlīnes "Alba".

Arī šosezon Eirolīgā ir pārstāvētas desmit valstis ar 18 komandām, kas ir tikpat, cik iepriekšējā sezonā. Komandas aizvadīs divu apļu turnīru, labākajām astoņām iekļūstot izslēgšanas turnīrā. Eirolīgas čempione tiks noskaidrota Ķelnē, kur notiks finālčetrinieka turnīrs.

Pagājušajā sezonā čempione netika noskaidrota, turnīram noslēdzoties sešas kārtas pirms regulārā čempionāta beigām.