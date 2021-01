Elvja rokenrols un klavieru stūmēji – sākas NHL jaunā sezona

NHL šī būs ļoti neparasta sezona un atliek vien novēlēt visiem iesaistītajiem, lai Covid-19 vīrusa laikā to izdotos arī pabeigt. Ar pamatīgi saīsinātu regulāro sezonu (56 spēlēs ierasto 82 vietā) un pilnībā izmainītām divīzijām 31 komanda metīsies cīņā, kurā pie veiksmīga iznākuma tiks tikai viena komanda. Tā, kura izcīnīs Stenlija kausu. Komandām punktus būs jākrāj bez iesildīšanas un pārbaudes spēlēm – tādu pirms jaunās sezonas nebija. Tas sola pārsteigumus un daudzi regulāro sezonu jau nosaukuši par garāku izslēgšanas spēļu maratonu. Ceļošanas ierobežojumu un drošības apsvērumu dēļ līdz pat pavasarim komandas sacentīsies tikai savu divīziju ietvaros. Astoņas līdz desmit spēles pret vienu pretinieku un pēc tam vēl izslēgšanas kārtas (dažas Kanādas komandas šosezon var tikties pat 17 reizes!) sola negaidītus pavērsienus, kur rutīnu drīzāk aizstās niknums pret līdz kaulam apnikušo pretinieku. Šādā gaļas mašīnā savu varēšanu mēģinās pierādīt arī vairāki Latvijas hokejisti.

Elvis spēlēs rokenrolu

Nospēlēto minūšu izteiksmē no latviešiem visvairāk tās tiks vārtsargam Elvim Merzļikinam. Kolambusas “Blue Jackets” vārtus viņam būs jādala ar somu Jonu Korpisalo. Vasarā abi tika pie jauniem divu gadu līgumiem un kluba vadība naudas izteiksmē augstāk novērtēja latvieti – astoņi miljoni pret 5,6. Vai tas sola arī pirmā vārtsarga statusu? Visticamāk, tik sasprintā grafikā (56 spēles 112 dienās) vienādas iespējas tiks dotas abiem. Ja atceramies pērno sezonu, tad Elvim sākums sanāca šausmīgs – septiņas ielaistas ripas debijas spēlē un ilga maldīšanās ap savas pārliecības atgūšanu. Jau sezonas vidū Elvis vārtos uzspēlēja savu pirmo rokenrolu, aizvadot piecas sausās spēles un tobrīd ievelkot "zilās žaketes" izslēgšanas spēļu zonā. Viņš Kolumbusā jau ir kā rokzvaigzne un pēc līdzjutēju pieprasījuma uz vienas no viņa ķiverēm ir arī Elvja Preslija attēls. Skeptiķi atgādina, ka Merzļikins NHL līmenī ir aizvadījis tikai 33 spēlēs (vidēji 2,35 zaudēti vārti), optimisti liek pretī – viņš pasaules labākaji līgai bija nobriedis vēl spēlējot Šveicē. Jebkurā gadījumā sargāt “Blue Jackets” vārtus pie trenera Džona Tortorellas nav sliktākā vieta. Komanda spēlēs uz aizsardzību orientētu hokeju, kur disciplīna un gatavība gulties ripas ceļā ir augstākā vērtē par ierakstiem rezultativitātes punktu ailēs. Kolumbusa nav starp līgas favorītiem un pat Centrālajā divīzijā bukmeikeri tai pašlaik atvēl tikai piekto vietu. Stenlijas kausa īpašnieki Tampas “Lightning”, Dalasas “Stars” un Karolīnas “Hurricanes” izskatās jaudīgāk. Kā ceturto pretendentu uz vietu izslēgšanas spēlēs Kolumbusu prasās tomēr novērtēt augstāk par divīzijas pārējiem konkurentiem. Ja būs izslēgšanas spēles, tad Tortorella ar savu hokeju kā burvju stabulīti var likt pēc savas ieceres dejot jebkuram favorītam. Atcerēsimies – pēdējās divās sezonās “Blue Jackets” no Stenlija kausa izslēdza tādus favorītus kā “Lightning” un Toronto “Maple Leafs”.

Turpat aiz abiem galvenajiem vārtsargiem kā trešais Kolumbusā ir vēl viens latvietis Matīss Kivlenieks, kurš pērn aizvadīja pirmās sešas spēles NHL līmenī. Viņš būs kopā ar komandu rezervistu jeb tā sauktajā “taksi sastāvā” un gaidīs savu iespēju. Kivleniekam sliktā ziņa, ka var sanākt visu sezonu palikt bez spēļu prakes, jo veselības drošības apsvērumu dēļ NHL komandas tuvākajiem rezervistiem nebūs ļauts spēlēt fāmklubā AHL čempionātā.

Bļugers no labākās neitralizētāju maiņas

Kamēr Pitsburgas pirmo divu maiņu centra uzbrucēji būs Sidnijs Krosbijs un Jevgeņijs Malkins, tikmēr “Penguins” tiks vērtēti kā Stenlijas kausa pretendenti. Turpat aiz divu superzvaigžņu muguras savu darbu darīs arī Teodors Bļugers, kuram šī būs trešā NHL sezona. Kopā ar izslēgšanas spēlēm pirmajā izdevās gūt septiņus vārtus, otrajā – desmit. Aizvadītajā rudenī Bļugers daudz strādāja pie sīkām niansēm tieši uzbrukumā, kas liecina par paša un kluba iecerēm uz lielāku rezultativitātes pienesumu. Tomēr galvenais darbs Tedim būs mazākumā un pretinieku labāko maiņu apturēšanā. Kopā ar Zeku Eštonu-Rīsu un Brendonu Tanevu viņi šajā rādītājā iepriekšējā sezonā bija labākie visā NHL. Nav pat svarīgi, vai viņi laukumā dosies kā trešā vai ceturtā maiņa. Tādi melnā darba darītāji jeb klavieru stūmēji tiek ļoti augstu novērtēti katrā komandā. Nākamajā vasarā Bļugeram būs jāslēdz jauns līgums un ja šīs savas kvalitātes izdosies nourēt iepriekšējā līmenī, par jaunu piedāvājumu nebūs jāuztraucas.

Bukmeikeri “Penguins” paredz trešo vietu Austrumu divīzija aiz Bostonas “Bruins” un Filadelfijas “Flyers”, priekšā Vašingtonas “Capitals” un abām ambiciozajām Ņujorkas komandām “Islanders” un “Rangers”. Šķiet, ka Austrumu divīzija būs ar lielāko intrigu visas sezonas garumā un par to jau kāds teicis – viņi apsitīs viens otru vēl līdz sezonas beigām. Līdz Stenlija kausa pusfinālam izdzīvos tikai viena no austrumu komandām.

“Sabres” paliek bez mazākuma speciālista

Turpat Austrumu konferncē par vietu zem saules cīnīsies Bufalo “Sabres”, kam paredz priekšpēdējo vietu virs Ņūdžersijas “Devils”. Tomēr tik līdzvērtīgā turnīrā kā NHL pārsteigumu var sagādāt jebkura komanda, bet Bufalo “Sabres” šādu “tumšo zirdziņu” sarakstā ir kā vieni no pirmajiem. Uzbrukumā zvaigznei Džekam Eikelam blakus parakstīts 2018. gada Hārta trofejas jeb līgas vērtīgākā spēlētāja apbalvojuma ieguvējs Teilors Hals. Lai pārsteigtu citus varenos, nevainojami jāstrādā visam “Sabres” mehānismam. Nozīmīga loma tajā bija atvēlēta Zemgum Girgensonam, viņš būtu bija trešās maiņas spēlētājs ar skaidriem uzdevumiem mazākumā, kur bija viens no komandas vērtīgākajiem spēlētājiem. Diemžēl pirms sezonas gūtais augšstilba muskuļa savainojums un sekojusī operācija atsājusi Girgensonu bez hokeja uz vismaz sešiem mēnešiem. Teorētiski viņa atgriešanās laukumā iespējama kaut kad Stenlija kausa izcīņas laikā.

Balcers atkal haizivju barā

Rūdolfu Balceru dienu pirms sezonas sākumā Otavas “Senators” ievietoja rezervistu komandas sarakstā, no kurienes viņu 24 stundu laikā bez kompensācijas varēja izvēlēties jebkura cita komanda. Pavisam NHL apcirkņos bija 138 šādi spēlētāji un tikai trīs tika pie jaunām komandām. Balceru atpakaļ paņēma Sanhosē “Sharks”, kas viņu 2015. gada drafta piektajā kārtā izvēlējās ar 142. numuru. Trīs gadus vēlāk sešu spēlētāju maiņas darījumā, kuras galvenā ass bija tobrīd līgas labākā aizsarga Ērika Karlsona nonākšana “Sharks” nometnē, Balcers nokļuva Otavā. Tur divu sezonu laikā tika pie 51 spēles un 17 (6+11) rezultativitātes punktiem. Balcers spīdeja AHL līmenī fārmklubā Binghemtonā, tomēr “Senators” treneriem īsti mīļš nebija. Treniņnometnē liepājnieks spēlēja piektajā maiņā un bija skaidrs, ka starp Otavas jaunajiem talantiem izlauzt vietu trešajā vai ceturtajā maiņā neizdosies. Tāpēc atgriešanās “Sharks” sastāvā ir tikai poztīva - zināma organizācija un jauna iespēja. Starp kreisās malas uzbrucējiem priekšā ir it kā trīs stabilas vērtības – Evanders Keins, no Minesotas “Wild” iegūtais Raiens Donato un 41 gadu vecā haizivju leģenda Patriks Marlo, kuram tā būs jau 24. sezona NHL hokejā. Pēdējā nedēļā kreisajā malā otrajā maiņā tika izmēģināts arī šveicietis Timo Meiers. Maz ticams, ka Marlo trakajā spēļu grafikā būs gatavs visām 56 spēlēm, savukārt Keins ir piedzīvojis bankrotu, viņu vajā veselības problēmas, ikdienu papildinājis ģimenes pieagums. Šī apstākļu kopuma dēļ pastāvēja iespēja, ka Keins varētu nespēlēt vispār, tomēr viņš joprojām ir komandā. Uz ceturto vietu kreisajā malā kopā ar Balceru ir vairāki pretendenti, tā vieta būs jāizcīna, tomēr “Sharks” sastāvā viss izskatās saulaināk nekā Otavā. Tiesa, sezonas sākumā Balceru haizivju kreklā vēl neredzēsim – pēc ierašanās Arizonā (tur komanda bāzēsies līdz brīdim, kad Sanhosē tiks atļautas sporta nodarbības ar kontaktu) vēl būs jāiziet pašizolācija, bet līdz tam jānokārto ASV darba vīza.

Arī sportiskā ziņā “Sharks” izredzes iekļūt Stenlija kausa izcīņā ir novērtētas ausgtāk nekā “Senators”. Rietumu divīzijā gan meklējami abi galvenie pretendenti uz Stenlija kausu Kolorado “Avalanche” un Lasvegasas “Golden Knights”, laba komanda joprojām ir Sentluisas “Blues”, taču ceturtā vieta ir brīva. Kāpēc gan ne “Sharks”? Aizpagājušajā sezonā haivis spēlēja Rietumu konferences finālā, iepriekšējā - palika pēdējā vietā konferencē. Pēc tik kardināli pretējām sezonām “Sharks” izredzes ir kā liels nezināmais.

Vai Toronto beidzot izcīnīs Stenlija kausu?

Bukmeikeru vērtējumā galvenie favorīti uz Stenlijas kausa izcīnīšanu meklējami Kolorado vai Lasvegasā, taču šī sezonas īpatnību dēļ līdz trešajai kārtai varēs tikt tikai viena no šīm komandām. Protams, ka augstu atkal tiek vērtētas esošo čempionu “Lightning” izredzes, taču savainojuma dēļ uz visu sezonu paliekot bez uzbrukuma līdera Ņikitas Kučerova – diez vai izdosies atkārtot pērno triumfu.

Ka nākamie rindā ir Toronto “Maple Leafs”. Komanda, kuru daudzi ienīst un vēl vairāk dievina. Komanda ar lielāko līdzjutēju bāzi Ziemeļamerikā. Toronto pašlaik ir, iespējams, talantīgākais sastāvs visā līgā ar visdziļākajām sastāva iespējām. Pašā priekšgalā zvaigzne Eštons Metjūzs, kurš savā debijas spēlē NHL guva četrus vārtus. Ziemeļu jeb Kanādas divīzijā “Maple Leafs” ir favorīti un jānotiek lielam pārsteigumam, lai viņi to neuzvarētu. Tālāk līdz kausam būs atlikušas vairs tikai divas kārtas un tad Kanāda juks prātā – “Maple Leafs” pie Stenlija kausa nav tikuši kopš 1967. gada. Turpat Toronto, “Maple Leafs” sistēmā, ir arī jūrmalnieks Kristiāns Rubīns. Līdz NHL komandai aizsargam priekšā vēl ir pirmā lieluma talanti. Būs jaturpina ar mazumiņu un soli pa solim Toronto “Marlies” komandā AHL čempionātā.