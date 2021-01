Skudra skaidro, kāpēc nosēdināja Dārziņu uz rezervistu soliņa

Jau ziņots, ka "Dinamo" otrdien piekāpās CSKA ar 1:7 (0:3, 0:2, 1:2).

Rīdzinieku labā vārtus guva Jevgeņijs Gračovs.

Tikai divas minūtes un desmit sekundes šajā spēlē laukumā atradās Lauris Dārziņš. Skudra apstiprināja, ka Dārziņš pēc pirmajiem diviem zaudētajiem vārtiem ar viņa līdzdalību tika nosēdināts malā līdz mača beigām.

"Viennozīmīgi rezultāts 1:7 ir skarbs. Mēs ļoti viegli laižam iekšā "golus". 22 metienos septiņi vārti - katra trešā mestā ripa lido vārtos. Tad ir grūti ko izdarīt," pēc mača teica mājinieku komandas galvenais treneris Pēteris Skudra.

Pirms spēles uzsvērts, ka svarīgi ir neļaut gūt vārtus no neliela attāluma, taču pieci no vārtiem krita tieši pēc tuviem metieniem. Tas bija pēdējo divu dienu akcents pēc spēlēm ar Minskas un Jaroslavļas komandām, kad vāji tika spēlēts savu vārtu priekšā. Tomēr ar CSKA atkārtojās tas pats. To tiks mēģināt labot ar darbu un videotreniņiem.

"Tomēr vēl vairāk sarūgtināja vārtu gūšanas momentu realizācija, par ko jau esmu runājis. Mums bija labi momenti, tai skaitā vairākumā, un mēs uzvaram, ja metam vārtos, lai kāda arī mums nebūtu aizsardzība," jau iepriekš teikto atgādināja Skudra.

Viņš atzīmēja, ka jaunajiem spēlētājiem šodien bija laba pieredze pret tik strādājošu, meistarīgu un fiziski ļoti spēcīgu komandu.

"Individuāli fantastisku spēli aizvadīja Nikolajs Jeļisejevs. Turklāt viņš vēl nav gatavs fiziski. Nākotnē tāds hokejists, kas spēlē ātro spēli ar tādu pārliecību, ir jātur komandā," hokejistu, kurš mačā pret CSKA izcēlās uz komandasbiedru fona, slavēja treneris.

Kļūdas piespēlēs un ripas zaudēšanu viņš skaidroja ar ļoti labo pretinieku spēli, kuri teicami darbojas presingā pretinieku zonā, izsitot ripu ar garām nūjām un liekot ar lēmuma pieņemšanu steigties rīdzinieku aizsargiem. Protams, arī mājinieku meistarības līmenis, salīdzinot ar pretiniekiem, lika par sevi manīt.

Tomēr pirmo vārtu zaudējums bija taktiska kļūda, ejot ārā no savas zonas un kļūdoties piespēlē. It sevišķi neizdevās spēle pirmajā trešdaļā.

Nespēlēja Rihards Bukarts, kuram bija mikrotraumas, kuras nav gribējies saasināt. Tāpēc viņam vakardiena un šodiena ir iedota brīva, ņemot vērā, ka pret CSKA būs daudz jāskrien.

"Pēdējā laikā viņš spēlē daudz minūšu, kas varbūt viņam nav ierasts," piebilda treneris, izsakot cerību, ka Bukartam viss būs kārtībā un viņš spēlēs Čerepovecā.

Uzbrucējs Daņila Larionovs atzina, ka laukumā hokejisti izgāja nedaudz negatavi un mača sākumā neizpildīja trenera doto uzdevumu, un vēlāk pret tādu komandu jau kaut ko glābt bija par vēlu. Pret tadu komandu koncentrēšanos nedrīkst zaudēt ne brīdi.

Par vārtsargu maiņām Larionovs teica, ka tas ir mājiens komandai, ka treneris nav apmierināts ar spēli. "Tas mums nāca par labu," apstiprināja uzbrucējs.

"Tagad ir daudz vieglāk nekā pirmajās spēlēs. Esmu jau pieradis pie spēlētā hokeja, un esmu iejuties ģērbtuvēs," par savu iejušanos KHL bilst hokejists. "Mani uzņēma labi, un jūtu arī treneru uzticēšanos. Progresēju ar katru spēli."

Pirms spēles Larionovs ir viens no tiem, kas dzied līdzi Latvijas himnai. Viņš saka, ka trīs gados, ko viņš aizvadīja Ziemeļamerikā, tādas izdevības nav bijis. Tāpēc viņš to dara tagad.

"Šodien iemetām vārtus vajadzīgajos brīžos. Mūsu jaunie spēlētāji šodien tika daudz spēlēt. Tā viņiem bija pozitīva pieredze," pēc mača teica CSKA komandas galvenais treneris Igors Ņikitins.

Rīdziniekiem šī bija pēdējā mājas spēle pirms piecu maču izbraukumu sērijas, kas 15.janvārī sāksies Čerepovecā pret "Severstaļ".

Rīgas klubs ar 21 punktu 43 spēlēs ieņem pēdējo vietu līgā, kamēr CSKA ar 69 punktiem 44 mačos piekāpjas vien Austrumu grupas spēcīgākajai vienībai Kazaņas "Ak Bars", kam ir punkts un spēle vairāk.

"Dinamo" iepriekšējā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu Rietumu grupā un visā līgā, sesto gadu pēc kārtas nekvalificējoties Gagarina kausa izcīņai.