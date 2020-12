Ar Dončiču laukumā un Porziņģi uz soliņa "Mavericks" šonakt uzsāk NBA sezonu

Pirmās trīs spēles "Mavericks" aizvadīs viesos, tiekoties ar pretendentiem uz augstām vietām Rietumos - trešdien ar Fīniksas "Suns", piektdien - ar čempioni Losandželosas "Lakers" un svētdien turpat "Staples Center" - ar Losandželosas "Clippers".

Pirmā mājas spēle dalasiešiem būs 30.decembrī ar Šarlotas "Hornets".

Tradicionālajā pirmssezonas NBA ģenerālmenedžeru aptaujā slovēnis Luka Dončičs ar 21 procentu balsu ir ieguvis otro vietu 2020./2021.gada sezonas līgas vērtīgākā spēlētāja prognozēs. Vairāk balsu (32%) ir Milvoki "Bucks" pārstāvim Jannim Adetokunbo, mazāk - Losandželosas "Lakers" zvaigznēm - Lebronam Džeimsam un Entonijam Deivisam -, kuri abi ieguva pa 18 procentiem balsu.

Interesanti, ka Dončičs aptaujā saņēma balsis gan kā līgas labākais saspēles vadītājs, gan uzbrūkošais aizsargs, gan vieglais uzbrucējs.

Tāpat slovēnis bija dalītā trešajā vietā starp labākajiem piespēlētājiem un ceturtajā vietā starp spēlētājiem, kurus ģenerālmenedžeri vēlētos savā komandā spēles pēdējā metiena veikšanai.

Iepriekšējā sezonā Dončičs 20 gadu vecumā vidēji spēlē guva 28,8 punktus, izcīnīja 9,4 atlēkušās bumbas un 8,8 reizes rezultatīvi piespēlēja. Viņš bija pirmajā vietā līgā sakrāto "triple-double" rādītājā ar 17 šādām spēlēm no 61 pamatturnīrā aizvadītās, kā arī izcēlās daudzās citās neskaitāmo NBA statistikas rādītāju kategorijās, piemēram, bija trešajā vietā izpildīto soda metienu skaitā (562). Turklāt sešās izslēgšanas spēlēs, it sevišķi izejot no ierindas Porziņģim pirmajā "play-off" mačā gūtās meniska traumas dēļ Dončiča rādītāji vēl uzlabojās.

Slovēnis ir pirmā lieluma zvaigzne pie NBA debesīm, tomēr, lai Dalasas vienība varētu cerēt uz iekļūšanu "play-off" un tikšanu tālāk par pirmo kārtu, nepieciešams arī vesels Porziņģis, kā arī citu basketbolistu palīdzība.

Porziņģim meniska operācija tika veikta 10.oktobrī, un rehabilitācijai nepieciešamais termiņš netika noteikts, taču viņa atgriešanās laukumā netika gaidīta ātrāk par janvāri.

Līdz pagājušās nedēļas beigām Porziņģim bija tikai individuālie treniņi, un pirmās spēles latvietis izlaidīs, kaut arī kopā ar komandu dosies uz Fīniksu.

Porziņģis pagājušajā sezonā piedalījās 57 regulārā čempionāta spēlēs, kurās vidēji nepilnās 32 minūtēs guva 20,4 punktus, izcīnīja 9,5 atlēkušās bumbas un bloķēja 2,0 metienus. Izslēgšanas turnīrā viņš laukumā bija trīs mačos, kuros caurmērā 31,5 minūtēs guva 23,7 punktus, izcīnīja 8,7 bumbas zem groziem un bloķēja 1,0 metienu.

NBA klubu ģenerālmenedžeri pirmssezonas aptaujā dalasiešiem atvēlēja ceturto vietu Rietumu konferencē, "Mavericks" treneris Riks Kārlails tika atzīmēts kā otrais labākais treneris aiz Maiami "Heat" vadītāja Erika Spolstras spēlē veicamo korekciju jomā, taču NBA Rietumu konference ar 15 komandām arī šosezon tiek lēsta kā spēcīgāka nekā Austrumu konference.

"Rietumu konference varbūt ir visspēcīgākā, kāda tā jebkad ir bijusi," kluba preses dienestam saka "Mavericks" treneris Riks Kārlails. "Jūs skatāties, kāds papildinājums ir bijis Minesotas "Timberwolves", jūs skatāties uz Goldensteitas "Warriors", kuras rindās atgriezies Stefens Karijs un kura guvusi citu papildinājumu. Losandželosas "Lakers" ir pastiprinājusies. Losandželosas "Clippers" ir pastiprinājusies. Fīniksas "Suns" tagad ir Kriss Pols. Jūs šajā sarakstā vienkārši slīdat uz leju."

Treneris piebilst, ka viss sāksies ar aizsardzību.

Dalasas "Mavericks" šosezon no Filadelfijas "76ers" ir iemainījusi aizsargu Džošu Ričardsonu, no "Timberwolves" ir ieradies uzbrucējs Džeimss Džonsons, no Orlando "Magic" - vieglais uzbrucējs Veslijs Ivundu, bet kā šā gada jauno spēlētāju drafta 18.numurs ir pievienojies aizsargs Džošs Grīns un 31.numurs - saspēles vadītājs Tairels Terijs.

Prom uz Filadelfiju devies trešais precīzākais līgas trīspunktu metējs Sets Karijs, pretējā ceļā Džonsonam uz Detroitas "Pistons" devies aizsargs Delons Raits, uz Oklahomasitijas "Thunder" aizceļoja vieglais uzbrucējs Džastins Džeksons, bet no saspēles vadītāja Hosē Huana Bareas komanda atteicās.

Tiek ziņots, ka ar maiņām "Mavericks" apņēmusies pastiprināt aizsardzību, cerot pakāpties augstāk par septīto vietu, kuru viņi ieņēma pirms pagājušās sezonas izslēgšanas spēlēm. Šajā nolūkā piesaistīts Ričardsons un Džonsons. Komanda arī cer, ka debitants Grīns spēs dot savu ieguldījumu jau pirmajā sezonā NBA.

Lai pastiprinātu aizsardzību, ir nācies upurēt lielisko metēju Kariju, daudzpusīgo Raitu un toņa noteicēju ģērbtuvēs Bareu.

"Mavericks", gatavojoties jaunajai sezonai, aizvadīja trīs pārbaudes spēles, divās no tām uzvarot Milvoki "Bucks", bet zaudējot Minesotas "Timberwolves".

Iepriekšējā sezonā "Mavericks" ar bilanci 43-32 pamatturnīrā ierindojās septītajā vietā Rietumu konferencē, un izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā ar 2-4 atzina Losandželosas "Clippers" pārākumu.

Aizvadītās sezonas noslēguma fāze norisinājās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando. Sezonas pēdējais mačs notika 11.oktobrī, kad Losandželosas "Lakers" finālsērijā nodrošināja 4-2 uzvaru pār Maiami "Heat".

NBA pamatturnīrā plānots aizvadīt 72 spēles, kas ir par desmit mazāk nekā ierasts.

Līga plāno sezonu sākt bez skatītāju klātbūtnes arēnās, jo koronavīrusa ierobežojumi aizliedz lielākas publiskas pulcēšanās telpās.