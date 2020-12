"Hotspur" uzvar "Arsenal" un Anglijas premjerlīgā pārņem vadību

"Hotspur" savā laukumā ar 2:0 (2:0) uzveica "Arsenal".

Jau spēles 13.minūtē mājiniekus vadībā izvirzīja dienvidkorejietis Honmiņs Sons, kurš laukuma vidū saņēma piespēli no partnera, brīdi vēlāk pietuvojās soda laukumam un no vairāk nekā 25 metru distances trieca bumbu vārtu labajā augšējā stūrī.

Tikmēr pirmā puslaika kompensācijas laika pirmajā minūtē Sons pie soda laukuma ar bumbu izpelnījās aizsargu uzmanību, tāpēc viņš to ātri vien piespēlēja kreisajā pusē esošajam Keinam. Uzbrucējs ar bumbu jau bija netālā distancē no vārtiem un raidīja to zem pārliktņa.

Zīmīgi, ka abi futbolisti viens otram piespēlēja gūtajos vārtos.

Sons svētdien kļuva par pirmo "Hotspur" spēlētāju kopš 1991./92.gada sezonas, kuram pirmajās 11 premjerlīgas spēlēs izdevies gūt vismaz desmit vārtus. Kopā ar Keinu viņi premjerlīgā guvuši jau 31 "golu". Vairāk ir tikai Didjē Drogbā un Frenka Lemparda duo, kas jau noslēdzis karjeru.

Šo spēli klātienē vēroja 2000 līdzjutēju.

Citā spēlē Lesteras "City" viesos ar 2:1 (1:1) uzvarēja Šefīldas "United", pārtraucot četru neuzvarētu spēļu sēriju, ieskaitot sniegumu visos turnīros.

"City" no punktu zaudēšanas paglāba Džeimija Vardija precīzais sitiens 90.minūtē, uzbrucējam spējot izlauzties starp aizsargiem.

Iepriekš komandu 24.minūtē vadībā izvirzīja Ajoss Peress, kurš soda laukumā tika pie atlēkušās bumbas. Divas minūtes vēlāk neizšķirtu atgrieza Olijs Makbērnijs, soda laukumā spēlējot precīzi ar galvu.

Svētdienas noslēdzošajā mačā "Liverpool" mājās ar 4:0 (1:0) bija labāka pār Vulverhemptonas "Wanderers".

Mohameds Salāhs 24.minūtē ielika pamatus uzvarai, bet 58. un 67.minūtē izcēlās attiecīgi Džeordīno Vijnaldums un Žoels Matips. Pēdējo bumbu savos vārtos 78.minūtē raidīja Nelsons Semedo, kurš soda laukumā pie kreisā vārtu staba centās panākt, lai pie bumbas netiek divi nenosegtie "Liverpool" uzbrucēji.

Dienu iepriekš Mančestras "City" mājās ar 2:0 (2:0) uzvarēja Londonas "Fulham".

Rahīms Stērlings piektajā minūtē guva pirmos vārtus, bet Kevins de Brujne 26.minūtē izcēlās no 11 metru atzīmes.

Tāpat sestdien uzvaru svinēja Mančestras "United". "Sarkanie velni" viesos ar 3:1 (0:1) uzvarēja Vesthemas "United".

No 65. līdz 78.minūtei Mančestras komandā izcēlās Markuss Rešfords, Pols Pogbā un Meisons Grīnvuds. Vienīgos Vesthemas komandas vārtus 38.minūtē guva Tomāšs Součeks.

Arī Londonas "Chelsea" savā laukumā izdevās uzvarēt, jo ar 3:1 (1:1) pārspēta Līdsas "United".

Patriks Bemfords ceturtajā minūtē vadībā izvirzīja "United", taču Olivjē Žirū pirmajā puslaikā vārtus atguva, kamēr Kurts Zumā un Kristiāns Pulišičs kaldināja londoniešu uzvaru.

"Hotspur" pēc 11 spēlēm ar 24 punktiem ir līdere, bet tikpat punktus iekrājusi arī "Liverpool", kurai ir sliktāka gūto/zaudēto vārtu bilance. "Chelsea" seko ar 22 punktiem, par vienu mazāk ir Lesteras "City", kamēr divi Mančestras klubi "United" un "City" seko ar attiecīgi 19 un 18 punktiem.