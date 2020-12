Duplantis un Rohasa atzīti par pasaules gada vieglatlētiem

Duplantis trīs reizes laboja pasaules rekordu kārtslēkšanā vīriešiem.

21 gadu vecais vieglatlēts divās februāra nedēļas nogalēs pēc kārtas laboja rekordu uz 6,17 un 6,18 metriem. Tas notika tikai dažas nedēļas pirms tam, kad Covid-19 pandēmijas ietvaros vieglatlētikas sacensības tika apturētas.

Kad sacensības beidzot atsākās, Duplantis noslēdza sezonu, labojot arī pasaules rekordu stadionā (6,15 m) un gadu pabeidza bez neviena zaudējuma 16 sacensībās.

"Tā bija patiešām dīvaina sezona gan man, gan visiem citiem, taču es spēju tikt ar to galā un sasniegt diezgan labus rezultātus," sacīja Duplantis.

"Kad sacensības izbeidzās un viss tika pārcelts uz sezonas beigām, es arī tad biju labā formā, kas, manuprāt, bija daudz iespaidīgāka nekā sezonas telpās laikā, jo man bija bijuši divi brīvi mēneši," saka zviedrs.

Rohasa arī sasniedza lielisku formu saīsinātajā ziemas sezonā, pārspējot Dienvidamerikas rekordu trīssoļlēkšanā telpās jau savās pirmajās sacensībās, sasniedzot 15,03 metrus sacensībās Francijas pilsētā Mecā.

Pēc tam viņa laboja pasaules rekordu telpās sacensībās Madridē, aizlecot 15,43 metrus un labojot iepriekšējo pasaules rekordu par septiņiem centimetriem.

"Šī uzvara nozīmē ļoti daudz man un visiem tiem, kas katru dienu strādā kopā ar mani, visiem, kas man katru dienu dod spēku un motivāciju," sacīja Rohasa.

Starptautiskā Vieglatlētikas asociācijas ("World Ahletics" (WA) piecu "Pasaules gada vieglatlēta" balvas finālistu skaitā vīriešu konkurencē bija iekļauts gargabalnieks Džošua Čeptegei no Ugandas, lodes grūdējs no ASV Raiens Krausers, barjerskrējējs no Norvēģijas Karstens Varholms, šķēpmetējs Johanness Feters no Vācijas un kārtslēcējs Armands Duplantis no Zviedrijas.

Sievietēm finālā iekļuva skrējiena pasaules rekordiste 5000 metros Letesenbeta Gideja no Etiopijas, divreiz garākas distances skrējēja Sifana Hasana no Nīderlandes, kura stundas laikā noskrēja 18,930 metrus un uzstādīja jaunu pasaules rekordu, divu pasaules rekordu īpašniece pusmaratonā no Kenijas Peresa Jepčirčira, kura ir arī pasaules čempione šajā distancē, Rohasa un sprintere Elaina Tompsone-Heraha no Jamaikas.

2019.gadā par pasaules labākajiem vieglatlētiem tika atzīti kenijiešu gargabalnieks Eliuds Kipčoge un ASV barjersprintere Dalila Muhamada.