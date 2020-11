Autopsijā atklāts Djego Maradonas nāves cēlonis

„Djego Maradona nomira no akūtas sirds mazspējas, liecina autopsijas ziņojums,” vēstīja TV kanāls.



Žurnālisti norāda, ka šī iemesla dēļ futbola leģendai izveidojusies akūta plaušu tūska. Viņš cietis arī no dilatācijas kardiomiopātijas - sirds patoloģija, ko raksturo sirds kambaru, it īpaši kreisā sirds kambara, tilpuma pieaugums un sirds mazspēja, kas visbiežāk izpaužas sistoliskās funkcijas traucējumā.

Šīs veselības problēmas Maradonu mocīja jau vairākus gadus. Nekādas vardarbīgas nāves pazīmes netika konstatētas.



Jauns.lv jau vēstīja, ka 25. novembrī futbola pasauli satrieca sēru vēsts, ka 60 gadu vedcumā mūžībā devies Djego Maradona.

12. novembrī portāls Jauns.lv vēstīja, ka atbalstītāju pūļa pavadīts, Maradona atstāja slimnīcu astoņas dienas pēc tromba izņemšanas operācijas. Toreiz viņa advokāts Matiass Morla, kurš tagad presei apstiprināja leģendas nāves faktu, veiksmīgo manipulāciju sauca par brīnumu.



Maradonu pie slimnīcas gaidīja žurnālistu pūlis, kā arī fani, tomēr futbola leģenda nepiestāja aprunāties, tā vietā dodoties uz ātrās palīdzības automašīnu, lai brauktu mājās. Apsardzes darbinieki izlauza ceļu līdz ātrās palīdzības automašīnai sava laika labākajam pasaules futbolistam.

Jau ziņots, ka iepriekšējā otrdienā Pasaules kausa ieguvējam un Argentīnas izlases kapteinim tika veikta operācija, lai izņemtu trombu, kas viņam atradās starp smadzenēm un galvaskausu.

Pēdējo 20 gadu laikā Maradona trīs reizes nonācis slimnīcā ar lielām veselības problēmām, no kurām divas bija potenciāli letālas narkotiku un alkohola atkarības dēļ.

Spēlētāja karjerā leģendārais futbolists 1986. gadā aizveda Argentīnas izlasi līdz triumfam Pasaules kausā, kamēr ar "Napoli" klubu viņš 1987. un 1990. gadā triumfēja Itālijas A sērijā.