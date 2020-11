Pamatīgi piekautais slavenais krievu MMA cīkstonis pēkšņi maina domas un piedod pāridarītājam

Kā ziņo Krievijas mediji, Haritonovs būtu varējis doties mājās vēl pirms nedēļas nogales, tomēr tik pieņemts lēmums, lai vēl aizvadītās brīvdienas paliek mediķu uzraudzībā.

Jauns.lv jau ziņo, ka Haritonovs kautiņā ar citu MMA cīkstoni Adamu Jandijevu cietis pamatīgi - smadzeņu satricinājums, galvaskausa trauma, deguna un orbitālā kaula lūzumi.

Jau ziņots, ka sākotnēji slavenais cīkstonis notikušā konflikta risināšanu bija nolēmis atstāt policijas pārziņā, bet savu tobrīd bijušo draugu Jandijevu sauca par riebekli. Haritonovs arī pats personiski atklājis, ka zvērīgā uzbrukuma iemesls, ir Jandijeva parāds.

Tagad, šķiet, konflikts ir kaut kādā veidā nogludināts, jo iesniegums policijā ir atsaukts un abi cīkstoņi ir izlīguši, sarunā ar “Sport 24” atklājis Sergejs Haritonovs, kurš Jandijevu jau dēvē par spēcīgu cilvēku, jo spējis atzīt savu kļūdu. “Visa šī situācija aizgājusi galīgi nepareizās sliedēs. Jaunajiem sportistiem nevajadzētu atkārtot mūsu kļūdas. Mēs ar Adamu esam savas attiecības nokārtojuši.”

Interesanti, ka vēl dienu iepriekš Haritonovs publiski vainoja Jandijevu krāpšanā.

Iepriekš sarunā ar mediju “Life” 40 gadus vecais cīkstonis par Jandijevu bija pavisam citās domās: "Es aizdevu daļu no summas, un mans draugs aizdeva daļu no summas. Mūsu konflikts izcēlās tāpēc, ka viņam nepatika, ka kaut kur klīst baumas, ka viņš ir parādā. Tas viss viņam ir ļoti nepatīkami. Viņam nav vajadzīgs, lai kāds par to zinātu un kāds runātu, tāpēc viņš nolēma fiziskā ceļā ar mani izrēķināties. Ar mani tā nedrīkstēs rīkoties, ar mani var sarunāt tikai mierīgā ceļā. Mēs neesam kaut kādi puišeļi no ielas, garāmgājēji. Mēs gadiem esam radījuši savu vārdu," notikušā iemeslus "Life.ru" atstāsta Sergejs Haritonovs.

Jauns.lv jau vēstīja, ka pazīstamais jauktās cīņas mākslas (MMA) smagsvaru cīkstonis Sergejs Haritonovs piektdien tika smagi piekauts. Sākotnēji tika ziņots, ka uzbrucējs nav noskaidrots, tomēr kļuvis zināms, ka tas bijis krietni mazākais viņa aroda brālis Adams Jandijevs, kurš notikušajā nejūtas vainīgs. 16. novembrī Jandijevs tika nogādāts nopratināšanai policijas iecirknī, no kurienes tika pārvests uz īslaicīgās aizturēšanas izolatoru, kur būs jāpavada tuvākās 48 stundas. Viņam uzrādītas divas apsūdzības.

Adamu Jandijevu pie ieejas policijas iecirknī sagaidīja preses pārstāvji, kuriem cīkstonis apliecināja, ka ir jau sagatavots video, kurš tiks vēlāk publicēts, kurā arī paskaidros visus notikušā cēloņus.

Tāpat ingušu izcelsmes cīkstonis noliedz, ka kautiņa laikā būtu izmantojis kasteti, kā arī neatzīst savu vainu notikušajā, noapstiprinot Krievijas medijos izskanējušo versiju, kas nākusi no Sergeja Haritonova pārstāvju puses, ka iemesls esot bijis parāds, ko Jandijevs nevēloties atmaksāt.

Jandijeva puses versija, spriežot pēc sociālo tīklu ierakstiem ir tāda, ka Adams regulāri Haritonovam aizdevis automašīnu, maksājis soda naudas, pircis aviobiļetes līdz pienākusi kāda reize, kad Sergejs uzaicinājis uz apmaksātu treniņnometni Taizemē. Pēc trim četriem mēnešiem sponsors vairs neesot vēlējies tālāk maksāt, tāpēc Jandijevs atgriezies Krievijā. Tagad Haritonovs šo summu uzskata par parādu un vēloties piedzīt no Adama.

Sergejam Haritonovam visai ātri sadzijuši pamanāmie zilumi. (Foto: Alexander Shcherbak/TASS/ Vida Press)

Haritonovs Krievijas cīņas sporta aprindās turpinot stāstīt par šo it kā parādu, bet Jandijevs piektdien "Lužņiku" stadionā esot bijis gatavs izlīgt un saglabāt draudzību, lai tikai Sergejs viņam atvainojas un izbeidz stāstīt apkārt šī parādu runas. Haritonovu šis piedāvājums neesot interesējis un viņš esto Jandijevu pasūtījis, kas arī emociju karstumā pamudināja Adamu uzbrukt savam kādreizējam draugam.

Jauns.lv jau ziņoja, ka 40 gadus vecais Haritonovs piektdien “Lužņiku” stadionā apmeklēja cīņas pasākumu un devās no tribīnēm uz garderobi, kad satika savu ilggadējo draugu Jandijevu. Kurš pēkšņi sāka viņu sist ar kulakiem pa seju, vēsta Krievijas mediji.

Kā ziņo kanāls “Match TV”, pārsteigtais Haritonovs spēja sitēju savaldīt un uzsākt cīkstēšanos, neizpratnē jautājot, kas tev uznācis? Tad Jandijevam ar džudo paņēmienu izdevies nomest zemē Haritonovu un turpināt sist viņam pa seju. Brīdi vēlāk klātesošie spēja savaldīt abus cīkstoņus. Zīmīgi, ka apkārt esošie policijas un apsardzes darbinieki vairāk centās savaldīt gabarītos krietni lielāko Haritonovu nevis īsto agresoru.

Sākotnējā versija liecina, Jandijevam rokās bija kastete vai arī kāds cits priekšmets, kas sitienus padarīja vēl spēcīgākus. Haritonovs pēc notikušā tika nogādāts slimnīcā, kur viņam konstatēts smadzeņu satricinājums, vairāki asinsizplūdumi, nobrāzumi un veikta lauztā deguna operācija.

Krievijas presē komentāru izteicis arī sportista advokāts Aleksandrs Kravcovs, kurš atklājis, ka Sergeja veselības stāvoklis ir “ļoti slikts”, bet viņi ir nolēmuši rakstīt iesniegumu policijā pret uzbrucēju.

Saistītās ziņas VIDEO: Krievu MMA zvaigzni zvērīgi piekāvušais cīkstonis nejūtas vainīgs notikušajā Piekautais krievu MMA cīkstonis parāda savus savainojumus un skaidro, kāpēc senais draugs viņu sāka zvērīgi sist VIDEO: ar kasteti, sitot pa seju. Krievijas MMA cīkstoņi sakaujas publiskā vietā

Dažos Krievijas medijiem pieejamajos video ierakstos noprotams, ka konflikts starp Haritonovu un viņa kādreizējo draugu Jandijevu, kurš kaimiņvalsts cīņas sporta aprindās zināms ar iesauku “bārda”, varētu būt saistīts ar parādu. Kā vēsta “Match TV” “bārda” esot bijis parādā Haritonovam aptuveni 2 miljonus Krievijas rubļu (nepilnus 22 tūkstošus eiro).

Haritonovs ir 193 centimetru 117 kilogramus smags MMA cīkstonis, kurš savas pēdējās cīņas aizvadījis prestižās “Bellator” organizācijas sacensībās. Viņš profesionāļa karjerā aizvadījis 42 MMA cīņas, izcīnot 32 uzvaras.

Tikmēr 32 gadus vecais un 174 centimetrus garais ingušu izcelsmes cīkstonis Jandijevs ir krietni mazāk pazīstams ārpus Krievijas. Viņš gan aizvadījis vienu cīņu UFC seriāla ietvaros, kurā zaudējis, bet iepriekš visas deviņas MMA cīņas bija uzvarējis. Izskan runas, ka savulaik Jandijevs varētu būt iesaistīts vienā sarunātā cīņā, kāpēc Krievijā MMA sacensībās viņam dalība ir liegta. Savulaik ar Jandijeva atbalstu viņš vēlējies dibināt Kirgizstānas MMA federāciju.