"Wizards" noliedz runas par Džona Vola aizmainīšanu; Kazinss pievienosies "Rockets"

Pēdējās nedēļās ASV virmoja baumas, ka 30 gadus vecais saspēles vadītājs pieprasījis viņu aizmainīt uz citu komandu. "The Athletic" apskatnieks Šems Čaranija ziņoja, ka "Wizards" un Hjūstonas "Rockets" pārrunājušas iespējamo maiņu, kurā galvaspilsētas klubs par Volu iegūtu Raselu Vestbruku.

Tomēr Šepards pirmdien sarunā ar medijiem noraidīja, ka Vols būtu pieprasījis maiņu uz citu komandu. Viņš, Vols un Bredlijs Bīls vienmēr esot bijuši uz vienas lapas.

"Man ar Džonu nav nekādu problēmu, tāpat kā Džonam ar "Wizards" komandu," Ziemeļamerikas mediji citē Šeparda teikto.

Vols NBA debitēja 2010.gadā un savu līdzšinējo karjeru aizvadījis tikai "Wizards" komandā. Viņš gan nav spēlējis teju divus gadus, jo pērn 8.janvārī papēža un hroniskas Ahileja cīpslas trauma dēļ viņam tika veikta operācija. Tajā pašā mēnesī viņš mājās sadzīviskā negadījumā pārplēsa Ahileja cīpslu, kas vēl vairāk apgrūtināja viņa atgriešanos laukumā iepriekšējā sezonā.

Basketbolista līgums ir spēkā līdz 2023.gadam, bet jaunu kontraktu ar komandu viņš noslēdza 2017.gadā, vienojoties par četru gadu sadarbību, kuras kopējā summa ir 170 miljoni dolāru (148 miljoni eiro). Jaunais līgums stājās spēkā ar iepriekšējo sezonu.

2018./2019.gada sezonā viņš caurmērā izcēlās ar 20,7 punktiem un 8,7 rezultatīvām piespēlēm. Savu labāko sezonu viņš aizvadīja pirms līguma noslēgšanas, izceļoties ar vidēji 23,1 punktu un 10,7 rezultatīvām piespēlēm.

Jau ziņots, ka svētdien "Wizards" noslēdza piecu gadu 80 miljonu ASV dolāru vērtu līgumu ar Bertānu.

"Wizards" iepriekšējā sezonā tika pie iespējas spēlēt Orlando "burbulī", kur aizvadīja astoņas regulārā čempionāta spēles, bet "play-off" neiekļuva.

Tikmēr Demarkuss Kazinss vienojies par viena gada līgumu ar Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienību Hjūstonas "Rockets", otrdien vēstīts tīmekļa vietnē "eurohoops.net".

Kazinss ar "Rockets" ir piekritis parakstīt viena gada negarantēto līgumu, to atklājot Markam Spīrsam no ESPN pārvaldītā interneta resursa "The Undefeated".

"Pateicīgs par iespēju un sajūsmināts par gaidāmo," minēja 30 gadus vecais spēlētājs.

Četrkārtējais NBA "All Star" dalībnieks 2019. gada starpsezonā sarāva ceļa priekšējās krusteniskās saites un izlaida visu iepriekšējo sezonu.

Pirms tam, 2018. gada februārī, viņš atgriezās laukumā pēc sarautas Ahilleja cīpslas traumas, spēlējot Ņūorleānas "Pelicans" rindās. Savainojums izraisīja viņa tirgus vērtības kritumu, un 2018. gada vasarā basketbolists parakstīja līgumu ar Goldensteitas "Warriors" par 5,3 miljoniem ASV dolāru (4,5 miljoni eiro).

Kazinsam karjerā vidēji NBA spēlē ir izdevies gūt 21,2 punktus, kā arī sakrāt 10,9 atlēkušās bumbas un 3,2 rezultatīvas piespēles.

ASV izlases rindās viņš ir uzvarējis 2014. gada Pasaules kausa izcīņā un 2016. gada olimpiskajās spēlēs Riodežaneiro.