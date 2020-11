Vairākas komandas ir gatavas iesaistīties maiņas darījumos, lai iegūtu Bertānu

Jau iepriekš ziņots, ka interesi par Bertānu izrādījušas Fīniksas "Suns", Ņujorkas "Knicks" un arī Atlantas "Hawks".

Pirmdien "NBC sports" ziņo, ka vairākas komandas ir gatavas iesaistīties "sign and trade" darījumos, lai iegūtu Bertānu, jo brīvajos līdzekļos nav tik lielas summas, lai spēlētājam izteiktu pilnvērtīgu piedāvājumu.

Šādos darījumos nereti ir iesaistītas vismaz trīs komandas, kuras savā starpā vienojas par konkrētu spēlētāju iegūšanu un vēlāk veic nepieciešamās rokādes, lai apmierinātas būtu visas puses.

Lai arī konkrētas komanda netiek minētas, medija rīcībā esošā informācija liecina, ka tās ir divas Austrumu konferences vienības, kā arī viena komanda no Rietumu konferences. "NBC sports" aplēses liecina, ka šīs trīs komandas varētu būt Bostonas "Celtics", Losandželosas "Lakers" un Denveras "Nuggets".

"NBC sports" vēsta, ka "Hawks", "Suns" un "Knicks" ir vienas no retajām komandām, kuras Bertānu var piesaistīt bez maiņas darījumiem.

Pats Bertāns un arī viņa līdzšinējā komanda Vašingtonas "Wizards" jau vairākkārt uzsvēruši, ka vēlas pagarināt sadarbību.

Pirmā roka sarunās ar Bertānu piederēs "Wizards", taču zināms, ka klubs centīsies izvairīties no "greznības nodokļa", kas jāmaksā, ja spēlētāju algās iztērēts vairāk nekā to paredz līgas limits. 35% no "Wizards" kopējā budžeta, kas paredzēts spēlētāju algām, saņem Džons Vols, bet vēl lauvas tiesa atvēlēta arī Bredlijam Bīlam.

Vēl decembrī Ziemeļamerikas mediji ziņoja, ka Bertāns var cerēt uz līgumu, kurā ik sezonu "makā ieripo" 15-20 miljoni ASV dolāru (aptuveni 12,6 līdz 16,9 miljoni eiro).

Šosezon Vašingtonas "Wizards" sastāvā Bertāns ir aizvadījis 54 spēles, kuru laikā ik mačā vidēji spēlētās 29,3 minūtēs ir guvis 15,4 punktus, sakrājis 4,5 atlēkušās bumbas, 1,7 reizes rezultatīvi piespēlējis, 0,7 reizes pārķēris bumbu un 0,6 reizes bloķējis pretinieku metienus.

"Wizards" Orlando aizvadīja astoņas regulārā čempionāta spēles, bet "play-off" neiekļuva.

Jau ziņots, ka NBA Spēlētāju asociācija (NBPA) ceturtdien ir nobalsojusi par gatavošanos nākamās sezonas sākšanai 22.decembrī. Paredzams, ka līdz decembra pirmajai dienai klubiem jau būs iespēja veikt pārrunas un arī noslēgt līgumus ar spēlētājiem.

Aizvadītās sezonas noslēguma fāze norisinājās "Disney's ESPN Wide World of Sports Complex" telpās Orlando. Sezonas pēdējais mačs notika 11.oktobrī, kad Losandželosas "Lakers" finālsērijā nodrošināja 4-2 uzvaru pār Maiami "Heat".