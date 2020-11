Pārstās darboties daudzu iecienītā "Endomondo" aplikācija

Līdz ar to uzņēmums izņems to no visiem lietotņu veikaliem, neveiks kļūdu labojums un nesniegs atbalstu nevienai "Endomondo" versijai, kas būs palikusi lietotāju ierīcēs.

Tāpat uzņēmums iesaka pāriet uz "UA MapMyRun", lai sekotu saviem panākumiem sporta jomā. Lietotāji savu treniņu vēsturi var pārlikt uz šo lietotni - iespēja importēt aplikācijas vēsturi no "Endomondo" uz "UA MapMyRun" būs pieejama līdz 2021. gada 31. martam, pēc kā visi dati tiks dzēsti.

Tie, kuri iegādājās "Endomondo Premium" paketi, no 30. novembra vairs nemaksās abonēšanas maksu, savukārt tie, kas to jau apmaksājuši arī par decembri vai ilgāk, saņems naudu atpakaļ.

Tomēr ne visi dati varēs tikt pārnesti uz jauno lietotni - tur vairs nebūs redzami personīgie rekordi, treniņa plāni, profila informācija un konta uzstādījumi, draugi lietotnē, ieraksti, fotogrāfijas un komentāri u.c.

Uzņēmums "Under Armour" nedēļas nogalē paziņoja arī, ka par 345 miljoniem ASV dolāru pārdod "MyFitnessPal" aplikāciju, kuru pirms pieciem gadiem iegādājās dārgāk, par 475 miljoniem ASV dolāru.