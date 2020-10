Sākusies pieteikšanās pirmajam Baltijas eSporta turnīram futbolā ar iespaidīgu galveno balvu

Šobrīd, kad lielākā daļa sporta pasākumu ir atcelti, plašu popularitāti iegūst eSports. Elektroniskais sports ļauj ikvienam piedalīties dažādos turnīros vai kļūt par skatītāju neatkarīgi no turnīra norises vietas. Pēdējos gados LG ir pievērsis īpašu uzmanību jaunāko spēļu tehnoloģiju integrēšanai televizoros, kas nepārprotami var uzlabot eSporta spēlētāja sniegumu.

Lai kvalificētos “LG OLED FIFA Baltic Cup” turnīra finālam un dotos cīņā par jauno televizoru, spēlētājiem būs sevi jāpierāda kvalifikācijas sacensībās, uzvarot vienu no sešiem turnīriem. Katrā Baltijas valstī tiks izspēlēti divi kvalifikācijas turnīri – viens uz "XBOX One" platformas un viens uz "PlayStation 4"platformas. Kopumā visās trīs Baltijas valstīs tiks izspēlēti seši turnīri.

Ikvienam spēlētājam piedalīšanas kvalifikācijas turnīros ir bez maksas. Turnīru norises laiks ir no 9. novembra līdz 19. novembrim, turklāt tiem var piereģistrēties līdz katras kvalifikācijas iepriekšējās dienas plkst. 23:59. Maksimālais dalībnieku skaits katrā no kvalifikācijām ir 256 spēlētāji. Turnīra formāts ir “Double Elimination Best-of-One”, spēlētājiem būs jāspēlē spēles “FIFA20” versija uz "XBOX One" un "PlayStation 4" platformām. Plašāk ar turnīra noteikumiem iespējams iepazīties Goexanimo.lv mājaslapā.

"XBOX One" kvalifikācijas turnīru kalendārs:

Latvijas kvalifikācija - 9.-10. novembris

Igaunijas kvalifikācija - 10.-11. novembris

Lietuvas kvalifikācija - 11.-12. novembris

"PlayStation 4" kvalifikācijas turnīru kalendārs:

Latvijas kvalifikācija - 16.-17. novembris

Igaunijas kvalifikācija - 17.-18. novembris

Lietuvas kvalifikācija - 18.-19. novembris

Turnīra finālā piedalīsies tikai seši labākie spēlētāji, kas būs uzvarējuši kādā no iepriekšējiem kvalifikācijas turnīriem. Spēles formāts ir “Best-of-One Round-Robin group stage”, kā arī “Grand final” and “3rd place decider”. Fināla sacensību spēlētājiem uz turnīra norises laiku tiks nodrošināta spēles “FIFA21” kopija, kā arī fināla platforma – "XBOX One". Vērtīgas balvas no LG savā īpašumā varēs iegūt ne tikai turnīra dalībnieki, bet arī tā skatītāji.