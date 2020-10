Būs jāpriecājas par katru uzvaru – Rīgā atkal Čempionu līgas basketbols

Covid-19 pandēmijas laikā izmaiņas skārušas arī FIBA Čempionu līgu. Ierastais regulārās sezonas formāts ar astoņām komandām vienā grupā jau pēc notikušās izlozes tika pārdalīts vēl uz pusi, 32 komandas sadalot astoņos kvartetos. Latvijas čempioni “VEF Rīga” spēlēs E grupā kopā ar Francijas “Strasbourg”, Grieķijas “Peristeri” un Lietuvas “Rytas”. Sākotnēji garantēto 14 spēļu vietā palikušas tikai sešas, taču sezonu būs iespēja pagarināt, ja grupā izdosies izcīnīt pirmo vai otro vietu.

Latvijas čempioni savu budžetu netur zem pūra un tas šajā sezonā plānots apmēram viena miljona eiro apmērā. Pašmāju basketbola apritē solīda summa, taču FIBA Čempionu līgā tas ir stipri maz. Šodienas pretinieki Strasbūrā var rēķināties ar sešiem miljoniem eiro, no kuriem divi tiek tērēti spēlētāju algās. Viļņā tiks tērēti ap trīs miljoniem, vairāk nekā Rīgā ir arī Atēnu “Peristeri” kasē. Tātad uz papīra “VEF Rīga” ir grupas pastarīši, tomēr norakstīt mūsējo izredzes pavisam nevajag.

“Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu izdevās agrāk nokomplektēt sastāvu, agrāk atbrauca leģionāri, agrāk sākām trenēties. Pirms Čempionu līgas ir sajūta, ka esam gatavāki sezonai un to pierāda arī pāriecinošais sākums Latvijas-Igaunijas līgā. Arī ar sastāva kompektāciju esam apmierināti, komandā ir gandrīz visi tie spēlētāj, kurus gribējām un varējām atļauties. Jā, budžetu ziņā mēs atpaliekam, bet ja visu rēkinātu tikai naudā, spēles nemaz nenotiktu. Ļoti ceram, ka šī sezona Eiropā izdosies veiksmīgāka un tās ir pamatotas cerības. Atgriežoties pie budžetiem, – "mums būs jāpriecājas par katru uzvar" pirms FIBA Čempionu līgas starta sarunā ar Jauns.lv saka “VEF Rīga” prezidents Gatis Jahovičs.

Turnīra rīkotāji kā vienu no galvenajiem mērķiem paziņojuši visu spēļu aizvadīšanu, vajadzības gadījumā mačus pārceļot uz brīvajām nedēļām. Spēles paredzētas ik pāris nedēļu, vajadzības gadījumā būs laiks iet karantīnā un būs laiks gatavoties spēlēm. Čempionu līgas spēles Rīgā nekļūs par ikdienu – pēc šodienas cīņas pret “Strasbourg” nākamā reize paredzēta tikai 23. decembrī pret Viļņas “Rytas”. Interesanti, ka pēdējos gados stabila ULEB Eiropas kausa dalībniece Viļņas “Rytas” uz šo turnīru pārvilināta ar FIBA finansiālām piešpricēm – par pāreju samaksāti 250 tūkstoši eiro.

“VEF Rīga” pagaidām nav tādu komandu kategorijā, kurām FIBA Eiropas noddaļa būtu gatava piešķirt papildus privilēģijas. Latvijai joprojām ir piešķirta viena vieta pamatturnīrā un viena vieta kvalifikācijas spēlēs, kas šoruden palika neaizpildīta. Par dalību pamatturnīrā katra komanda saņems 50 000 eiro, kas rīdzinieku gadījumā varbūt nosegs ceļa izdevumus.

Jahovičs atklāj, ka šoruden būtiski palienājušies ceļa izdevumi: “Pat divas un vairāk reizes! Piemēram, lai komanda aizbrauktu uz Atēnām, pērn vajadzēja ap pieciem tūkstošiem, tagad biļetes izmaksā ap 12 tūkstošiem, bet līgumreiss izmaksātu ap 30. Ceļošana kļuvusi dārgāka un šajā ziņā regulārās sezonas spēļu skaita samazināšana būtiski samazinās izmaksas. Tomēr mēs par tādu lēmumu nepriecājamies, gribējām vairāk spēļu, vairāk labu komandu Rīgā. No sportiskā viedokļa izskatās, ka izkļūt no četru komandu grupas vajadzētu būt vieglāk nekā būt četriniekā no astoņām komandām.”

“VEF Rīga” diez vai pretendēs uz FIBA Čempionu līgas uzvarētāju kausa pacelšanu, taču ikvienam komandas spēlētājam katra spēle būs kā skatuve, no kuras var nokļūt dziļākos basketbola ūdeņos. “Tas ir mūsu komandas stāsts – attīstīt spēlētāju karjeru un ieiet basketbola tirgū jau pavisam citā statusā,” pirms sezonas par komandas koncepciju stāstīja galvenais treneris Jānis Gailītis. Kā viens no šādiem piemēriem ir Mareks Mejeris, kura alga Permas komandā Krievijā esot četras reizes lielāka par to, kāda bija Rīgā.

Iespēja progresēt un sevi pierādīt jaunā (citā) līmenī būs gan leģionāriem, gan latviešiem. No vietējiem komandas līdera lomu vajadzētu nospēlēt Aigaram Šķēlem, daudz tiek gaidīts no debitanta Kristera Zorika.

“VEF Rīga” pirmie pretinieki būs “Strasbourg” komanda, kuras pēdējā desmitgade pagājusi Francijas izlases trenera Vinsāna Kolē virsvadībā. Tiesa, pēdējie gadi nebija pārāk veiksmīgi un nu Strasbūras un Kolē ceļi šķīrušies. Šoruden tā ir jauna komanda ar jaunu galveno treneri, tikai 33 gadus veco somu speciālistu Lasi Touvi. Sezonas sākums sanācis neveiksmīgs – Francijas čempionātā septiņās spēlēs izcīnītas trīs uzvaras, pēdējās četrās spēlēs piedzīvoti trīs zaudējumi. Tostarp sestdien savā laukumā pret “Le Portel” (83:94). Komandas statistikā izceļas amerikāņi Bonsijs Kolsons (vidēji 19 punkti spēlē) un Brendons Džefersons (17,4). Pirmais 2019. gada sākumā aizvadīja astoņas spēles NBA čempionātā Milvoki “Bucks” sastāvā un 31. martā pret Atlantas “Hawks” guva 15 punktus un izcīnija 16 atlēkušās bumbas. Šovakar “Arēna Rīga” laukumā un TV6 ekrānos būs redzami augstas klases spēlētāji.

Pašreizējie pulcēšanās noteikumi paredz, ka spēli varēs apmeklēt 300 skatītāji, lietojot sejas maskas un ievērojot divu metru distancēšanos. FIBA vadlīnijas paredz, ka laukuma tuvumā varēs atrasties tikai personas ar pēdējo 72 stundu laikā veiktu negatīvu Covid-19 testu, ap laukumu nebūs skatītāju un biļetes nedrīkstēs tirgot tribīņu pirmajās rindās. Tomēr pats galvenais, ka basketbols varēs notikt un arī šajā dīvainajā laikā klātienē vai neklātienē būs iespēja redzēt Latvijas labākās komandas startu prestižā Eiropas klubu turnīrā.