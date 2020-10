Talantīgais Kārlis Ozoliņš lielajā tenisā ienāks Gulbja un Bresnika vadībā

18 gadus vecajam salaspilietim Kārlim Ozoliņam Francijas atklātais čempionāts bija pēdējās sacensības juniora statusā. Vienspēļu turnīrs beidzās jau pirmajā kārtā ar bezierunu 4:6, 0:6 zaudējumu argentīnietim Huanam Bautistam Toresam. “Nebiju pietiekami labi sagatvojies un rezultāts to arī parādīja. Šoreiz pat nav būtiski, ka māls nav mans mīļākais laukuma segums, pretinieks trāpījās no Argentīnas un uzreiz varēja redzēt, ka jūtas daudz labāk par mani. Pirms došanās uz Parīzi spēlēju tikai vienā turnīrā Portugālē, turklāt tas notika uz cietā seguma un arī tur zaudēju pirmajā kārtā. Pēc tam bija desmit dienas līdz Francijas čempionātam, bet tas bija pārāk maz, lai pienācīgi sagatavotos. Pārāk ilgi bija neskaidrība, kādi turnīri notiks, kur varēs aizbraukt un kas būs tie cilvēki, kuri brauks ar mani. Bija lielas neskaidrība, kas notiks pēc pāriešanas no junioru tenisa pie pieaugušajiem,” par sezonas atsākšanu sarunā ar Jauns.lv saka Kārlis Ozoliņš.

Gulbis pasniedz dzīves skolu, Bresniks pasniegs tenisu

Pēdējos divus gadus Ozoliņš lielākoties trenējās Aleksandra Vaskes tenisa akadēmijā Vācijā, bet Latvijā esot viņa treneri bija Jānis un Džems Viņķi “VL tenisa skolā”. Ilgā neziņa ir dzēsta un turpmākie Ozoliņa plāni saistās ar Ernestu Gulbi un austriešu treneri Ginteru Bresniku.

“Pagājušā gada decembī pirmo reizi trenējos kopā ar Gulbi Latvijas izlases treniņos, janvārī satikāmies Austrālijas čempionāta laikā. Pēc Deivisa kausa izcīņas martā sākās Covid-19 pandēmija, abi vairs nepaspējām aizbraukt uz saviem turnīriem un tā gandrīz katru dienu kopā trenējāmies līdz pat jūlija beigām. Tagad ir panākta vienošanās, ka turpmāk trenēšos pie Gulbja trenera austrieša Gintera Bresnika. Drīz brauksim uz Vīni, novembra beigās vai decembrī uz pirmo treniņnometni Tenerifē,” turpmākos plānus ieskicē Ozoliņš. Iespēju robežās, kad pašam nebūs turnīri, Bresnikam darbā ar Kārli palīdzēšot arī Gulbis. “Var teikt, ka Gulbis tā pamazām sāk iejusties trenera lomā,” Ozoliņš atklāj, ka mūsu spožākā tenisa zvaigzne jau kādu laiku ir kļuvis par viņa mentoru.

Nekāda konkrēta vienošanās ar Bresniku nav noslēgta un tāda arī nebūšot – darbs paredzēts uz abpusējas uzticības principiem. Austrietis savas karjeras laikā strādājis ar daudzām tenisa zvaigznēm, 27 viņa spēlētāji bijuši ATP ranga desmitniekā. Ar Bresniku strādājušas arī tādas tenisa leģendas kā Boriss Bekers, Anrī Lekonts, Patriks Makinrojs. No astoņu gadu vecuma Bresniks bija Dominika Tīma treneris, taču šī sadarbība pirms gada beidzās ar abu konfliktu. Šogad Bresnika uzraudzībā bija polis Ježi Janovičs un Ernests Gulbis, kurš pie šī speciālista pavadījis karjeras lielāko daļu. Austrietim vajag kādu jaunu zvaigzni, kādu jaunu izaicinājumu. Kāpēc gan par tādu lai nekļūtu talantīgais latvietis, kurš junioru rangā ir sestajā vietā pasaulē?

Ozoliņš vērtīgu pieredzi ieguva aizvadītajā vasarā, kad varēja trenēties kopā ar Latvijas vīru tenisa pirmo numuru Ernestu Gulbi. Labs priekšnoteikums, lai tenisa džungļos neapmaldītos jau pirmajos soļos. “Varbūt to tā īsti nevar izmērīt kādos tenisa tehniskos parametros esmu progresējis, taču noteikti esmu ieguvis mentālu noturību un pacietību. Kopā ar Gulbi pieradu, ka vienu un to pašu elementu var atstrādāt stundām ilgi, vienveidīgi un reizēm nogurdinoši. Agrāk man ar pacietību bija lielas problēmas. Treniņi bija tiešām grūti, tomēr nebija arī tik traki, ka pēc tā beigām tūdaļ jāskrien uz ģērbtuvi vemt. Redzēsim, kā būs Tenerifē. Droši vien – smagi. Ernests neslēpj savu dzīves pieredzi, arī to, ko varbūt jaunībā nevajag darīt. Tā man ir liela dzīves skola. Viņa ieteikumi tuvākajam laikam – mazāk uztraukties par rezultātiem kaut kādās atsevišķās spēlēs, vairāk koncentrēties treniņu darbam. Iespējams, pieaugušo tenisā rezultāti nebūs tik ātri kā pašam gribētos, taču tie noteikti parādīsies, ja godīgi būs izdarīts mājas darbs,” spiež tenisists.

Viesnīca bija dārgāka par finālista prēmiju

Ozoliņš ITF juniou rangā pašlaik ir sestajā vietā pasaulē un ar šādu augstu pozīciju lēks vīru tenisa apritē. 2020. gads Kārlim sākās žilbinoši – fināls Austrālijas atklātajā čempionātā, pirmais fināls ITF sērijas turnīrā starp vīriem Slovākijā, debija Latvijas izlasē Deivisa kausa izcīņā, mediju uzmanība, televīzijas starmeši. “Tas bija laiks, kad viss izdevās, bija pārliecība, labi jutu spēli un gribēju tāpat tupināt. Bija skaidri plāni par vēl trīs “Grand Slam” turnīriem, uzstādīju mērķi tikt līdz Vimbldonas un ASV čempionāta fināliem. Un tad vienā dienā viss apstājās. Ne es, ne citi tenisisti pasaulē notiekošo nevarēja nekādi ietekmēt. Sekoja vienmuļi treniņi un emocionāli smaga piezemēšanās. Bija grūti un arī tagad ir grūti. Neko darīt – jāpavelk svītra junioru tenisam un jāsāk viss no sākuma. Patīkami, ka esmu ticis visaugstāk no Latvijas puišiem junioru reitingā, bet tagad tam vairs nav nozīme. Trīs gadu laikā es gāju uz mērķi tikt vispirms simtniekā, tad piecdesmitniekā, tad desmitniekā. Tagad jāsāk no jauna,” Ozoliņš šo brīdi uztver kā visas karjeras restartu.

Sestā vietā junioru reitingā dos zināmus bonusus uzsākot nākamā gada ITF sērijas turnīru karuseli, kuros Ozoliņam nebūs jāspēlē kvalifikācijas kārtās un tas pasargās no liekas enerģijas tērēšanas. “Citādi viss kā parasti – jāspēlē, jāuzvar un jākāpj augstāk. Kādu konkrētu mērķi par vietu ATP rangā pēc gada negribu izvirzīt. Pārāk daudz ir neskaidrību par to, kādi turnīri notiks un kur vispār varēs aizbraukt,” neskaidrību spēlētājiem rada pašreizējā situācija pasaulē un ceļošanas ierobežojumi.

Nonākot pieaugušo apritē pie trenera Bresnika, turpināsies sadarbība ar tenisa aģentūru Francijā, kura turpinās jauno talantu atbalstīt finansiāli. Par uzvarētajām spēlēm būs iespēja nopelnīt arī kādu naudas balvu, tomēr sākumā tās nebūs lielas. “Kad pavasarī aizspēlējos līdz finālam ITF turnīrā ar 15 000 eiro lielu balvu fondu, viesnīcas rēķins beigās bija lielāks par nopelnīto prēmiju,” Ozoliņš vēl kādu laiku būs atkarīgs no saviem atbalstītājiem.

Šī sezona faktiski ir pabeigta, spēlētāja plānos ir vēl tikai viens ITF turnīrs pēc mēneša netālajā Pērnavā. Kārlim pavasarī jābeidz vidusskola, ikdienā mācības joprojām tiks turpinātas tālmācībā, bet auto vadītāja apliecība tika nokārtota īsi pirms sava pēdējā junioru turnīra.