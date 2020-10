UEFA Nāciju līgas spēcīgākajā grupā vairāki bezvārtu neizšķirti

A pirmās grupas spēlēs vārti netika gūti, jo Bosnija un Hercegovina mājās spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Nīderlandi, bet Polija savā laukumā cīnījās neizšķirti 0:0 (0:0) ar Itāliju.

Pēc trim spēļu kārtām pirmo vietu ar pieciem punktiem ieņem Itālija, par vienu mazāk ir Nīderlandei un Polijai, bet bosnieši iekrājuši divus punktus.

Otrajā grupā Anglija mājās ar 2:1 (1:1) uzveica Beļģiju un pārņēma vadību turnīra tabulā.

Beļģija vadībā izvirzījās 16. minūtē. Romelu Lukaku soda laukumā tika paklupināts, bet brīdi vēlāk no 11 metru atzīmes futbolists angļus sodīja par savu paviršību. Sešas minūtes līdz puslaika beigām "pendeli" veiksmīgi izpildīja arī Markuss Rešfords - 1:1. Uzvaras vārtus Anglijas izlasē 65.minūtē guva Meisons Maunts, kurš soda laukumā izdarīja sitienu, bet bumba atsitās pret Beļģijas aizsargu un pēc rikošeta ielidoja vārtos.

Tikmēr Dānija viesos ar 3:0 (1:0) pārspēja Islandi.

Pirmā puslaika pēdējā minūtē bumbu savos vārtos ieraidīja Rūnars Sīgurjonsons, bet nākamajās 45 minūtēs Dānijas izlasē izcēlās Kristiāns Ēriksens un Roberts Skovs.

Līdere ar septiņiem punktiem ir Anglija, par vienu mazāk nopelnījusi Beļģija, četri punkti ir Dānijai, bet Islande palikusi bešā.

Citviet A trešajā grupā Francija mājās spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Portugāli, kamēr Zviedrija viesos ar 1:2 (0:1) piekāpās Horvātijai.

Uzvaras vārtus Horvātijas izlasē 84.minūtē iesita Andrejs Kramaričs.

Tikmēr otrā šīs grupas duelī laukumā bija redzami Krištianu Ronaldu, Kiljans Mbapē, kā arī Antuāns Grīzmans, taču neviens no futbola spīdekļiem nespēja pārspēt pretinieku vārtsargu.

Francija un Portugāle iekrājušas pa septiņiem punktiem, Horvātija tikusi pie trim, bet Zviedrija pagaidām cīnās bez punktiem.

B pirmajā grupā Austrija viesos ar 1:0 (1:0) uzvarēja Ziemeļīriju. Vienīgos vārtus spēles 42.minūtē iesita Mihaels Gregoričs.

Otrā duelī Norvēģija savā laukumā ar 4:0 (2:0) sagrāva Rumāniju. Uzvarētāju rindās ar "hat-trick" izcēlās talantīgais Ērlings Brauts-Holanns.

Seši punkti ir Austrijai un Norvēģijai, pie četriem tikusi Rumānija, kamēr Ziemeļīrija ir ceturtā ar vienu punktu.

Tikmēr B otrajā grupā Izraēla savā laukumā ar 1:2 (0:1) piekāpās Čehijai. Matejs Vidra uzvaras vārtus guva 48.minūtē, bet Izraēlas izlasē vienīgo "golu" iesita Erans Zahavi.

Šajā pašā grupā Skotija mājās ar 1:0 (0:0) pārspēja Slovākiju. Par mača varoni 54.minūtē kļuva Lindons Daiks.

Ar septiņiem punktiem grupas vadībā ir Skotija, par vienu mazāk nopelnījusi Čehija, izraēlieši izcīnījuši divus punktus, bet Slovākija ar vienu punktu ir ceturtā.

B trešajā grupā Krievija mājā spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar Turciju, kamēr Ungārija viesos ar 1:0 (1:0) uzveica Serbiju.

Grupas vadībā ar septiņiem punktiem ir Krievija, Ungārijai seši punkti, turki iekrājuši divus, bet Serbija tikusi pie viena punkta.

Visbeidzot B ceturtajā grupā Somija mājās ar 2:0 (0:0) uzvarēja Bulgāriju, bet Īrija savā laukumā spēlēja neizšķirti 0:0 (0:0) ar Velsu.

Velsa ar septiņiem punktiem ir līdere, Somija seko ar sešiem punktiem, Īrijas rēķinā ir divi punkti, bet bulgāriem viens.

Savukārt C otrās grupas duelī ziemeļu kaimiņi igauņi savā laukumā spēlēja neizšķirti 3:3 (1:1) ar Ziemeļmaķedoniju, kamēr Armēnija mājās cīnījās neizšķirti 2:2 (1:0) ar Gruziju.

Igauņiem divus vārtus guva Rauno Sapinens, bet viesiem par galveno varoni kļuva Gjoko Zajkovs, kurš divas minūtes pirms pamatlaika beigām panāca 3:3.

Šajā grupā līderes ar pieciem punktiem ir Ziemeļmaķedonija un Gruzija, Armēnijai četri punkti, kamēr Igaunija tikusi pie viena.

Trešajā grupā Grieķija mājās ar 2:0 (1:0) uzvarēja Moldovu, bet Slovēnija viesos ar 1:0 (1:0) pārspēja Kosovu.

Grieķija un Slovēnija iekrājušas pa septiņiem punktiem, kamēr Moldovai un Kosovai ir viens punkts.

Vēl C grupā lietuvieši mājās spēlēja neizšķirti 2:2 (1:0) ar Baltkrieviju, kamēr Kazahstāna savā laukumā cīnījās neizšķirti 0:0 (0:0) ar Albāniju.

Mājiniekiem lietuviešiem neizšķirtu 15 minūtes pirms pamatlaika beigām panāca savulaik "Jelgavā" spēlējušais Karolis Laukžemis.

Visas izlases C ceturtajā grupā pēc trim spēļu kārtām iekrājušas pa četriem punktiem.

Jau ziņots, ka Latvija viesos Nāciju līgas D pirmās grupas trešajā spēlē spēkojās neizšķirti 1:1 (1:1) ar Fēru salām.

Nāciju līgā grupu uzvarētājas nākamgad nopelna iespēju spēlēt augstākā grupā. Proti, komanda, kas uzvar kādā no C grupām, tiek pie iespējas startēt kādā no B grupām, savukārt B grupu uzvarētājas nākamgad spēkojas A grupās.

Tās komandas, kas savās grupās būs izcīnījušas pirmās divas vietas, bet jau iepriekš nebūs kvalificējušās 2022.gada Pasaules kausam, būs tiesīgas piedalīties Pasaules kausa kvalifikācijas "play-off" kārtā.

Nāciju līgas turnīrs noris otro gadu. Pirmajā Nāciju līgas sezonā par uzvarētāju tika kronēta Portugāle.