Graudiņa pēc veiksmīgās spēles: rezultāts varēja būt vēl lielāks

Turnīrā ar piekto numuru izliktās Eiropas čempiones Graudiņa un Kravčenoka pirmajā spēlē šajā čempionātā ar 2-0 (21:14, 21:14) apspēlēja Somijas sportistes Rīku Lehtonenu un Nīnu Ahtiainenu, kuras Jūrmalā spēlē ar 28. numuru.

"Bijām labi noskaņojušās spēlei un gribējām pretinieces pārspēt jau no paša spēles sākuma," pēc spēles teica Graudiņa. "Bijām izstrādājušas mača plānu ar treneri Andri Krūmiņu un pie tā pieturējāmies. Bijām labākas par pretiniecēm, un rezultāts varēja būt vēl lielāks, jo pirmajā setā man divreiz nosvilpa nepareizu piespēli."

"Varbūt mums par labu nāca piespiedu atpūta pirms čempionāta," piebilda Kravčenoka. "Vasarā labi pastrādājām, un varbūt šī pauze bija nepieciešama."

Graudiņa ar lepnumu rāda pašas sašūto matu turētāju Latvijas karoga krāsās, jokojot, ka Covid-19 pozitīvā testa dēļ divu piespiedu pauzes nedēļu laikā nodarbojusies ar rokdarbiem.

"Reakcija uz bumbu bija nedaudz novēlota - ķermenis uz domu reaģēja nedaudz lēnāk nekā parasti," par dīkstāves sekām saka sportiste. "Uz beigām jau bija labāk."

"Bumbas kontrole nebija tik laba," piebilst pāriniece Kravčenoka. "Pirms spēles nebija grūti. Biju tik priecīga, ka mums tomēr atļāva startēt. Bija prieks un optimisms."

Graudiņa uzsver, ka kopumā abām divām dueta dalībniecēm otrdien labi padevās visi spēles elementi. "Tomēr pirmā seta vidū iekarsu," atzīst volejboliste. "Uzbrukumā gribējās stipri iesist bumbu smiltīs, gūstot punktu. Vēsa prāta pietrūka."

Kravčenoka uzreiz piemin, ka pāriniece ļoti labi servējusi, kam uzreiz piekrīt arī Graudiņa.

"Labi nospēlējām kā komanda," beidzamos uzsvarus spēles analīzē saliek jūrmalniece. "Man nebija daudz ar bloku gūtu punktu, taču ar bloku novirzīju bumbas lidojumu uz Anastasiju, kurai bija vieglāk bumbas atstāt gaisā un pēc tam gūt punktu."

"Nospēlējām akurāti," precizē Kravčenoka.

Rīt mačā par trešo vietu grupā latvietes tiksies ar Francijas duetu Aleksandra Župitē/Alina Šamero, kuras izsētas ar 22.numuru.

Eiropas čempionāts pludmales volejbolā Jūrmalā notiek no 15. līdz 20.septembrim. Turnīrs pa 32 pāriem vīriešu un sieviešu konkurencē pulcē labākos Eiropas pludmales volejbola vīriešu duetus no 16 valstīm un sieviešu duetus no 13 valstīm.

Turnīrs Covid-19 pandēmijas dēļ pretendē uz viena no sezonas spēcīgākajiem turnīriem dalībnieku ziņā statusu pasaulē.

Kaut gan olimpiskais rangs saistībā ar Covid-19 pandēmiju tika iesaldēts šī gada 16.martā, tradicionāli Eiropas čempionāts ir viens no turnīriem, kurā komandas cīnās par olimpiskā ranga punktiem.

Volejbolisti cīnīsies arī par kopējo balvu fondu 200 000 eiro apmērā.

Lēmums par sacensību organizēšanu Latvijā tika pieņemts Eiropas Volejbola konfederācijas (CEV) 2020.gada 7.jūlija valdes sēdē.

Iepriekšējā Eiropas čempionātā Jūrmalā 2017.gadā par vicečempioniem kļuva Jānis Šmēdiņš un Aleksandrs Samoilovs. 2017.gada augustā Šmēdiņš ar Samoilovu tika līdz finālam, kur piekāpās itāļiem Danielem Lupo un Paolo Nikolai, bet pārsteidzoši augsto piekto vietu izcīnīja Graudiņa un Kravčenoka, kā arī Mārtiņš Pļaviņš ar Haraldu Regžu.

Šogad Jūrmalā vajadzēja norisināties arī Pasaules tūres posma sacensībām, taču šis turnīrs koronavīrusa pandēmijas dēļ tika pārcelts uz nākamo gadu.