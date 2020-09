Skudra uzslavē divus jaunos hokejistus, bet norāda, ka komanda nav spēlējusi viņa gribēto spēli

Rīgas vienība šosezon ir viena no labākajām līgā vairākuma realizācijā, kaut arī pirmdien nevienus vārtus šādā veidā neguva.

"Šodien mums, maigi izsakoties, bija nejēdzīgs vairākums. Šodien tas nenostrādāja," komentēja treneris. "Mēs iespēlējam vairākumu. Mums ir spēlētāji, kuri var prasmīgi rīkoties ar ripu. Mēs cenšamies izveidot "ķīmiju" starp spēlētājiem, atrast pareizās sastāvdaļas. Mēs speciāli uzaicinājām komandā hokejistus tieši vairākumam un cerējām, ka sezonas sākumā būsim vismaz vidēji labi šajā rādītājā. Kādam tas sanāk labāk, kāds vēl pierod pie jaunajiem apstākļiem, bet vēl kāds nekad nav spēlējis KHL. Viņiem ir jāpierod."

Jau ziņots, ka Rīgas "Dinamo" pirmdien Novosibirskā vēl trešās trešdaļas vidū bija vadībā ar 3:0, tomēr zaudēja "Sibirj" komandai ar 3:4 (0:0, 3:0, 0:3, 0:1).

"Dinamo" komandā izcēlās Daniels Bērziņš, Zeks Mičels un Jānis Jaks, bet mājiniekiem "hat-trick" nopelnīja Juso Pūstinens, bet vienus vārtus iemeta Jegors Milovzorovs.

"Sanāca labs mačs, tomēr nenospēlējām tā, kā to šodien gribējām," par spēli teica Skudra. "Neskatoties uz to, ka bijām vadībā, mēs nespēlējām tā, kā to gribējām, un mums bija grūti, pat esot vadībā ar 3:0. Nesanāca pārkārtoties."

Viņš atzīmēja, ka izbraukums tomēr uzsākts ar vienu iegūtu punktu. Ir zināms, kas nesanāk, kādā stāvoklī šobrīd ir komanda un pie kā jāstrādā. "Dinamo" sastāvs vasarā ir tapis pilnīgi no jauna, un hokejisti kopā ir pavisam neilgi.

Treneris uzteica jaunos Ernestu Ošenieku, kurš izcēlās ar rezultatīvu piespēli, un Patriku Zabusovu, kuri spēlē pamatsastāvā, nav vienaldzīgi pret notiekošo laukumā un kuriem izaugsmē pagaidām tiek piedota kāda no kļūdiņām, par ko stingrāka saruna sanāk ar pieredzējušajiem spēlētājiem.

Par spīti rupjai Ošenieka kļūdai mačā ar Maskavas apgabala "Vitjaz" Skudra turpināja jauno spēlētāju likt pirmajā aizsargu pārī. Treneris vēlreiz atgādināja, ka abi nāk no jaunatnes hokeja un uzreiz bez kļūdām nespēlēs, kā arī izteica vēlmi, lai tādu spēlētāju būtu vēl kāds pārītis vairāk.

"Pagaidām viņi saprot, ko no viņiem grib, viņi ir aizrautīgi procesā, un mēs redzam, kā viņi progresē," saka treneris.

Komentējot kluba iespējas pēc nesen parakstīto uzbrucēju Genādija Stoļarova un Jevgeņija Gračova piesaistīšanas, Skudra atbildēja, ka finanšu iespējas vēl ir.

"Esmu pateicīgs puišiem, ka viņi par adekvātu naudu brauc uz Rīgu un mēs varam veidot komandu, kam būtu iespēja par kaut ko pacīnīties," saka treneris. "Mums nedaudz pietrūkst jaudas, un Stoļarovs ar Gračovu šo robu palīdzēs aizpildīt. Mums vēl ir palikusi iespēja uzaicināt kādus trīs - četrus hokejistus, taču mēs nesteigsimies."

"Gribam aicināt pareizos cilvēkus uz konkrētām vietām. Neesam tik sarūgtināti, lai no kāda jau šķirtos. Mums ir mūsu aptvere, kurā mēs pievienojam tās daļiņas, lai komanda turpinātu attīstīties," piebilda "Dinamo" galvenais treneris.

Vēl Latvijas speciālists piebilda, ka neliela savainojuma dēļ Rīgā palikušais uzbrucējs Džeisī Lipons būtu lieti noderējis ar savu azartu, taču nav gribējies riskēt ar smagākas traumas iespējamību.

Rīdzinieki sezonas ievadā četrās spēlēs izcīnījuši vienu uzvaru. Komandas galvenā trenera amatā debitējot Pēterim Skudram, "Dinamo" mājās ar 2:3 piekāpās Kazahstānas komandai Nursultanas "Baris", nākamajā mačā ar 1:3 atzina vārtsarga Jāņa Kalniņa pārstāvētās Helsinku "Jokerit" pārākumu, bet trešajā spēlē ar 4:3 uzveica uzbrucēja Kaspara Daugaviņa pārstāvēto Maskavas apgabala "Vitjaz".

Pēc spēles Novosibirskā "Dinamo" ar četros mačos gūtiem trim punktiem ieņem desmito vietu 11 komandu konkurencē Rietumu grupā.

Trešdien izbraukuma spēļu sērijas turpinājumā Habarovskā paredzēta tikšanās ar vietējo "Amur".

Pēteris Skudra ar saviem palīgiem uz izbraukuma spēlēm līdzi ir paņēmuši: vārtsargus - Staņislavu Gaļimovu, Iļju Proskurjakovu un Bruno Brūveri; aizsargus - Metjū Majoni, Morganu Elisu, Kristapu Sotnieku, Kristapu Zīli, Ondržeju Vitāsek, Endrū O'Braienu, Ernestu Ošenieku, Rīsu Skārletu un Jāni Jaku; uzbrucējus - Lauri Dārziņu, Miku Indraši, Miķeli Rēdlihu, Zeku Mičelu, Konstantinu Komareku, Gintu Meiju, Mārtiņu Dzierkalu, Emīlu Ģēģeri, Danielu Bērziņu, Renāru Krastenbergu, Patriku Zabusovu, Denisu Paršinu, Pāvelu Černovu un Metu Vaitu.

Neliela savainojuma dēļ uzbrucējs Džeisī Lipons palika Rīgā, tāpat kā nesen parakstītie uzbrucēji Genādijs Stoļarovs un Jevgeņijs Gračovs. Robertu Mamčics turpinās spēlēt fārmklubā "Zemgale"/LLU, bet jaunie Reinis Liepiņš, Deniss Fjodorovs, Kaspars Ziemiņš, Daņila Larionovs ir Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandā "Rīga".

Par "Dinamo" galveno treneri jūlijā tika iecelts latviešu speciālists Pēteris Skudra, bet viņam asistē Krievijas Jaunatnes hokeja līgas (MHL) komandas "Rīga" pagājušās sezonas galvenais treneris Raimonds Vilkoits un viņa asistents Aleksandrs Ņiživijs. Šonedēļ Skudras vadītajai komandai pievienojās aizsargu treneris no Krievijas Dmitrijs Parhomenko, baltkrievu vārtsargu speciālists Andrejs Kudins un video treneris no Krievijas Igors Makarovs.

"Dinamo" iepriekšējā sezonā ieņēma priekšpēdējo vietu Rietumu konferencē un visā līgā, sesto gadu pēc kārtas nekvalificējoties Gagarina kausa izcīņai.